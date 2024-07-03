Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ
Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта. Свой боевой опыт получили штурмовики. А у российской авиации теперь есть ФАБы и ОДАБы с УМПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В целом ситуация на фронте развивается в пользу российской армии. ВС РФ могут нанести фронтальный удар на Дзержинск (Торецк), чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, рассказал эксперт.
Также есть возможность ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, добавил он.
Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта, отметил Анпилогов.
"Я неоднократно общался с бойцами, которые брали Мариуполь. Они говорят, что тогда на всю штурмовую бригаду у них было всего несколько разведывательных коптеров, которые бы позволили с воздуха выявить расположение вражеских сил. Сейчас такое просто невозможно", - подчеркнул он.
Свой боевой опыт получили российские штурмовики. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать и артиллерия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
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