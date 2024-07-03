Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ - 03.07.2024 Украина.ру
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Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ
Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ - 03.07.2024 Украина.ру
Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ
Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта. Свой боевой опыт получили штурмовики. А у российской авиации теперь есть ФАБы и ОДАБы с УМПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T06:20
2024-07-03T06:20
новости
россия
украина
горловка
алексей анпилогов
всу
вс рф
наступление
артиллерия
донбасс
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В целом ситуация на фронте развивается в пользу российской армии. ВС РФ могут нанести фронтальный удар на Дзержинск (Торецк), чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, рассказал эксперт.Также есть возможность ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, добавил он.Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта, отметил Анпилогов.Свой боевой опыт получили российские штурмовики. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать и артиллерия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руПочему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину
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новости, россия, украина, горловка, алексей анпилогов, всу, вс рф, наступление, артиллерия, донбасс
Новости, Россия, Украина, Горловка, Алексей Анпилогов, ВСУ, ВС РФ, наступление, артиллерия, Донбасс

Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ

06:20 03.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта. Свой боевой опыт получили штурмовики. А у российской авиации теперь есть ФАБы и ОДАБы с УМПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В целом ситуация на фронте развивается в пользу российской армии. ВС РФ могут нанести фронтальный удар на Дзержинск (Торецк), чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, рассказал эксперт.
Также есть возможность ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, добавил он.
Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта, отметил Анпилогов.
"Я неоднократно общался с бойцами, которые брали Мариуполь. Они говорят, что тогда на всю штурмовую бригаду у них было всего несколько разведывательных коптеров, которые бы позволили с воздуха выявить расположение вражеских сил. Сейчас такое просто невозможно", - подчеркнул он.
Свой боевой опыт получили российские штурмовики. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать и артиллерия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
Почему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину
Ростислав Ищенко интервью
30 июня, 08:55
Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на РоссиюСейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.
 
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