Главное за ночь 4 июля
© Пресс-служба Минобороны РФ
ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
Более 240 модульных защитных конструкций установили в Белгородской области с начала лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным "Лев".
Россия нанесла серьезный удар по артиллерии ВСУ, уничтожив американскую РСЗО MLRS с помощью ракетного комплекса "Искандер", пишет американский журнал National Interest.
Население в оккупированном украинскими войсками городе Херсоне сократилось в шесть раз, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.