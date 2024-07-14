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Покушение на Трампа: что известно на данный момент

Покушение на Трампа: что известно на данный момент - 14.07.2024 Украина.ру

Покушение на Трампа: что известно на данный момент

Дональд Трамп благополучно пережил покушение на свою жизнь и с лёгким ранением продолжает участие в президентских выборах. Покушавшийся убит, пресса обсуждает различные детали и версии.

2024-07-14T11:47

2024-07-14T11:47

2024-07-14T11:58

эксклюзив

сша

россия

вашингтон

дональд трамп

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мария захарова

ес

республиканская партия

демократическая партия

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В субботу (по мск с субботы на воскресенье) 13 июля в США произошло покушение на Дональда Трампа, считающегося наиболее вероятным следующим президентом США. Республиканская партия сделала ставку именно на него, что вызвало огромное разочарование у оппонентов из Демократической партии.Покушавшимся на Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщило ФБР США. Его застрелили на месте преступления. Ведомство проинформировало, что инцидент квалифицирован как покушение на бывшего президента и "активное расследование продолжается".Трамп получил лёгкое ранение в правое ухо. Погиб один из участников предвыборного митинга и ещё двое получили тяжёлые ранения.В начале пятого утра по МСК Трамп покинул больницу в Батлере и уехал домой в Нью-Джерси. Его сторонники заявили о продолжении президентской кампании, анонсировали очередную встречу с избирателями.От имени Трампа в основанной им соцсети Truth Social опубликован комментарий инцидента на предвыборном митинге в Пенсильвании. В публикации содержится благодарность "Секретной службе США и всем правоохранительным органам за быструю реакцию на стрельбу"."Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье ещё одного человека, который получил тяжёлые ранения", - сказано в заявлении Трампа.Информация о погибших и раненых постоянно уточняется. Окружной прокурор города Батлер заявил о двух погибших – включая стрелка. При этом уточняется информация о покушении, включая численность нападавших.Уже известно, что стрелявший был вооружён полуавтоматической винтовкой AR-15 с магазином на 15-20 патронов. Он вёл огонь с дистанции около сотни метров. В своём округе Крукс числился республиканцем.Бывшие президенты США осудили покушение на Трампа. С такими заявлениями выступили Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама.Действующий президент США Джо Байден заявил, что рад тому, что его основной соперник на выборах теперь "в безопасности и хорошо себя чувствует".Осудил насилие и лидер демократического большинства в Сенате США Чарльз Шумер. По его словам, в политике США не должно находиться место насилию.Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон написал в соцсети о своих молитвах за Тампа. Свои слова поддержки однопартийцу опубликовали сенатор Митч Макконнелл и другие влиятельные республиканцы.Илон Маск присоединился к осуждению факта покушения на Трампа. По мнению Маска, в результате инцидента руководство Секретной службы США должно уйти в отставку."Вопиющая некомпетентность или это было сделано намеренно. В любом случае, руководство Секретной службы должно уйти в отставку", — констатировал Маск.Евросоюз официально также осудил покушение на Трампа. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Я сильно шокирована стрельбой, произошедшей в ходе предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа".Примечательно: фон дер Ляйен использовала ту же лексику о неприемлемости насилия в демократическом обществе, что и представители Демпартии США в своих заявлениях. При этом в самом Евросоюзе насилие является обычным явлением – как и узники совести, как и политзаключённые.На произошедшее покушение на кандидата в президенты США отреагировала и Москва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала комментарий, в котором отреагировала на сожаление Боба Кеннеди - сына Роберта Ф.Кеннеди-младшего о неспособности американских спецслужб защитить кандидата в президенты."Незащищенная крыша в 150 ярдах от нас. Многочисленные свидетели, они кричали на секретную службу и снимали в течение 3-4 минут, пока видели, как парень с винтовкой подполз к месту и прицелился. Возьми свою Секретную службу и засунь его себе в задницу! Молюсь за Трампа и его семью", - заявил Б.Кеннеди. Захарова предложила ему и всем голосующим в США за поставки оружия Зеленскому оружия: "1. Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США? 2. Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на Президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы. 3. Массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине создал террористическую структура - киевский режим. Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт "Миротворец", опекаемый американцами, чего стоит - буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей".По мнению Захаровой, Вашингтону следует "инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народом, спонсированию терроризма".Со всего мира Трамп получает слова поддержки. МИД КНР сообщил: "Китай обеспокоен инцидентом со стрельбой в бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил свое сочувствие".Расследование покушения на Трампа продолжается. Многие в соцсетях ждут выхода на "русский след", что в свете избирательных кампаний США уже стало традицией.Версии того, кто мог быть заинтересован в покушении на Трампа - в статье Виктории Титовой "Покушение на Трампа: версии, прогнозы"

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Сергей Зуев

эксклюзив, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, илон маск, мария захарова, ес, республиканская партия, демократическая партия