https://ukraina.ru/20240704/1056048039.html

Главное за ночь 4 июля

Главное за ночь 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 4 июля

ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской... Украина.ру, 04.07.2024

2024-07-04T08:05

2024-07-04T08:05

2024-07-04T08:05

новости

россия

вячеслав гладков

владимир сальдо

"искандер"

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ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.Более 240 модульных защитных конструкций установили в Белгородской области с начала лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным "Лев".Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вячеслав гладков, владимир сальдо, "искандер"