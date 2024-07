https://ukraina.ru/20240714/1056244100.html

Покушение на Трампа: версии, прогнозы

На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение. На митинге в Пенсильвании в него стреляли. Снайпер попал в ухо, Трамп – жив. Погиб один сторонник-республиканец в толпе и один ранен. Сам киллер ликвидирован. Белый дом и президент Джо Байден осудили произошедшее.

Покушение на Трампа было предсказано неоднократно – слишком неуправляемой стала его растущая популярность. Все методы снять опасного для демократов кандидата с предвыборной гонки и дискредитировать его в глазах избирателей провалились. Дальше – "только ликвидация проблемы". Первые реакции на инцидент и прогнозы – в обзоре мнений экспертов.Политический аналитик Георгий БовтВсе покушения на американских президентов расследователи неизменно объявляли делом рук убийцы-одиночки. Наличие какого-либо заговора всегда категорически отрицалось. Мол, не способна на такое американская демократия. Отрицалось даже тогда, когда заговором сильно попахивало. Например, в случае с убийством Кеннеди. Теперь тоже скажут, что действовал одиночка, скорее всего, невменяемый. Между тем, сама логика событий подсказывала, что покушение на Трампа вполне вероятно. Уж очень его многие не хотят снова видеть в Белом доме.Политолог-американист Дмитрий ЕвстафиевСмех смехом, а версия некоторых коллег, о том, что за покушением на Трампа стоят (украинцы), - самая удобная. Нет, я в неё не поверю, думаю, всё же американский "натурпродукт", но она реально всех устроит. И концы - в воду, и Байдена - с пляжа, и никто не виноват, и британцы по уши в дерьме (Буданов же сам хвалился, за язык его никто не тянул), и европейцы - разбирайтесь с русскими сами. Пока. Cover all the bases, - пробеги по всём "базам", как говорят в бейсболе. А уж кого там на заднем плане нарисуют... Предмет внутриамериканских договорённостей. Выбор-то большой.Военный эксперт Михаил (Рыбарь) ЗвинчукДевять часов спустя после попытки покушения на Дональда Трампа — как реагируют политики и пресса? Для Соединенных Штатов попытка убийства бывшего американского президента прямо во время выступления в Пенсильвании стала большим потрясением — от того, что страна будто вернулась обратно в 60-е, в шоке все без исключения. ▪️Больше всего сейчас интересна реакция Демократической партии США, которых в соцсетях ожидаемо успели окрестить "потенциальными заказчиками". Разумеется, демократы бросились открещиваться от происходящего и осуждать политическое насилие, а первым это сделал сам Джо Байден. Его команда буквально через час после сообщений о покушении распорядилась снять всю имеющуюся телевизионную рекламу — судя по всему, чтобы исключить любую двусмысленность и лишить американский народ, любящий конспирологию, поиска в рекламе мрачных намеков на убийство. После заявления Байдена начался парад осуждений и со стороны лидеров других иностранных государств. Случившееся подвергли критике в руководстве Великобритании, Австралии, Канады, Индии, Японии, Венгрии, Израиля, Бразилии и других стран. Не промолчали и в ООН — генсек Антониу Гутерриш назвал стрельбу "актом политического насилия". ▪️Что касается афиллированной с демократами прессы, то в ней, по большей части, описывают произошедшее как ситуацию абсолютно недопустимую, декларируют свой ужас и стараются сделать акцент на том, что предвыборный штаб Джо Байдена ведет себя корректно. В данный момент все, в основном, заняты разгадкой личности стрелка — предварительно, его зовут Томас Мэтью Крукс. Отдельные СМИ утверждают, что ФБР подтвердило эту информацию. Если попробовать предсказать дальнейшее развитие ситуации, то можно предположить, что американская пресса, в конце концов, скатится в бесконечный парад перекладывания вины с одной политической партии на другую. Прореспубликанские СМИ будут писать, что демократы, давно мечтавшие отрезать Трампу голову, практически реализовали задуманное. Ну а продемократические медиа будут либо изо всех сил стараться найти связи стрелка с Республиканской партией и какими-то правыми движениями, либо обвинят однопартийцев Трампа в нежелании решать проблему с оборотом оружия в стране.Политолог Илья УховК вопросу о цензуре и насильственно продвигаемых нарративах в западных медиа. Просто посмотрим заголовки после покушения на Трампа в мейнстримных, то есть леволиберальных, медиа CNN: Секретная служба спешит увести Трампа со сцены после его падения на митинге; The Washington Post: Трампа увели после громких звуков на митинге в Пенсильвании; MSNBC: Трамп в безопасности после звуков хлопка на митинге; The New York Times: Трамп поспешно покинул сцену после хаоса на митинге. То есть прямо по классике - никакого покушения нет, просто Трамп упал, какие то хлопки, убежал со сцены бла бла бла Так и работает леволиберальный медийный тоталитаризм.Политолог Юрий БаранчикПроисходящие по всему миру события показывают, что Глубинное государство, очевидно, корежит. И когда у них (ПП из ГГ) не получается решить свои вопросы на одном уровне - управления конфликтом, они переходят на другой уровень - работы по лицам, принимающим решения. Напомню, 15 мая была совершена попытка убийства президента Словакии Роберта Фицо. Тогда же написал, что Витору Орбану надо быть настороже. 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Раиси. 25 июня совершено покушение на Виктора Орбана в Германии. Напомню, кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попал в автокатастрофу в Германии. Удар таранящего колонну автомобиля пришелся на мотоцикл сопровождения. Полицейский погиб. Автомобиль Орбана в результате теракта не пострадал. Сейчас вот Трамп.Политолог Игорь ДимитриевЯ далек от мысли, что зловредные спецслужбы разрабатывают операции по ликвидации непослушных лидеров стран. Нет, предполагаю, работает все не так. Просто медиа и политические эксперты создают такую ситуацию, когда психи возбуждаются, не спят ночами и мечтают избавить мир от конкретного диктатора. Какой-то из психов найдет пистолет и решится на убийство, на которое получил от властителей дум моральный кредит. Вот яркий пример это вышедший недавно фильм Алекса Гартленда "Гражданская война" (или "Падение Империи"). Сюжет такой: демократическая конфедерация оппозиционных штатов, в данном случае Калифорнии и Техаса, поднимают восстание против президента США (предположительно Трампа), большого любителя говорить глупости по телевизору, и идут на Вашингтон, чтоб его убить. По дороге всеми участниками конфликта совершается много военных преступлений и разрушений. Но Белый дом всё-таки берут и президента под камерами прессы расстреливают. Американские шизы смотрят фильм и думают: Зачем же доводить дело до войны?О том, что известно о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа - в статье "Покушение на Трампа: что известно на данный момент"

