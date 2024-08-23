https://ukraina.ru/20240823/1057013216.html

Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте

Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте - 23.08.2024 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом месте

Если сейчас главная скрипка играется на Курском направлении, зачем нам держать основные боевые части там, где можно обойтись меньшими силами. Противник предлагает драку на Курском направлении, находясь в невыгодных для себя условиях. Отлично, дадим нашим парням отличиться, еще больше набраться опыта и максимально эффективно разбить врага

2024-08-23T14:48

2024-08-23T14:48

2024-08-23T16:57

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук.— Александр, по данным Минобороны, прорвавшаяся в Курскую область группировка ВСУ понесла чувствительные потери. Почему до сих пор их не удается окружить, уничтожить или хотя бы выдавить на территорию Украины?— Судя по вашему вопросу, у нас сейчас будет разговор с неприятными ответами. И отвечать я вам буду не как муж, отец, сын или чей-то брат и родственник, а как мерзкий прагматик.Первое — ситуация уже произошла. Торопиться ее решить наличными силами, значит увеличить потери и разрушения. Необходимо создать огневой и численный перевес в силах.Второе — из случившейся ситуации необходимо извлечь максимум пользы; мы знаем, что на курскую провокацию Зеленский делает большую ставку, а значит, нам доподлинно известно место, куда будут переброшены резервы ВСУ и по каким путям. Это идеальные условия для их уничтожения.Третье — сейчас Курскому направлению необходимо максимально вытащить на себя все резервы противника. То, что попытался сделать генерал Лапин на Волчанском направлении, получилось хорошо, но не до конца — Зеленский и Сырский не бросили против него все резервы, как на то рассчитывал наш начальник Генштаба.И теперь Зеленский и Сырский сделали нам подарок — загнав в огневой мешок кучу бригад, которые могли бы создать нам реальные проблемы в любом другом месте Донбасского фронта, но к нашей удаче, он их предпочел угробить именно на маленьком пятачке в Курской области. Мы собираем резервы, обкладываем украинский плацдарм в Курской области и постоянно выносим его средствами огневого поражения, Зеленский свои размотанные бригады меняет на новые с тем же результатом — зачем нам лишать себя таких идеальных условий истребления врага?— В самом начале вторжения в плен попало большое количество срочников. Как такое могло произойти? Граница была недостаточно защищена на этом участке, ведь в Брянской и Белгородской областях удается отбиваться?— О том, как происходил прорыв границы, я вам рассказал в прошлом нашем интервью, поэтому повторяться не будем. Обсудим животрепещущий вопрос – срочники.Я вас, может быть, удивлю, но срочник — это не человек, который в течение года носит красивый камуфляж и черный автомат, проедает казенные харчи, живя на полном гособеспечении, — это прежде всего защитник Родины. Такой же, как любой военнослужащий. Да на ЛБС им, скорее всего, не место, но на любом квадратном метре России срочник должен убить всех, кто напал на нашу Родину, желательно самому при этом остаться в живых.Любой военнослужащий может подписать контракт с Минобороны уже в первый год службы. Чем парень, подписавший сразу контракт, отличается от парня, оставшегося срочником? Контракт разве сразу дает +100500 к знаниям силы и выносливости? Нет, конечно, — они оба военнослужащие, но срочников почему-то принято жалеть, а контрактника под улюлюканье кидать под танки.Как только начинается территория РФ, любой срочник обязан проявить свои лучшие качества и уничтожить врага. В Афганистане воевали срочники, в конфликтах на постсоветском пространстве были срочники, борьба с терроризмом на Кавказе — срочники и так далее.На каком этапе в голове обывателей срочник вдруг перестал быть защитником Родины, или кому-то нужно напоминать, что Курская область — это Россия?Скажу еще так: необходимо повышать престиж воинской службы и не только деньгами!Действующая концепция военной службы себя не очень хорошо показала. Необходимо вместо одного года ввести трехлетний срок обучения. Из которых два года боец будет служить в частях Министерства обороны с обязанностью выполнять боевые задачи в том числе и за пределами Родины, и на последний третий год боец должен быть переведен в части Росгвардии, которые обязаны действовать на территории РФ, а значит, нуждаются в более подготовленном деликатном и опытном личном составе.