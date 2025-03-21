Прощание с композитором Губайдулиной, деколонизация Шекспира. События культуры - 21.03.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250321/1061938635.html
Прощание с композитором Губайдулиной, деколонизация Шекспира. События культуры
Прощание с композитором Губайдулиной, деколонизация Шекспира. События культуры - 21.03.2025 Украина.ру
Прощание с композитором Губайдулиной, деколонизация Шекспира. События культуры
Ушла из жизни композитор София Губайдулина, привилегированные украинские музыканты, Шекспира обвинили в "расистском превосходстве"
2025-03-21T05:51
2025-03-21T05:51
культура
эксклюзив
германия
сша
европа
альфред шнитке
франц шуберт
музыка
кино
литература
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София ГубайдулинаВ четверг, 13 марта, в немецкой общине Аппен ушла из жизни советский и российский композитор, одна из главных представителей отечественного музыкального авангарда София Губайдулина.В ФРГ она жила с 1991 года, имела немецкое гражданство, но часто бывала в России и вела лекции в отечественных вузах. Умерла композитор от острой сердечной недостаточности.Председатель правления Союза московских композиторов Сергей Жуков сообщил российским СМИ, что прощание с ней состоится 11 апреля в Германии, а потом урну с прахом привезут в Москву, где Губайдулина будет похоронена.София Асгатовна прожила 93 года, родилась она в Чистополе, в Татарской АССР в 1931 году. В 1989 году Губайдулина получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1992 году стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации.Губайдулина была среди тех советских композиторов, "последних авангардистов", которые привнесли в советскую музыку электронные приёмы и жанры. Хрестоматийный, но для многих очень неожиданный пример – её саундтрек к детскому мультфильму "Маугли", снятому Романом Давыдовым на киностудии "Союзмультфильм".Никого сейчас уже не удивит потусторонний и волшебный звук, с которым павлин раскрывает свой роскошный хвост в этом мультике, но для советского зрителя (и, главное, слушателя) всё это было невероятным прорывом – настоящая электронная музыка, синтезаторы, комбинация классических звуков симфонического оркестра и современных, ни на что не похожих, электронных.Похожий эффект произвёл на зрителей саундтрек Александра Зацепина к мультфильму Романа Качанова "Тайна третьей планеты" по повестям Кира Булычёва о сказочной девочке Алисе Селезнёвой.Её единомышленниками и коллегами по новой, ни на что в Советском Союзе не похожей музыке, и Московской экспериментальной студии электронной музыки (МЭСЭМ) им. Скрябина были Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Владимир Мартынов.Не менее известна и узнаваема, чем музыкальное оформление "Маугли", музыка Губайдулиной к культовому фильму Ролана Быкова "Чучело", о девочке, которую жестоко "травили одноклассники", хотя она и гораздо более академична.Губайдулина была композитором невероятно плодовитым: более 100 симфонических произведений, десятки камерных инструментальных – для любимых баяна, виолончели и фортепиано, вокальные произведения, известные Страсти по Иоанну ко дню 250-летия со смерти Иоганна Себастьяна Баха, написанные по заказу города Штутгарт.Она была одним из совсем немногих советских и российских композиторов, которых за границей – и в США, и в Европе знали очень хорошо. В 2022 году Губайдулина композитор была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшая современная классическая композиция" за произведение "Гнев божий".Своими вдохновителями она называла Баха, Антона Веберна, и, конечно же, Дмитрия Шостаковича, который однажды посоветовал Губайдулиной "оставаться собой, писать по-своему, неправильно".Об этом в материале на её смерть вспоминает и британское издание The Telegraph, в котором, хотя и сделан акцент на том, что Губайдулина – "музыкальная жертва репрессий советского истеблишмента" (у неё действительно были проблемы, как и у всех других советских авангардистов), но рассказано много и подробно о музыке и насыщенной судьбе композитора.Произведение, по которому она может быть особенно узнаваема в Европе – довольно известный фильм 2017 года Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", в общепризнанно удачном саундтреке которого прозвучала музыка Губайдулиной, Янне Раттья, Франца Шуберта, Баха.Расизм "Ромео и Джульетты"Скажем честно, новости, начинающиеся со слова "деколонизация", вызывают вполне конкретные географические ассоциации с Украиной, Прибалтикой и франкоязычной Африкой, но на этот раз пришли из Великобритании.Знаменитый дом-музей Уильяма Шекспира в родном городе драматурга Стратфорде-апон-Эйвон начинает "тотальную деколонизацию" и "путь к инклюзивности".По информации The Telegraph, работу над экспонатами "во имя борьбы с превосходством белой расы" начала британская некоммерческая организация Shakespeare's Birthplace Trust."