Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза" - 14.07.2024 Украина.ру
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Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза"
Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза" - 14.07.2024 Украина.ру
Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза"
Проблема международного терроризма, преступность в среде прибывающих в Россию мигрантов и другие проблемы нуждаются в должном реагировании. В частности, следует обратить внимание на обеспечение деятельности правоохранительной системы
2024-07-14T06:57
2024-07-14T06:57
новости
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фсб
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.По мнению Михайлова, в критике проблем, связанных с нелегальной миграцией, зачастую вину сваливают на участковых. Такой подход ошибочен, так как не учитывает реалий в правоохранительной системе."Но давайте посмотрим правде в глаза, - сказал Михайлов. - В мае Владимир Колокольцев четко сформулировал проблемы, с которыми столкнулось МВД. Сегодня там некомплект личного состава превышает 156 тысяч человек. Некоторые участковые работают на 4–5 участках".При этом участковый ежедневно получает по 100 заявлений, на которые он по закону должен ответить в установленный срок. Денежное довольстве у него около 50 тысяч рублей. Похожая ситуация и в миграционной службе – там инспектор получает примерно 20 тысяч, рассказал собеседник издания."То есть соответствующих инструментов для подавления процессов, которые происходят на территории России, недостаточно",- сказал заявил генерал ФСБ в отставке.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.руПодробнее о решениях духовных властей российского региона читайте в материале В Дагестане временно запретили ношение никабов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, александр михайлов, фсб, мвд, дагестан
Новости, Россия, Александр Михайлов, ФСБ, МВД, Дагестан

Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза"

06:57 14.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Проблема международного терроризма, преступность в среде прибывающих в Россию мигрантов и другие проблемы нуждаются в должном реагировании. В частности, следует обратить внимание на обеспечение деятельности правоохранительной системы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
По мнению Михайлова, в критике проблем, связанных с нелегальной миграцией, зачастую вину сваливают на участковых. Такой подход ошибочен, так как не учитывает реалий в правоохранительной системе.
"Но давайте посмотрим правде в глаза, - сказал Михайлов. - В мае Владимир Колокольцев четко сформулировал проблемы, с которыми столкнулось МВД. Сегодня там некомплект личного состава превышает 156 тысяч человек. Некоторые участковые работают на 4–5 участках".
При этом участковый ежедневно получает по 100 заявлений, на которые он по закону должен ответить в установленный срок. Денежное довольстве у него около 50 тысяч рублей. Похожая ситуация и в миграционной службе – там инспектор получает примерно 20 тысяч, рассказал собеседник издания.
"То есть соответствующих инструментов для подавления процессов, которые происходят на территории России, недостаточно",- сказал заявил генерал ФСБ в отставке.
Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.ру
Подробнее о решениях духовных властей российского региона читайте в материале В Дагестане временно запретили ношение никабов на сайте Украина.ру.
 
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