При этом за период службы в Росгвардии боец должен изучить основы действующего законодательства РФ (а именно Уголовное, Административное, Семейное и Трудовое право), а также получить профессию (на уровне среднего специального образования) сварщика, водителя/механика и управлять любым видом гражданской техники. Кроме того, иметь возможность стать пожарным или спасателем, либо иметь возможность продолжить третий год службы в ВС РФ, если его специальность связана с IT-сферой, связью, радиоэлектроникой, то есть то, что по окончании службы также может понадобиться на гражданке. При этом все три года службы без оговорок должны быть засчитаны в трудовой и страховой стаж.При этом каждый боец должен иметь возможность отдохнуть 28 календарных дней за пределами части. Отличникам боевой и политической подготовки должны предоставлять дополнительные дни к отпуску за каждое достижение в хорошем количестве.Люди должны перестать относиться к военной службе как к бестолково потерянным годам — армия должна не только забирать время гражданина для несения воинской службы, но и давать путевку в жизнь, позволяя приобретать необходимые народному хозяйству профессии.— Морпехи из 810-й и 155-й бригад устраивают успешные засады на прорвавшиеся колонны противника. Но эти хорошо подготовленные части могли бы пригодиться в Донбассе. Как события под Курском влияют на другие участки фронта? Каким будет ваш прогноз?— Я вас удивлю, но наше "ползучее" наступление должно было закончиться давным-давно. Мы пошли активно вперед после того, как отбили Запорожский контрнаступ — с октября 2023-го без перерыва наша армия наступает. Ей нужно отдохнуть, перегруппироваться, пополниться.Если сейчас главная скрипка играется на Курском направлении, зачем нам держать основные боевые части там, где можно обойтись меньшими силами. Противник предлагает драку на Курском направлении, находясь в невыгодных для себя условиях. Отлично, дадим нашим парням отличиться, еще больше набраться опыта и максимально эффективно разбить врага.Переброска наших морпехов и десантников — это еще и отличный пиар-ход: противник еще больше будет бросать резервов в топку, считая, что мы сняли все самое лучшее с других направлений и бросаем против него, а ведь ему ради своего пиара надо удержать территории, чтобы потом своим западным хозяевам писать и кричать, что он устоял перед русскими морпехами и десантурой.О чем он умолчит, так это о потерях и сожженных своих резервах и бронетехнике, но картинку постарается сделать в СМИ. Из-за переброски наших морпехов и десантников противник в цугцванге теперь он точно со стопроцентной гарантией все резервы запихает на Курский плацдарм, и для нас это очень хорошо, потому что мы об этом знаем и ждем его.Ну а теперь следите за руками — противник пошел на север (Курск), и теперь он точно не пойдет на юг (Крым), а у нас на юге есть свои группировки, и их состав можно пересмотреть, чтобы усилить центральные направления, откуда забрали десантников и морпехов. Поэтому я не думаю, что группировки "Центр" и "Запад" особо замедлятся. Противник ударом на Курск лишил себя возможности активных наступательных действий на других направлениях, а значит, мы можем передохнуть, оглядеться, выбрать место и время ударов там, откуда он забрал резервы или где уже измотан и понес потери, и продолжить навязывать ему свою волю.— Опять раздаются голоса о том, что Россия проводит СВО щадящим образом. Правительственный квартал в Киеве цел, невредимы мосты и железнодорожные пути. Что вы думаете об этом?— Я тоже хотел уничтожения всей Банковой после теракта в "Крокусе" и рад, что меня не послушали.Боже упаси, Банковую нельзя трогать ни в коем случае, пока они творят такую ахинею, как замутили на Курском направлении, они бесценный противник. Этих разбомбишь, а не дай бог, умных пришлют, и что тогда делать?А голоса, которые такое несут в СМИ, либо работают на врага, либо на свою политическую карьеру, но никак не на нашу победу.Все это, кстати, в очередной раз подчеркивает, насколько наш президент был прав 24 февраля 2022 года, нанеся удар первым, не ожидая начала украинского наступления против Донбасса, потому что с такими военкорами и лидерами общественных мнений мы бы уже в истерике все потеряли, если бы война уже в 2022 году перекинулась на наши территории, что при ударе 110 тысячной группировки ВСУ на Донецком направлении было более чем реально.