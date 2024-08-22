https://ukraina.ru/20240822/1057004846.html
Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине
Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине - 22.08.2024 Украина.ру
Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сегодня ВСУ снова попытались ударить по Курской АЭС. Украина нанесла удар по порту "Кавказ"
2024-08-22T18:30
2024-08-22T18:30
2024-08-22T18:30
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О сегодняшней попытке атаковать Курскую атомную электростанцию президент России Владимир Путин сообщил на совещании по ситуации в приграничных регионах."Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — рассказал Путин.Он указал, что о произошедшем уже проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), оно обещало прислать своих представителей для оценки ситуации.Ранее в этот же день постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встретился с гендиректом МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Обсудили с ним практические вопросы, связанные с его предстоящим визитом на Курскую АЭС", - написал он в своём телеграм-канале.Днём ранее Ульянов назвал приблизительное время визита Гросси."Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что скорее всего визит состоится в начале, а не в конце следующей недели", - указал Ульянов.Сам же Гросси в комментарии Bloomberg 22 августа заявил, что намерен после посещения Курской АЭС направиться на Украину и встретиться с Владимиром Зеленским."После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я буду в Киеве, я надеюсь, что поговорю с... Зеленским", - отметил Гросси.Он также указал на то, что конструкция Курской АЭС схожа с конструкцией Чернобыльской АЭС."У них (энергоблоков Курской АЭС) нет защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора довольно открыта. А если учесть тот факт, что у вас есть наступающие войска, объективно говоря, [станция] в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это является источником огромной обеспокоенности для меня и агентства", — добавил Гросси.Ранее, 17 августа, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о том, что Украина готовит нападение на Курскую АЭС."По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Помимо этого, такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой Агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году", - отметила Захарова.Она указала на опасность, которую представляет руководство Украины для Европы."Всё международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - резюмировала она.На следующий день, комментируя информацию о якобы ведущихся между Украиной и Россией переговорах, Захарова указала, что никаких переговоров между сторонами нет, а Украина продолжает создавать угрозу АЭС."Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведётся. Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада. Кстати, символично, что свою курскую вылазку ВСУ начали 6 августа, в годовщину американской ядерной бомбардировки Хиросимы – первого и единственного в истории человечества применения атомного оружия против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - заявила Захарова.Что же касается Вооружённых сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам, подчеркнула Захарова."Более того, в настоящее время они делают всё возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы", - отметила она.По её словам, "те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений".Удар по порту "Кавказ" Вечером 22 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке ВСУ на порт "Кавказ" и Керчь."Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется", - указывалось в сообщении.Как сообщил телеграм-канал Baza, от удара пострадало судно "Конро Трейдер". Канал также выложил видео с места событий.Примечательно, что перед ударом самолёты НАТО проводили плотную разведку в воздушном пространстве над границей Румынии и Украины. Одновременно в воздухе было четыре военных самолёта.Таким образом, в ударе по порту "Кавказ" принял участие и Запад.Порт "Кавказ" является пятым по грузообороту портом РФ и вторым по грузообороту российским портом в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска.Ранее украинские военные эксперты призывали власть наносить удары по портам и нефтетранспортной инфраструктуре."30–40% товарооборота России — это порты Новороссийска, потому что хорошая логистика и незамерзающее море... Мы должны выходить, где у них болевые точки", — рассказывал в декабре 2023 года украинский политический эксперт Тарас Загородний.Он же в апреле этого года призывал к атакам на мощности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)."Если компания Chevron, которая работает в Казахстане, хочет перекачивать нефть через КТК — ну, через эту Каспийскую систему — так решайте вопрос, давайте оружие [Украине]", — отмечал Загородний.Таким образом, по его словам, Украина может шантажировать Запад.О цели атаки на Курскую область — в статье Александра Чаленко "ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?".
https://ukraina.ru/20240822/1056992506.html
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эксклюзив, хроники, украина, россия, запад, рафаэль гросси, мария захарова, вооруженные силы украины, магатэ, владимир путин, bloomberg
Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сегодня ВСУ снова попытались ударить по Курской АЭС. Украина нанесла удар по порту "Кавказ"
О сегодняшней попытке атаковать Курскую атомную электростанцию президент России Владимир Путин
сообщил на совещании по ситуации в приграничных регионах.
