Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией
По его словам, у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут".
"Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. И здесь готовность или неготовность Украины - это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, то они естественно пойдут на переговоры. Но для нас переговоры будут нужны тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция", - объяснил Картаполов.
Ранее в среду Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.
Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.