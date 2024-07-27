https://ukraina.ru/20240727/1056519754.html

Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе

Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе - 27.07.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе

За прошедшие дни Вооруженные Силы РФ продолжали наносить мощные удары с воздуха не только по важным военным объектам противника

2024-07-27T16:21

2024-07-27T16:21

2024-07-27T17:24

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вооруженные силы украины

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Под удары попадали опорные пункты, узлы и районы обороны, логистические маршруты и места переброски личного состава, вооружение и боевая техника, склады боеприпасов, а так же тыловые районы (военные аэродромы, промышленные предприятия, где ремонтируется боевая техника, изготовляются снаряды, беспилотники).Активно использовались также наземные ракетные комплексы, РСЗО, дальнобойная артиллерия.Так, на военных объектах противника в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар. По имеющимся данным, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим на Украину из-за границы.Одновременно с этим взрыв произошел в Вознесенске, городе, расположенном северо-западнее Николаева. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях этого города. Местные паблики за несколько минут до огневого налета сообщили о появлении в районе Вознесенска разведывательного дрона, после чего был объявлен сигнал о ракетной опасности. Через несколько мгновений на аэродроме прогремел взрыв.По некоторым сведениям, на момент удара на аэродроме Вознесенска находились по меньшей мере два боевых самолета ВВС Украины, один из них – истребитель МиГ-29. Также на территории аэродрома находились несколько летных групп. Чуть позже информация о работе дрона в районе военного объекта подтвердилась. Несколькими днями ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с поражением объектов на аэродромах в Миргороде, Полтаве и Кривом Роге.Военный аэродром ВСУ Вознесенск в Николаевской области уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер". До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, стали восстанавливать бывшие советские аэродромы. Но век этих объектов очень короток, как только на них появляются первые самолеты, по ним стали наноситься массированные удары. Принимать самолеты эти аэродромы уже не могут.На Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены. Сейчас ВС РФ стирает с лица земли все ВВП (места вздета и посадки военной авиации), которые могут принимать, как украинские самолеты, так и американские F-16. Конечно, боевую авиацию ВСУ может размещать и на гражданских аэродромах, но тогда они тоже станут законной военной целью с выходящими из этого последствиями.На Купянском направлении российские войска добились небольших успехов в районе Синьковки. Как сообщает Минобороны РФ, истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне ответственности группировки войск "Запад" уничтожили пункт дислокации ВСУ. "Экипажи многофункциональных самолетов ВКС России нанесли точечный удар по позициям противника. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, летчики благополучно вернулись на аэродром взлета", — отметили в военном ведомстве.В Минобороны отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения."Противник нас боится, потому что работаем высокоточными боеприпасами. Их разрушительное воздействие позволяет поражать прочные бетонные укрытия", — рассказал один из пилотов. Интересная деталь: накануне российский Су-34 подвергся атаке американского зенитного комплекса Patriot, который выпустил по нашему самолету три ракеты. Благодаря мастерству экипажа и поддержки с земли, предупредившей об атаке, пилоты смогли увернуться от нападения. Выполнили маневр на сверхперегрузках и "нырнули" под ракеты, которые уже не смогли изменить курс. Истребитель частично пострадал от самоподрыва ракет, но смог благополучно вернуться на свой аэродром.Кстати, офицерам НАТО (инструкторам), не говоря уже о наемниках, командировка на Украину больше не кажется веселой прогулкой за горилкой и салом. Для сотен западных военных специалистов она стала последней в их жизни. Накануне в Одессе российские ракеты разнесли в хлам пункт временной дислокации британского спецназа и французских наемников, похоронив под руинами несколько десятков натовцев. На днях появилась информация, что в Харьковской области уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 офицеров НАТО, в том числе и с большими звездами.