В последние годы критики в Великобритании тщательно изучают некоторые аспекты ее истории, вплоть до критики использования термина "англосаксонский" для описания коренных народов, в честь которых была названа Англия. Теперь Шекспир несмотря на то, что родился в 1564 году и в основном писал пьесы, действие которых происходило в Западной Европе, подвергается критике за его предполагаемое влияние на колониализм. (…)Некоторые предметы в коллекциях и архивах музея, связанные с культовым драматургом XVI века, могут содержать "расистские, сексистские, гомофобные или иные вредные выражения или изображения", – цитируют СМИ заявления организации.Доктор Хелен Хопкинс из Бирмингемского университета, как пишут британские СМИ, пришла к выводу, что "восхваление Шекспира как "универсального" гения выгодно идеологии превосходства белой Европы", а сам он – символ "англо-культурного превосходства".В рамках борьбы с этим самым превосходством озабоченные вопросом организации устраивают в Стратфорде-на-Эйвоне мероприятия в честь бенгальского поэта Рабиндраната Тагора (непонятно, как одно связано с другим) и танцевальный фестиваль Болливуда по мотивам пьесы "Ромео и Джульетта", которую планируют основательно отредактировать, вырезав из неё все проявления сексизма, расизма и гомофобии.Та же участь постигнет и "Короля Лира".Критически важные музыкантыУкраинские музыкальные группы – культовый "Бумбокс" и "Без обмежень" (без ограничений. – Укр.) получили статус стратегических, критически важных для функционирования украинской экономики предприятий, о чём на днях сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.Это необходимо для того, что сотрудники (в этом случае – музыканты) были забронированы от мобилизации. За присвоение статуса отчаянно бьются украинские коммунальные предприятия, заводы и промышленные концерны, но зачастую проигрывают.Обе группы, кроме того, официально признаны "критически важными для обеспечения потребностей Вооружённых сил".Оба коллектива активно гастролируют за границей, "Бумбокс" сейчас находится в туре, "Без обмежень" отправится в тур по США и Канаде осенью, в отличие от других музыкальных и прочих, творческих, коллективов и объединений страны с выездом за границу у них проблем нет.Фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк – военнослужащий, он ещё в 2022 году добровольно вступил в Киевскую территориальную оборону и сообщал о ранении.Для других украинских артистов ситуация остаётся куда более печальной. Всего неделю назад немецкий Bild публиковал репортаж из черниговских театров, в которых теперь актрисы исполняют мужские роли – почти все мужчины были мобилизованы, воюют или погибли.Подробности – в материале Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины на сайте Украина.ру.
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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эксклюзив, германия, сша, европа, альфред шнитке, франц шуберт, музыка, кино, литература
Культура, Эксклюзив, Германия, США, Европа, Альфред Шнитке, Франц Шуберт, музыка, кино, литература

Прощание с композитором Губайдулиной, деколонизация Шекспира. События культуры

05:51 21.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Украина.ру
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ушла из жизни композитор София Губайдулина, привилегированные украинские музыканты, Шекспира обвинили в "расистском превосходстве"
София Губайдулина
В четверг, 13 марта, в немецкой общине Аппен ушла из жизни советский и российский композитор, одна из главных представителей отечественного музыкального авангарда София Губайдулина.
В ФРГ она жила с 1991 года, имела немецкое гражданство, но часто бывала в России и вела лекции в отечественных вузах. Умерла композитор от острой сердечной недостаточности.
Председатель правления Союза московских композиторов Сергей Жуков сообщил российским СМИ, что прощание с ней состоится 11 апреля в Германии, а потом урну с прахом привезут в Москву, где Губайдулина будет похоронена.
София Асгатовна прожила 93 года, родилась она в Чистополе, в Татарской АССР в 1931 году. В 1989 году Губайдулина получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1992 году стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации.
Губайдулина была среди тех советских композиторов, "последних авангардистов", которые привнесли в советскую музыку электронные приёмы и жанры. Хрестоматийный, но для многих очень неожиданный пример – её саундтрек к детскому мультфильму "Маугли", снятому Романом Давыдовым на киностудии "Союзмультфильм".
Никого сейчас уже не удивит потусторонний и волшебный звук, с которым павлин раскрывает свой роскошный хвост в этом мультике, но для советского зрителя (и, главное, слушателя) всё это было невероятным прорывом – настоящая электронная музыка, синтезаторы, комбинация классических звуков симфонического оркестра и современных, ни на что не похожих, электронных.
Похожий эффект произвёл на зрителей саундтрек Александра Зацепина к мультфильму Романа Качанова "Тайна третьей планеты" по повестям Кира Булычёва о сказочной девочке Алисе Селезнёвой.
Её единомышленниками и коллегами по новой, ни на что в Советском Союзе не похожей музыке, и Московской экспериментальной студии электронной музыки (МЭСЭМ) им. Скрябина были Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Владимир Мартынов.
Не менее известна и узнаваема, чем музыкальное оформление "Маугли", музыка Губайдулиной к культовому фильму Ролана Быкова "Чучело", о девочке, которую жестоко "травили одноклассники", хотя она и гораздо более академична.
