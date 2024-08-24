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Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук - 24.08.2024 Украина.ру
Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
Нападением на Курскую область Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сделали российским войскам подарок, загнав в огневой мешок множество бригад, которые могли бы создать российским военным реальные проблемы в другом месте Донбасского фронта
2024-08-24T07:45
2024-08-24T07:45
2024-08-24T07:45
новости
курская область
александр полищук
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук."Мы собираем резервы, обкладываем украинский плацдарм в Курской области и постоянно выносим его средствами огневого поражения – Зеленский свои размотанные бригады меняет на новые с тем же результатом – зачем нам лишать себя таких идеальных условий истребления врага?", - заявил эксперт.По его мнению, из случившегося в Курской области необходимо извлечь максимум пользы."Мы знаем, что на курскую провокацию Зеленский делает большую ставку, а значит нам доподлинно известно место, куда будут переброшены резервы ВСУ и по каким путям. Это идеальные условия для их уничтожения", - полагает Полищук.Он добавил, что сейчас Курскому направлению необходимо максимально вытащить на себя все резервы противника, как это попытался сделать генерал Лапин на Волчанском направлении.Полный текст интервью Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, александр полищук, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Александр Полищук, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
Нападением на Курскую область Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сделали российским войскам подарок, загнав в огневой мешок множество бригад, которые могли бы создать российским военным реальные проблемы в другом месте Донбасского фронта
Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук.
"Мы собираем резервы, обкладываем украинский плацдарм в Курской области и постоянно выносим его средствами огневого поражения – Зеленский свои размотанные бригады меняет на новые с тем же результатом – зачем нам лишать себя таких идеальных условий истребления врага?", - заявил эксперт.
По его мнению, из случившегося в Курской области необходимо извлечь максимум пользы.
"Мы знаем, что на курскую провокацию Зеленский делает большую ставку, а значит нам доподлинно известно место, куда будут переброшены резервы ВСУ и по каким путям. Это идеальные условия для их уничтожения", - полагает Полищук.
Он добавил, что сейчас Курскому направлению необходимо максимально вытащить на себя все резервы противника, как это попытался сделать генерал Лапин на Волчанском направлении.