Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины - 24.07.2024 Украина.ру
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Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины
Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины - 24.07.2024 Украина.ру
Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины
Украинская сторона готова возобновить диалог с Россией для скорейшего завершения боевых действий и установления прочного мира. Такое заявление 24 июля сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И
2024-07-24T11:05
2024-07-24T11:10
новости
украина
москва
киев
дмитрий кулеба
переговоры
сво
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Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине. Он анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира.В тот же день Владимир Зеленский сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от глав киевского режима конкретных действий.Подробнее о том, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам читайте в интервью украинского политолога Михаила Павлив на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240724/1056440662.html
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новости, украина, москва, киев, дмитрий кулеба, переговоры, сво
Новости, Украина, Москва, Киев, Дмитрий Кулеба, переговоры, СВО

Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины

11:05 24.07.2024 (обновлено: 11:10 24.07.2024)
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Украинская сторона готова возобновить диалог с Россией для скорейшего завершения боевых действий и установления прочного мира. Такое заявление 24 июля сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И
"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", – приводит РИА Новости фрагмент его заявления.
Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине. Он анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира.
В тот же день Владимир Зеленский сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от глав киевского режима конкретных действий.
Подробнее о том, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам читайте в интервью украинского политолога Михаила Павлив на сайте Украина.ру.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
09:18
В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в СШАЧем ближе дата проведения президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, тем чаще Владимир Зеленский заявляет, что конфликт на Украине следует завершить быстрее. Его желание напрямую связано с электоральными циклами, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
НовостиУкраинаМоскваКиевДмитрий КулебапереговорыСВО
 
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