"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву - 12.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240712/1056193430.html
"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву
"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву - 12.07.2024 Украина.ру
"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву
В современной войне солдат не может вести боевые действия несколько месяцев без остановки. За прошедший год ВС РФ набрали около 300 тысяч добровольцев, поэтому можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-12T05:15
2024-07-12T05:15
новости
россия
волчанск
авдеевка
вс рф
доброволец
резервы
полтава
граница
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_4e9f87628d56f1720969eabf949f06fa.jpg
С точки зрения растягивания вражеских резервов удар под Волчанском стал очень интересным ходом. Напряженная обстановка на границе с Белоруссией тоже оттягивает несколько бригад ВСУ, рассказал эксперт.В современной войне солдат не может вести боевые действия несколько месяцев без остановки. Поэтому постоянно должны проходить обкатку боевыми действиями новые подразделения армии РФ, указал специалист."Надеюсь, мы смешиваем опытные и новые подразделения, отрабатывая их взаимодействие. Надеюсь, что резервы у нас есть. За прошедший год мы набрали около 300 тысяч добровольцев", - отметил он.При этом российские части не вели больших наступательных операций и не понесли больших потерь, которые могли бы забрать такое количество личного состава. Так что мы можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте, сказал эксперт."Если мы выстроим грамотное взаимодействие сухопутных войск и авиации, повторив то, что было в Авдеевке (в несколько больших масштабах), мы выйдем на оперативный простор и двинемся в сторону Полтавы", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему более половины жителей Украины все еще верят в "победу" над Россией - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут
https://ukraina.ru/20240711/1056182247.html
россия
волчанск
авдеевка
полтава
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_5a1043c3b0b57b387bedc031c190975a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, авдеевка, вс рф, доброволец, резервы, полтава, граница, белоруссия, сво
Новости, Россия, Волчанск, Авдеевка, ВС РФ, доброволец, резервы, Полтава, граница, Белоруссия, СВО

"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву

05:15 12.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В современной войне солдат не может вести боевые действия несколько месяцев без остановки. За прошедший год ВС РФ набрали около 300 тысяч добровольцев, поэтому можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
С точки зрения растягивания вражеских резервов удар под Волчанском стал очень интересным ходом. Напряженная обстановка на границе с Белоруссией тоже оттягивает несколько бригад ВСУ, рассказал эксперт.
"И если окажется так, что какой-то участок фронта не будет прикрыт противником, то мы можем начать генеральное сражение, которое принесет нам успех", - уточнил Корнев.
В современной войне солдат не может вести боевые действия несколько месяцев без остановки. Поэтому постоянно должны проходить обкатку боевыми действиями новые подразделения армии РФ, указал специалист.
"Надеюсь, мы смешиваем опытные и новые подразделения, отрабатывая их взаимодействие. Надеюсь, что резервы у нас есть. За прошедший год мы набрали около 300 тысяч добровольцев", - отметил он.
При этом российские части не вели больших наступательных операций и не понесли больших потерь, которые могли бы забрать такое количество личного состава. Так что мы можем ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте, сказал эксперт.
"Если мы выстроим грамотное взаимодействие сухопутных войск и авиации, повторив то, что было в Авдеевке (в несколько больших масштабах), мы выйдем на оперативный простор и двинемся в сторону Полтавы", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
О том, почему более половины жителей Украины все еще верят в "победу" над Россией - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут
Флаг Украины
Вчера, 06:45
Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в адУкраинцы любят по поводу и без повода сообщать, что рабов в рай не пускают. Это утверждение противоречит христианской доктрине. Впрочем, вся Украина — одно большое противоречие учению Христа
 
НовостиРоссияВолчанскАвдеевкаВС РФдоброволецрезервыПолтаваграницаБелоруссияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
06:20Война не за территории, а за деНАТОфикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты
06:00"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ
05:52Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира
05:50"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени
05:40"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"
05:33Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю
05:30"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
05:18Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе
05:15"Надеюсь, резервы у нас есть": эксперт о том, смогут ли ВС РФ повторить Авдеевку и двинуться на Полтаву
05:11Мародёрство трупов, хамство мэра и увольнения металлургов. Что происходит в Днепре
05:00"Отстреляются и вернутся в Польшу": Крапивник рассказал, какую хитрую схему хотят провернуть с F-16
04:45"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"
04:30Офицер ВС США в отставке рассказал, откуда будут влетать F-16 и будет ли повод бить по аэродромам НАТО
04:15Эксперт объяснил, как удары по аэродромам с F-16 могут перевести конфликт с НАТО в другую плоскость
04:00"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ
03:45"Они думают, что мы боимся НАТО": эксперт раскрыл, почему Запад не хочет понимать Россию и русских
03:30В нужное время и в нужном месте: Корнев раскрыл, как ВС РФ копят резервы и бьют по оперативному тылу ВСУ
03:15"Это будет удар по стране НАТО": эксперт рассказал про законные цели ВС РФ и уничтожение самолетов F-16
03:00"Надеюсь, что мы ударим": Крапивник объяснил, каким способом Варшава хочет развязать полноценную войну
Лента новостейМолния