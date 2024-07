https://ukraina.ru/20240728/1056528720.html

Джихадисты предложили "вагнеровцев" Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 июля

Джихадисты предложили "вагнеровцев" Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 июля - 28.07.2024 Украина.ру

Джихадисты предложили "вагнеровцев" Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 июля

Джихадисты Мали предложили выдать Украине пленных "вагнеровцев". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-28T13:15

Сообщение от туарегских союзников джихадистов появилось в их микроблоге в X."Сообщение братьям-украинцам. Дорогие братья-украинцы. Мы, вооружённые силы CSP-DPA хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы захватили значительную часть наёмников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности. Это жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать вам в вашей борьбе за справедливость и свободу. Мы надеемся, что это будет способствовать укреплению наших связей и нашей совместной победе. Со всей нашей поддержкой, Вооружённые силы CSP-DPA", - указывалось в сообщении туарегских сепаратистов.Ранее аффилированная с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) группировка ДНИМ ("Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин" — Ред.) взяла на себя ответственность за атаку на конвой Вооружённых сил Мали и ЧВК "Вагнер". При этом нападение осуществлялось при помощи туарегов."Скоординированное нападение в очередной раз подтверждает факт взаимодействия террористов с сепаратистами из арабо-туарегских сил", - отметил телеграм-канал Directorate 4.В бескорыстность намерений друзей джихадистов поверили не все."Это фуфел, пленных продают. Но Киеву должно быть приятно, что их поддерживают такие группировки", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.В сети появились видео с пленными "вагнеровцами" (18+). Джихадисты из туарегов заставляют пленных кричать "Аллах Акбар", "Азавад", "Vagner No", "Mali No", "Russia No".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (ДНР в СЦКК), в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 38 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском направлении — 29 обстрелов, выпустив 117 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц, огнём ВСУ повреждены 4 жилых домостроений, 3 автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому, Никитовскому и Калининскому районам Горловки в общей сложности 14 снарядов калибром 155 ммм и БпЛА-камикадзе, по Ясиноватой — один сброс ВОП(взрывоопасный предмет - Ред.) с БпЛА, по Петровскому и Кировскому районам Донецка — 23 снаряда калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 июля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - в результате атаки БпЛА-камикадзе в автомобиле ранен мужчина 1991 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 15 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Раденск — 2; Старая Збурьевка — 3; Таврийск — 4; Голая Пристань — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Любимовка, Корсунка.Кроме того, как сообщила администрация Великолепетихского округа, ВСУ нанесли 15 ударов по округу за минувшие сутки"Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Утром и днём 28 июля Минобороны России в своём телеграм-канале сообщало о пресечённых атаках ВСУ на регионы России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БпЛА над Белгородской и два БпЛА над Курской областями", - отмечалось в публикации в 07:10.Спустя 2 часа и 2 минуты оборонное ведомство рассказало о ещё одной атаке."Около 07:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области", - указывалось в сообщении.В 12:27 Минобороны РФ опубликовало данные о новой атаке."Около 11:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации.Утром 28 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Политотдельский и Разумное, села Бессоновка, Вергилевка, Драгунское, Красный Хутор, Петровка, Черемошное, Шагаровка и Щетиновка. В посёлке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок. Мальчик позже почувствовал ухудшение состояния и был доставлен в детскую областную клиническую больницу. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение. Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение. За день ВСУ выпустили по территории района 27 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершили атаки 12 БпЛА, системой ПВО сбиты 5 из них. В результате атак повреждены 2 частных дома, 3 автомобиля, оборудование сельхозпредприятия и кровля коммерческого объекта", - писал Гладков.В Валуйском городском округе по сёлам Казинка, Конопляновка, Новопетровка, Принцевка и Старый Хутор совершены атаки с помощью 2 БпЛА, один беспилотник был сбит системой ПВО. Выпущено 5 боеприпасов в ходе трех обстрелов. Последствий на земле нет.В Волоконовском районе хутор Старый атакован 5 снарядами в ходе одного обстрела. Без последствий.В Грайворонском городском округе сёла Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дорогощь, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 5 БпЛА, нанесены удары 28 боеприпасами в ходе 3 обстрелов. Повреждены два частных дома, один из которых полностью разрушен, и линия электропередачи."В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёлам Илек-Пеньковка, Староселье, Теребрено и Вязовое выпущено 8 боеприпасов в ходе двух обстрелов, также нанесены удары с помощью 18 БпЛА. В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. Они позже почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Мужчина с минно-взрывной травмой и контузией госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Его супруга, которая в момент атаки была с ним, отказалась от госпитализации, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Повреждены 3 квартиры в одном МКД, 4 частных дома, один из которых разрушен, две надворные постройки, 8 автомобилей и социальный объект", - указывалось в сводке..Кроме того, в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Безлюдовка, хуторам Мухин, Панков и Балки выпущено 13 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО и 14 боеприпасов в ходе 5 обстрелов. В результате атаки дрона в селе Муром пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области после оказанной медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. За прошедшие сутки повреждены 2 автомобиля, один из которых полностью сгорел, 6 частных домов и линия электроснабжения.В 12:27 Гладков сообщил о новой атаке."Беспилотники ВСУ атаковали населённые пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов. По предварительным данным, без пострадавших. В Грайворонском городском округе в селе Дроновка в результате сброса боеприпаса с БпЛА есть повреждения на линии электропередачи. Часть села остается без света. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ. В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка БпЛА сдетонировал во дворе частного домовладения, вследствие чего в доме выбиты окна. В селе Белянка на территории сельскохозяйственного предприятия КамАЗ подвергся атаке дрона, водитель вовремя успел покинуть кабину. Транспортное средство повреждено", - писал Гладков в 12:27.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе"

