"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР - 30.06.2024 Украина.ру
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"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР
"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР - 30.06.2024 Украина.ру
"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР
Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является не только новой главой отношений, но и особой гуманитарной миссией. Об этом сообщил директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру
2024-06-30T03:00
2024-06-30T03:00
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"Россия сейчас вовлекает КНДР в систему международного права, из которой ее в свое время беспардонно вытолкнули западные страны, когда вводили санкции. Хотел бы уточнить, что есть санкции международного уровня, а есть прямые санкции, которые вводятся без одобрения Совбеза ООН. Это – грубейшее нарушение международного права. И РФ, и КНДР подвергаются незаконным санкционным нападкам", - сказал Мухин.По его словам, для развития Северной Кореи очень важно вернуть ее в международное правовое поле.Ранее президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами, который предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников.Подробнее о договоре между РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
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новости, кндр, россия, северная корея, владимир путин, алексей мухин, ким чен ын
Новости, КНДР, Россия, Северная Корея, Владимир Путин, Алексей Мухин, Ким Чен Ын

"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР

03:00 30.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является не только новой главой отношений, но и особой гуманитарной миссией. Об этом сообщил директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру
"Россия сейчас вовлекает КНДР в систему международного права, из которой ее в свое время беспардонно вытолкнули западные страны, когда вводили санкции. Хотел бы уточнить, что есть санкции международного уровня, а есть прямые санкции, которые вводятся без одобрения Совбеза ООН. Это – грубейшее нарушение международного права. И РФ, и КНДР подвергаются незаконным санкционным нападкам", - сказал Мухин.
По его словам, для развития Северной Кореи очень важно вернуть ее в международное правовое поле.
"И сам факт полноценного восстановления отношений между Москвой и Пхеньяном дает шанс северокорейскому народу вернуться к полноценному существованию", - объяснил он.
Ранее президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами, который предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников.
Подробнее о договоре между РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
 
НовостиКНДРРоссияСеверная КореяВладимир ПутинАлексей МухинКим Чен Ын
 
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