Я вам скажу еще одно: российское политическое и общественное сообщество со своими ЛОМами страдает завышенным чувством собственного величия. Когда в Газе погибали люди, они проклинали Израиль, а не "Хамас" или свою Палестину. Когда американский спецназ попадал в засаду в Ираке или Афганистане, он проклинал и ненавидел террористов, а не своего президента. Итальянская армия с момента образования Италии не выиграла ни одной войны и проиграла кучу сражений, но я не знаю ни одного итальянского историка или журналиста, кто бы лил грязь на своих берсальеров. И лишь у нас обгадить свою армию и правительство — это национальный вид спорта. Одумайтесь, ребятки, политические и общественные очки надо набирать благими делами и волонтерством, а не помои расплескивать со всех СМИ на свою страну.— Американские наемники открыто проявили себя в Курской области. ВСУ пытаются атаковать АЭС в Курчатове. Есть ли основания для применения ядерной доктрины России?— Конечно, нет — это бред. Если все вопросы в мире решать ударами ядерного оружия, то зачем тогда армия нужна. Давайте ее разгоним по домам, а на каждую фигу в наш адрес будет отвечать ядерными боеголовками.Французы потеряли Вьетнам и Алжир, но они не бросили ни одного ядерного заряда, хотя потеряли там море солдат. Американцы не бомбили атомными бомбами ни Корею, ни Вьетнам, хотя и там, и там у них дела шли не очень хорошо, и гробов в США пришло немало.Разговор у нас с вами "плохой", поэтому я скажу откровенно: ядерных ударов на такие события просят трусы, они боятся, что их стащат с теплых диванов и отправят воевать в ту же Курскую область за Россию. Они боятся призыва, мобилизации, войны, их мысли уже на Верхнем Ларсе.Ну а если вас интересует опасность для Курской АЭС, то здесь я доверяю мнению Бориса Леонидовича Марцинкевича. Я горжусь личным знакомством с этим человеком — большего специалиста в вопросах энергетики я просто не знаю. Слушайте, читайте, смотрите Бориса Леонидовича и его "Геоэнергетику", и все станет ясно и понятно.Что касается американцев, то какая разница, какие у них паспорта, наши ребята убивали польских наемников еще в 2022 году — нам надо было ядерным ударом уничтожить Польшу?В 1941 году 638-й пехотный полк французов стоял под Москвой, а еще части французской дивизии СС "Шарлемань" обороняли Берлин.Испанская 250-я дивизия выпила нам немало крови под Ленинградом, а голландцы и датчане рубились с нами у Ораниенбаумского плацдарма и под Нарвой в 1944 году. Судя по вашей логике, после того, как товарищ Сталин заимел "ядрен батон", то Франция, Испания и прочие должны были быть стерты с лица земли?Хотя именно про тактическое ЯО я бы все-таки подумал, но, конечно же, не на нашей территории.Вторжение противника на нашу территорию — это отличный повод посмотреть, а все ли правильно делается и организовано на уровне власти муниципалитетов, власти субъектов и местных и областных ФСБ и полиции в таких вот ситуациях. И ведь мы видим, что промахов и упущений было очень много. Российская армия за три года войны преобразилась и побеждает врага. А как у нас дела на уровне исполнительной власти регионального уровня — все еще спим? Все еще думаем, что война где-то далеко? И это касается не только власти муниципалитетов и регионов. Как там дела у крупного нефтегазового бизнеса? Терминалы и инфраструктура под ударами дронов горят? А как же маскировочные мероприятия, сети, задымление и прочие процессы, если дрон цель не видит, он не знает, куда бить, а вы, господа бизнесмены, на третьем году войны ни РЭБы, ни помехи не ставите.Ни мероприятия не организовываете — вообще ничего. Ждете, когда власть за вас все разрулит, боитесь лишнюю копейку потратить не на себя. Так на ремонт и на восстановление бизнеса потом больше уйдет. Думаете, пронесет? Нет, не пронесет. Это наша война. Наша Родина воюет. И либо мы поможем ей победить, либо нас не будет. И чем быстрее мы все это поймем, тем быстрее мы победим в этой войне.Более подробно о ситуации — военный прогноз от Ростислава Ищенко Операции после Покровска

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https://ukraina.ru/20240822/1056997874.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, курская область, афганистан, владимир зеленский, александр полищук, александр сырский, вооруженные силы украины, минобороны, росгвардия