Губайдулина была композитором невероятно плодовитым: более 100 симфонических произведений, десятки камерных инструментальных – для любимых баяна, виолончели и фортепиано, вокальные произведения, известные Страсти по Иоанну ко дню 250-летия со смерти Иоганна Себастьяна Баха, написанные по заказу города Штутгарт.
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Она была одним из совсем немногих советских и российских композиторов, которых за границей – и в США, и в Европе знали очень хорошо. В 2022 году Губайдулина композитор была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшая современная классическая композиция" за произведение "Гнев божий".
Своими вдохновителями она называла Баха, Антона Веберна, и, конечно же, Дмитрия Шостаковича, который однажды посоветовал Губайдулиной "оставаться собой, писать по-своему, неправильно".
Об этом в материале на её смерть вспоминает и британское издание The Telegraph, в котором, хотя и сделан акцент на том, что Губайдулина – "музыкальная жертва репрессий советского истеблишмента" (у неё действительно были проблемы, как и у всех других советских авангардистов), но рассказано много и подробно о музыке и насыщенной судьбе композитора.
Произведение, по которому она может быть особенно узнаваема в Европе – довольно известный фильм 2017 года Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", в общепризнанно удачном саундтреке которого прозвучала музыка Губайдулиной, Янне Раттья, Франца Шуберта, Баха.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
19 марта, 16:00История
Невысказанная любовь и высказанные амбиции. 95 лет поэтессе Лине КостенкоЛина Васильевна Костенко - пожалуй величайшая из ныне живущих украинских поэтов. Впрочем, говорить о каком-то её особом авторитете сейчас было бы неверно - её ценят, скорее, как символ украинской культуры. Родилась она 19 марта 1930 года в городке Ржищев на Киевщине
Расизм "Ромео и Джульетты"
Скажем честно, новости, начинающиеся со слова "деколонизация", вызывают вполне конкретные географические ассоциации с Украиной, Прибалтикой и франкоязычной Африкой, но на этот раз пришли из Великобритании.
Знаменитый дом-музей Уильяма Шекспира в родном городе драматурга Стратфорде-апон-Эйвон начинает "тотальную деколонизацию" и "путь к инклюзивности".
По информации The Telegraph, работу над экспонатами "во имя борьбы с превосходством белой расы" начала британская некоммерческая организация Shakespeare's Birthplace Trust.
"В последние годы критики в Великобритании тщательно изучают некоторые аспекты ее истории, вплоть до критики использования термина "англосаксонский" для описания коренных народов, в честь которых была названа Англия. Теперь Шекспир несмотря на то, что родился в 1564 году и в основном писал пьесы, действие которых происходило в Западной Европе, подвергается критике за его предполагаемое влияние на колониализм. (…)
Некоторые предметы в коллекциях и архивах музея, связанные с культовым драматургом XVI века, могут содержать "расистские, сексистские, гомофобные или иные вредные выражения или изображения", – цитируют СМИ заявления организации.
© Public domain
© Public domain
Доктор Хелен Хопкинс из Бирмингемского университета, как пишут британские СМИ, пришла к выводу, что "восхваление Шекспира как "универсального" гения выгодно идеологии превосходства белой Европы", а сам он – символ "англо-культурного превосходства".
В рамках борьбы с этим самым превосходством озабоченные вопросом организации устраивают в Стратфорде-на-Эйвоне мероприятия в честь бенгальского поэта Рабиндраната Тагора (непонятно, как одно связано с другим) и танцевальный фестиваль Болливуда по мотивам пьесы "Ромео и Джульетта", которую планируют основательно отредактировать, вырезав из неё все проявления сексизма, расизма и гомофобии.
Та же участь постигнет и "Короля Лира".
Критически важные музыканты
Украинские музыкальные группы – культовый "Бумбокс" и "Без обмежень" (без ограничений. – Укр.) получили статус стратегических, критически важных для функционирования украинской экономики предприятий, о чём на днях сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Это необходимо для того, что сотрудники (в этом случае – музыканты) были забронированы от мобилизации. За присвоение статуса отчаянно бьются украинские коммунальные предприятия, заводы и промышленные концерны, но зачастую проигрывают.
Обе группы, кроме того, официально признаны "критически важными для обеспечения потребностей Вооружённых сил".
Оба коллектива активно гастролируют за границей, "Бумбокс" сейчас находится в туре, "Без обмежень" отправится в тур по США и Канаде осенью, в отличие от других музыкальных и прочих, творческих, коллективов и объединений страны с выездом за границу у них проблем нет.
Фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк – военнослужащий, он ещё в 2022 году добровольно вступил в Киевскую территориальную оборону и сообщал о ранении.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Хливнюк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Хливнюк
Для других украинских артистов ситуация остаётся куда более печальной. Всего неделю назад немецкий Bild публиковал репортаж из черниговских театров, в которых теперь актрисы исполняют мужские роли – почти все мужчины были мобилизованы, воюют или погибли.
Подробности – в материале Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивГерманияСШАЕвропаАльфред ШниткеФранц Шубертмузыкакинолитература
 
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