https://ukraina.ru/20240703/1055990884.html

Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ

Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ - 03.07.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ

Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта. Свой боевой опыт получили штурмовики. А у российской авиации теперь есть ФАБы и ОДАБы с УМПК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-03T06:20

2024-07-03T06:20

2024-07-03T06:20

новости

россия

украина

горловка

алексей анпилогов

всу

вс рф

наступление

артиллерия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/01/1055972832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_739d65d30845883eb926407f847a2758.jpg

В целом ситуация на фронте развивается в пользу российской армии. ВС РФ могут нанести фронтальный удар на Дзержинск (Торецк), чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, рассказал эксперт.Также есть возможность ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, добавил он.Сейчас ВС РФ уже не боятся штурмовать в лоб такие мощные агломерации, как Дзержинск (Торецк), потому что накопили достаточно опыта, отметил Анпилогов.Свой боевой опыт получили российские штурмовики. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать и артиллерия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руПочему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину

https://ukraina.ru/20240630/1055944495.html

россия

украина

горловка

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, горловка, алексей анпилогов, всу, вс рф, наступление, артиллерия, донбасс