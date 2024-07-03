Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска
Недавно Владимир Зеленский приезжал в Дзержинск (Покровск), позировал возле знака на въезде в город и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если российская армия возьмет под огневой контроль или физически перережет рокадную дорогу Покровск-Константиновка, то у ВСУ развалится вся логистика, рассказал эксперт.
Тогда противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость",
"Кстати, туда недавно приезжал Владимир Зеленский, который позировал возле знака "Покровськ" и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Как только Зеленский появляется возле въездной стелы у какого-то города, это означает, что у ВСУ там дела плохи и что они его точно сдадут", - отметил Анпилогов.
В целом ситуация развивается в пользу российской армии. ВС РФ можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, добавил он.
Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
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