Информацию и видео, подтверждающее факт уничтожения базы с натовскими военными, опубликовал Telegram-канал "Изнанка". Камера российского беспилотного разведчика четко зафиксировала момент прилета по украинской военной базе в городе Дергачи Харьковской области. Над местом попадания вначале поднимается огромный столб огня, а следом все вокруг заполняется клубами черного дыма. На земле явно творится ад.По информации от военкоров, ракета "Искандер" попала точно в пункт управления, на котором в тот момент находилась почти сотня офицеров НАТО и ВСУ. Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель оборонного ведомства подтвердил эту информацию о нанесении высокоточного ракетного удара.Такой удар иначе как снайперским не назовешь, — высказывают свое мнение авторитетные военные эксперты. Явно, что за такой „жирной “целью следили не только с воздуха, но и с земли. „Искандер “не будет стрелять зря. Этот комплекс — настоящая „кость в горле “НАТО. Следует напомнить, что с появлением ОТРК „Искандер “США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Они испугались, что ракеты комплекса могут бить дальше, чем 500 км. Пока что „Искандеры “, как мы видим, бьют на гораздо меньшие расстояния, но урон от их ударов для ВСУ и НАТО просто колоссален. Чего стоит только атака по военным эшелонам в Харьковской области. Там сгорели десятки единиц западной бронетехники и уничтожены вагоны с боеприпасами. А сейчас полсотни офицеров НАТО попали под удар. Вот это эффективность!В ночь на 25 июля поражены как минимум четыре крупные цели в Харькове. Здание швейцарского "фонда", под эгидой которого вербовали иностранных наемников для ВСУ. В этот момент в нем находилось несколько десятков наемников. База украинских спецслужб, на которой размещались и проводили допросы офицеры "особого отдела СБУ по борьбе с диверсантами". Предприятие по ремонту танков и другой бронетехники. Склад якобы "гуманитарной" помощи украинского боевика Юрия Сапронова, называвшего себя волонтером. Он хранил военное снаряжение, боеприпасы и большое количество дронов для ВСУ.Высокая и эффективная активность в воздухе, на языке военных это называется "огневая подготовка атаки", сказывается на продвижении наших войск практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения.На Донецком участке зона контроля ВСУ в Красногоровке сужается. Вслед за успешными атаками в Георгиевке, российские войска продвинулись в Максимильяновку, заняв большую часть села. Следующей целью может стать Курахово, однако штурм будет затруднён из-за ограниченного количества подъездных путей и водоемов на севере. В случае успешного окружения Угледара и захвата дороги Угледар – Константиновка, возможен значительный прорыв.Противник спешит отступать, бросает свои позиции, чтобы не попасть под огонь российской артиллерии и штурмовой авиации. Им там сейчас тяжеловато приходится, поэтому стараются выйти из боя, надеясь на переформирование и пополнение за счет резервов. Мы пользуемся ситуацией и берем инициативу на Харьковском направлении, бьем под коленки, лишаем возможности предпринять какие-то попытки для контратак.Державшая оборону в Красногоровке 59-я бригада ВСУ попала в окружение. Их накрыли штурмовики 110-й мотострелковой бригады, которые закрыли входы в город. Украинские позиции продолжают разносить крупнокалиберными бомбами, в том числе ФАБ-1500.Украинская бригада пыталась удерживать Красногоровку на протяжении пяти месяцев. Ее "похоронили" в Киеве, перестав обеспечивать даже санитарными средствами, не говоря уже о ротации и подвозе боеприпасов. Офицеры не докладывают об оставленных позициях, дошло до того, что приехавшее командование, отправившись на позиции бригады, нашло пустые окопы и попало под огонь российских войск.На Купянском участке наши подразделения после освобождения населенного пункта Песчаное проводили зачистку и закреплялись. Ближайшим населенным пунктом до восточного берега реки Оскол является совсем небольшое село Колесниковка, которое отделяет от Песчаного большое поле. Потеря его будет означать расчленение той части группировки "Хортица", которая действует на Купянско-Сватовском направлении.Это в свою очередь усложнит оборону Купянска силами сразу 8 бригад, в том числе 30-й, 116-й ОМБр, 95-й ОДШБр и 22-го батальона 1-й президентской бригады. Киевские эксперты убеждены, что, несмотря на насыщение ЛБС украинской живой силой, скоро фронт сместится к реке Оскол. ВСУ отступают широким фронтом, неся при этом существенные потери в живой силе и технике. К Стельмаховке наши подразделения подошли вплотную с двух сторон: с юго-востока и с северо-востока. В юго-восточной части населëнного пункта наши штурмовые группы периодически выходят к позициям противника, расположенным на первой улице. Но пока о переломе говорить рано. Враг отчаянно сопротивляется.