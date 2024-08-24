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Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук

Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук - 24.08.2024 Украина.ру

Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук

Нападением на Курскую область Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сделали российским войскам подарок, загнав в огневой мешок множество бригад, которые могли бы создать российским военным реальные проблемы в другом месте Донбасского фронта

2024-08-24T07:45

2024-08-24T07:45

2024-08-24T07:45

новости

курская область

александр полищук

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук."Мы собираем резервы, обкладываем украинский плацдарм в Курской области и постоянно выносим его средствами огневого поражения – Зеленский свои размотанные бригады меняет на новые с тем же результатом – зачем нам лишать себя таких идеальных условий истребления врага?", - заявил эксперт.По его мнению, из случившегося в Курской области необходимо извлечь максимум пользы."Мы знаем, что на курскую провокацию Зеленский делает большую ставку, а значит нам доподлинно известно место, куда будут переброшены резервы ВСУ и по каким путям. Это идеальные условия для их уничтожения", - полагает Полищук.Он добавил, что сейчас Курскому направлению необходимо максимально вытащить на себя все резервы противника, как это попытался сделать генерал Лапин на Волчанском направлении.Полный текст интервью Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте

курская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, александр полищук, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины