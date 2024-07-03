https://ukraina.ru/20240703/1055990397.html

Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска

Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска - 03.07.2024 Украина.ру

Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска

Недавно Владимир Зеленский приезжал в Дзержинск (Покровск), позировал возле знака на въезде в город и заверял, как Украина его будет защищать. Это стандартная история. То же самое уже было возле указателей на Артемовск и Авдеевку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-03T06:00

2024-07-03T06:00

2024-07-03T06:00

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Если российская армия возьмет под огневой контроль или физически перережет рокадную дорогу Покровск-Константиновка, то у ВСУ развалится вся логистика, рассказал эксперт.Тогда противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную "крепость", В целом ситуация развивается в пользу российской армии. ВС РФ можем нанести фронтальный удар на Дзержинск, чтобы связать вражескую группировку, которая угрожает Горловке, добавил он.Также можно ударить противнику во фланг с рассечением рокадной дороги Красноармейск-Константиновка и выходом в тыл всей Торецкой группировке ВСУ, чтобы отбросить ее до Константиновки и Дружковки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руПочему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину

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