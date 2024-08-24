Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук - 24.08.2024 Украина.ру
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Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук - 24.08.2024 Украина.ру
Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук
Нападением на Курскую область Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сделали российским войскам подарок, загнав в огневой мешок множество бригад, которые могли бы создать российским военным реальные проблемы в другом месте Донбасского фронта
2024-08-24T07:45
2024-08-24T07:45
новости
курская область
александр полищук
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук."Мы собираем резервы, обкладываем украинский плацдарм в Курской области и постоянно выносим его средствами огневого поражения – Зеленский свои размотанные бригады меняет на новые с тем же результатом – зачем нам лишать себя таких идеальных условий истребления врага?", - заявил эксперт.По его мнению, из случившегося в Курской области необходимо извлечь максимум пользы."Мы знаем, что на курскую провокацию Зеленский делает большую ставку, а значит нам доподлинно известно место, куда будут переброшены резервы ВСУ и по каким путям. Это идеальные условия для их уничтожения", - полагает Полищук.Он добавил, что сейчас Курскому направлению необходимо максимально вытащить на себя все резервы противника, как это попытался сделать генерал Лапин на Волчанском направлении.Полный текст интервью Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, александр полищук, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Александр Полищук, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Нападением на Курск Зеленский и Сырский сделали подарок ВС РФ - Полищук

07:45 24.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Нападением на Курскую область Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сделали российским войскам подарок, загнав в огневой мешок множество бригад, которые могли бы создать российским военным реальные проблемы в другом месте Донбасского фронта
Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук.
"Мы собираем резервы, обкладываем украинский плацдарм в Курской области и постоянно выносим его средствами огневого поражения – Зеленский свои размотанные бригады меняет на новые с тем же результатом – зачем нам лишать себя таких идеальных условий истребления врага?", - заявил эксперт.
По его мнению, из случившегося в Курской области необходимо извлечь максимум пользы.
"Мы знаем, что на курскую провокацию Зеленский делает большую ставку, а значит нам доподлинно известно место, куда будут переброшены резервы ВСУ и по каким путям. Это идеальные условия для их уничтожения", - полагает Полищук.
Он добавил, что сейчас Курскому направлению необходимо максимально вытащить на себя все резервы противника, как это попытался сделать генерал Лапин на Волчанском направлении.
Полный текст интервью Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте
 
НовостиКурская областьАлександр ПолищукВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
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