"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", — рассказал Путин.
Он указал, что о произошедшем уже проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), оно обещало прислать своих представителей для оценки ситуации.
Ранее в этот же день постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встретился с гендиректом МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Встретился сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Обсудили с ним практические вопросы, связанные с его предстоящим визитом на Курскую АЭС
", - написал он в своём телеграм-канале
.
Днём ранее Ульянов назвал приблизительное время визита Гросси.
"Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что скорее всего визит состоится в начале, а не в конце следующей недели", - указал Ульянов.
Сам же Гросси в комментарии Bloomberg
22 августа заявил, что намерен после посещения Курской АЭС направиться на Украину и встретиться с Владимиром Зеленским
.
"После моего визита в Курск и Россию на следующей неделе я буду в Киеве, я надеюсь, что поговорю с... Зеленским", - отметил Гросси.
Он также указал на то, что конструкция Курской АЭС схожа с конструкцией Чернобыльской АЭС.
"У них (энергоблоков Курской АЭС) нет защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора довольно открыта. А если учесть тот факт, что у вас есть наступающие войска, объективно говоря, [станция] в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это является источником огромной обеспокоенности для меня и агентства", — добавил Гросси.
Ранее, 17 августа, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила
о том, что Украина готовит нападение на Курскую АЭС.
"По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Помимо этого, такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой Агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году", - отметила Захарова.
Она указала на опасность, которую представляет руководство Украины для Европы.
"Всё международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим. Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями", - резюмировала она.
На следующий день, комментируя информацию о якобы ведущихся между Украиной и Россией переговорах, Захарова указала, что никаких переговоров между сторонами нет, а Украина продолжает создавать угрозу АЭС.
"Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведётся. Угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада. Кстати, символично, что свою курскую вылазку ВСУ начали 6 августа, в годовщину американской ядерной бомбардировки Хиросимы – первого и единственного в истории человечества применения атомного оружия против гражданского населения и гражданской инфраструктуры
", - заявила
Захарова.
Что же касается Вооружённых сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам, подчеркнула Захарова.
"Более того, в настоящее время они делают всё возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы", - отметила она.
По её словам, "те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений".
Вечером 22 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке ВСУ на порт "Кавказ" и Керчь.
"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется
", - указывалось в сообщении
.
Как сообщил телеграм-канал Baza
, от удара пострадало судно "Конро Трейдер". Канал также выложил видео с места событий.
Примечательно, что перед ударом самолёты НАТО проводили плотную разведку в воздушном пространстве над границей Румынии и Украины. Одновременно в воздухе было четыре военных самолёта.
Таким образом, в ударе по порту "Кавказ" принял участие и Запад.
Порт "Кавказ" является пятым по грузообороту портом РФ и вторым по грузообороту российским портом в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска.
Ранее украинские военные эксперты призывали власть наносить удары по портам и нефтетранспортной инфраструктуре.
"30–40% товарооборота России — это порты Новороссийска, потому что хорошая логистика и незамерзающее море... Мы должны выходить, где у них болевые точки
", — рассказывал
в декабре 2023 года украинский политический эксперт Тарас Загородний
.
Он же в апреле этого года призывал к атакам на мощности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Если компания Chevron, которая работает в Казахстане, хочет перекачивать нефть через КТК — ну, через эту Каспийскую систему — так решайте вопрос, давайте оружие [Украине]
", — отмечал
Загородний.
Таким образом, по его словам, Украина может шантажировать Запад.
О цели атаки на Курскую область — в статье Александра Чаленко "ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?".