На Северском направлении освобождение Ивано-Дарьевки позволит выйти в тыл группам ВСУ на окраинах Спорного и выровнять линию фронта. После взятия Выемки останется менее 5 км до окраин Северска, что создаст дополнительные возможности для давления на оборону города.На Харьковском фронте в Волчанске продолжаются бои в северной части города, где ВСУ сохраняют своё присутствие. В Глубоком российские войска отбили мощную атаку ВСУ, нанеся значительные потери противнику. В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения российских войск нанесли поражения формированиям четырех украинских бригад. За сутки отражено три контратаки штурмовых групп противника из состава мотопехотной, механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ.Силами группировки войск "Запад" разгромлены формирования трех механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника составили порядка 490 военных, танк, несколько единиц вооружения стран НАТО: бронетранспортер М113 (США), гаубица М198 и М119 (США), гаубица L-119 (Великобритания), а также орудие Д-20, Д-30 и два полевых склада с боеприпасами.Российские войска продолжают наступление на Угледарском направлении, приблизившись к дороге Угледар-Марьинка. Сообщается, что они находятся в нескольких километрах к северо-востоку от Угледара. Интенсивные артиллерийские и авиационные удары позволили российским войскам продвинуться вперед, не давая противнику возможности организовать серьёзную оборону на одном из участков автомобильной магистрали.Подразделения ВСУ продолжают еще удерживать оборону на дороге, но при этом несут значительные потери. Это может существенно повлиять на их способность противостоять российским войскам в ближайшие дни. Наши передовые части близки к тому, чтобы перерезать дорогу северо-восточнее Угледара, что значительно усложнит снабжение угледарского гарнизона украинской армии. Практически все участки дороги Угледар-Марьинка, которые еще не контролируются российскими силами, находятся под огневым контролем РФ, что делает ситуацию для украинских войск еще более сложной.На Херсонском участке продолжается противостояние, боевые действия ведутся на островах, дроны и артиллерия активно используются против целей ВСУ. За минувшие сутки артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра. "После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника их координаты были переданы расчетам РСЗО „Ураган “, которые сразу выдвинулись на позиции. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения целей", — рассказали в Минобороны РФ.По словам самих артиллеристов, расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме, выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством реактивных снарядов, которое гарантированно обеспечивает поражение разведанного военного объекта противника.Кстати, в украинских СМИ бои за днепровские острова уже называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди солдат ВСУ. Потери в Крынках на левом берегу составили порядка 2,5 тысяч украинских боевиков. На островах их будет не меньше, ведь там вообще негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска на острова в ВСУ считается верной смертью.Министерстве обороны РФ подтвердили о нанесение ракетного удара по Краматорску в ночь с четверга на пятницу. Кадры ночного удара появились на официальных ресурсах военного ведомства. Согласно сообщению, удар по Краматорску на временно оккупированной территории ДНР наносился ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Объектом атаки стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ, размещенный в промзоне. Кроме того, там же украинское командование скрытно разместило бронетехнику и артиллерийское вооружение, в частности комплексы РСЗО.В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ- говорится в сообщении Минобороны.О том, что говорят на ситуации на фронте украинские военные - в статье Дмитрия Ковалевича - Надежды на истощение ВС РФ и наступления на Запорожье.Что говорят украинские военные о ситуации на фронте*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

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россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, минобороны, су-34, миг-29, f-16, эксклюзив, спецоперация