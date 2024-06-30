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"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР

"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР - 30.06.2024 Украина.ру

"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР

Заключение договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является не только новой главой отношений, но и особой гуманитарной миссией. Об этом сообщил директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

2024-06-30T03:00

2024-06-30T03:00

2024-06-30T03:00

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"Россия сейчас вовлекает КНДР в систему международного права, из которой ее в свое время беспардонно вытолкнули западные страны, когда вводили санкции. Хотел бы уточнить, что есть санкции международного уровня, а есть прямые санкции, которые вводятся без одобрения Совбеза ООН. Это – грубейшее нарушение международного права. И РФ, и КНДР подвергаются незаконным санкционным нападкам", - сказал Мухин.По его словам, для развития Северной Кореи очень важно вернуть ее в международное правовое поле.Ранее президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами, который предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников.Подробнее о договоре между РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.

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новости, кндр, россия, северная корея, владимир путин, алексей мухин, ким чен ын