https://ukraina.ru/20240712/1056193430.html

"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву

"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву - 12.07.2024 Украина.ру

"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву

В современной войне солдат не может вести боевые действия несколько месяцев без остановки. За прошедший год ВС РФ набрали около 300 тысяч добровольцев, поэтому можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-07-12T05:15

2024-07-12T05:15

2024-07-12T05:15

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белоруссия

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С точки зрения растягивания вражеских резервов удар под Волчанском стал очень интересным ходом. Напряженная обстановка на границе с Белоруссией тоже оттягивает несколько бригад ВСУ, рассказал эксперт.В современной войне солдат не может вести боевые действия несколько месяцев без остановки. Поэтому постоянно должны проходить обкатку боевыми действиями новые подразделения армии РФ, указал специалист."Надеюсь, мы смешиваем опытные и новые подразделения, отрабатывая их взаимодействие. Надеюсь, что резервы у нас есть. За прошедший год мы набрали около 300 тысяч добровольцев", - отметил он.При этом российские части не вели больших наступательных операций и не понесли больших потерь, которые могли бы забрать такое количество личного состава. Так что мы можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте, сказал эксперт."Если мы выстроим грамотное взаимодействие сухопутных войск и авиации, повторив то, что было в Авдеевке (в несколько больших масштабах), мы выйдем на оперативный простор и двинемся в сторону Полтавы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему более половины жителей Украины все еще верят в "победу" над Россией - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут

https://ukraina.ru/20240711/1056182247.html

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