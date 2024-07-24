https://ukraina.ru/20240724/1056443408.html

Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины

Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины - 24.07.2024 Украина.ру

Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины

Украинская сторона готова возобновить диалог с Россией для скорейшего завершения боевых действий и установления прочного мира. Такое заявление 24 июля сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И

2024-07-24T11:05

2024-07-24T11:05

2024-07-24T11:10

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Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине. Он анонсировал "детальные, предметные переговоры" с китайским коллегой Ван И в центре которых будут пути достижения мира.В тот же день Владимир Зеленский сообщал, что осознает необходимость завершить украинский конфликт оперативно. В Кремле считают, что заявление о диалоге лучше, чем намерение воевать до последнего украинца и отказ от каких-либо контактов с российской стороной. Вместе с тем, в Москве ждут от глав киевского режима конкретных действий.Подробнее о том, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам читайте в интервью украинского политолога Михаила Павлив на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240724/1056440662.html

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новости, украина, москва, киев, дмитрий кулеба, переговоры, сво