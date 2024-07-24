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Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией

Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией - 24.07.2024 Украина.ру

Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией

2024-07-24T13:55

2024-07-24T13:55

2024-07-24T13:55

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По его словам, у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут". Ранее в среду Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, мид, госдума