Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией - 24.07.2024 Украина.ру
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Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией
Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией - 24.07.2024 Украина.ру
Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией
2024-07-24T13:55
2024-07-24T13:55
новости
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
мид
госдума
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По его словам, у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут". Ранее в среду Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, мид, госдума
Новости, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, МИД, Госдума

Картаполов ответил на заявление Кулебы о переговорах с Россией

13:55 24.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Читать в
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией
По его словам, у Киева нет другого выхода, "переговоры рано или поздно будут".

"Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. И здесь готовность или неготовность Украины - это вопрос далеко не первостепенный. Если им скажут, то они естественно пойдут на переговоры. Но для нас переговоры будут нужны тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция", - объяснил Картаполов.

Ранее в среду Кулеба в разговоре с главой МИД КНР заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной.
Подробнее о словах Кулебы - в материале Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевДмитрий КулебаМИДГосдума
 
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