Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины
11:05 24.07.2024 (обновлено: 11:10 24.07.2024)
Украинская сторона готова возобновить диалог с Россией для скорейшего завершения боевых действий и установления прочного мира. Такое заявление 24 июля сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И
"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", – приводит РИА Новости фрагмент его заявления.
Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине. Он анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира.
В тот же день Владимир Зеленский сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от глав киевского режима конкретных действий.
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