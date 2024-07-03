Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска - 03.07.2024 Украина.ру
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Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска
Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска - 03.07.2024 Украина.ру
Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска
Недавно Владимир Зеленский приезжал в Дзержинск (Покровск), позировал возле знака на въезде в город и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T06:00
2024-07-03T06:00
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Если российская армия возьмет под огневой контроль или физически перережет рокадную дорогу Покровск-Константиновка, то у ВСУ развалится вся логистика, рассказал эксперт.Тогда противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость", В целом ситуация развивается в пользу российской армии. ВС РФ можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, добавил он.Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руПочему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину
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новости, украина, россия, артемовск, алексей анпилогов, владимир зеленский, всу, донбасс, сво, днр, наступление
Новости, Украина, Россия, Артемовск, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский, ВСУ, Донбасс, СВО, ДНР, наступление

Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска

06:00 03.07.2024
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский ВСУ ООС АТО
© president.gov.ua
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Недавно Владимир Зеленский приезжал в Дзержинск (Покровск), позировал возле знака на въезде в город и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если российская армия возьмет под огневой контроль или физически перережет рокадную дорогу Покровск-Константиновка, то у ВСУ развалится вся логистика, рассказал эксперт.
Тогда противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость",

"Кстати, туда недавно приезжал Владимир Зеленский, который позировал возле знака "Покровськ" и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Как только Зеленский появляется возле въездной стелы у какого-то города, это означает, что у ВСУ там дела плохи и что они его точно сдадут", - отметил Анпилогов.

В целом ситуация развивается в пользу российской армии. ВС РФ можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, добавил он.
Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
Почему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину
Иван Лошкарев интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля, 19:30
Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации Если мы посмотрим на окружение Трампа, то здравомыслящих людей там пока немного. Это значит, что если они и будут договариваться, то языком ультиматумов, который для России неприемлем с учётом ситуации на поле боя, где все для нас складывается пока неплохо. Поэтому разумных компромиссов со стороны администрации Трампа я бы не ждал.
 
НовостиУкраинаРоссияАртемовскАлексей АнпилоговВладимир ЗеленскийВСУДонбассСВОДНРнаступление
 
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