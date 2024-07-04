Главное за ночь 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 4 июля
Главное за ночь 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 июля
ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской... Украина.ру, 04.07.2024
2024-07-04T08:05
2024-07-04T08:05
новости
россия
вячеслав гладков
владимир сальдо
"искандер"
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ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.Более 240 модульных защитных конструкций установили в Белгородской области с начала лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным "Лев".Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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новости, россия, вячеслав гладков, владимир сальдо, "искандер"
Новости, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Сальдо, "Искандер"

Главное за ночь 4 июля

08:05 04.07.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
Более 240 модульных защитных конструкций установили в Белгородской области с начала лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным "Лев".
Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.
Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
 
НовостиРоссияВячеслав ГладковВладимир Сальдо"Искандер"
 
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