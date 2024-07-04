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Ле Пен разозлил пост МИД РФ с ее фотографией

Ле Пен разозлил пост МИД РФ с ее фотографией - 04.07.2024 Украина.ру

Ле Пен разозлил пост МИД РФ с ее фотографией

Лидер парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала публикацию МИД РФ с ее фотографией, посвященную выборам во Франции и размещенную в официальном аккаунте министерства в соцсети X

2024-07-04T07:32

2024-07-04T07:32

2024-07-04T07:33

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В эфире телеканала TF1 ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны России на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию МИД РФ.Она также добавила, что не чувствует ответственности за "провокации России против Франции и (президента Франции - ред.) Эммануэля Макрона".Пост МИД РФ содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, затрагивающий проходящие во Франции парламентские выборы, на которых партия Ле Пен "Национальное объединение" получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была использована фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений.По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15 процента голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99 процента, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04 процента. Второй тур выборов состоится 7 июля.Подробнее о выборах во Франции - в материале Дмитрия Штрауса Луис Касадо: На парламентских выборах во Франции будет решаться в том числе вопрос о выходе страны из НАТО и независимости от США на сайте Украина.ру.

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новости, франция, россия, сша, марин ле пен, эммануэль макрон, нато