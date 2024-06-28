https://ukraina.ru/20240628/1055889257.html

Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются

Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются - 28.06.2024 Украина.ру

Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются

В последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно в отношении нас. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину

2024-06-28T06:30

2024-06-28T06:30

2024-06-28T06:30

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дипломатия

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Если европейские страны присоединяются к призывам США нанести России на Украине стратегическое поражение, будьте готовы, что ваши военные будут рассматривать в бинокль наши силы ядерного сдерживания, считает директор Центра политической информации Алексей МухинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами, который предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников.- Алексей Алексеевич, подписание этого документа – это новая глава в отношениях Москвы и Пхеньяна? Или это прямой сигнал США?- Это не только новая глава в развитии наших отношений, но и особая гуманитарная миссия. Россия сейчас вовлекает КНДР в систему международного права, из которой ее в свое время беспардонно вытолкнули западные страны, когда вводили санкции.Хотел бы уточнить, что есть санкции международного уровня, а есть прямые санкции, которые вводятся без одобрения Совбеза ООН. Это – грубейшее нарушение международного права. И РФ, и КНДР подвергаются незаконным санкционным нападкам. Для развития Северной Кореи очень важно вернуть ее в международное правовое поле. И сам факт полноценного восстановления отношений между Москвой и Пхеньяном дает шанс северокорейскому народу вернуться к полноценному существованию.Тут есть еще один дьявол в деталях. Западные СМИ о нем пока не говорят, но скоро они об этом догадаются.Согласно этому договору, КНДР в случае агрессии против России должна будет вмешаться в этот конфликт. Это приведет к тому, что северокорейская территория тоже будет атакована. А вот тут начинается самое интересное. Потому что у Пхеньяна есть точно такой же договор с Пекином, согласно которому Китай должен будет вмешаться в конфликт на стороне КНДР в случае нападения на нее. То есть фактически Россия заключила сквозной договор с Китаем.США прямо запрещали Пекину вступать в какие-либо военно-политические альянсы с Москвой. И в данном случае КНР этот запрет и не нарушил.И волки сыты, и овцы целы. Так бы я охарактеризовал этот маневр российской дипломатии.- Как вы оцениваете реакцию США и Южной Кореи на подписание этого договора?- Там пригорело. Там высказываются очень серьезные опасения по поводу того, что Россия усилится в военном смысле. Но я тут прямых угроз западным странам не вижу. Они выдуманные. Потому что Россия соблюдает обязательства, которые она взяла на себя в рамках Совбеза ООН. Наоборот. Сейчас перед Россией возникает новый виток угроз, когда Запад попытается ее выдавить из Совбеза, лишив постоянного членства и права вето. Это – к гадалке не ходи.Повторюсь, те санкции в отношении КНДР, которые ввел Совбез ООН, Россия будет соблюдать. Санкции, которые Запад ввел против Северной Кореи, Россия соблюдать не будет. А Запад будет преподносить это таким образом, будто бы Москва в целом нарушает санкционный режим против Пхеньяна.Так что нам надо быть очень внимательными. Надо спокойно реагировать на эти нападки, отметая их как инсинуации.- Также Владимир Путин посетил с визитом Вьетнам. Какое значение эта страна имеет для всего Азиатско-Тихоокеанского региона?- Вьетнам – одно из самых динамично развивающихся азиатских государств. Там проживает 100 миллионов человек, потребности экономики там очень серьезные. А у нас из-за отказа европейских стран от российских энергоносителей образовалось много сырья, которое мы можем продавать по всему миру. Вьетнам – один из наших покупателей.В частности, Ханой заинтересован в сотрудничестве по линии "РусГидро". Эта компания уже изучает нам различные инвестиционные проекты. Для Российского фонда прямых инвестиций во Вьетнаме тоже не паханное поле для работы. То же самое касается "Росатома". То есть все капитаны российского бизнеса уже имеют серьезные проекты на территории Вьетнама.Сотрудничая с Вьетнамом, мы получаем территории развития и надежного партнера, который игнорирует требования США не общаться с Россией.Все, что мы делаем во Вьетнаме – идет "на благо всего человечества", как сказал Владимир Ильич Ленин.- Путин также заявил, что Россия думает над изменением в своей ядерной доктрине. Это и есть то самое "стратегическое нацеливание на США", о котором все говорят? Что это может поменять в игре с красными кнопками?- В последнее время многие партнеры России стали вести себя недружественно в отношении нас. Поэтому Москва будет вынуждена пересмотреть свою ядерную доктрину. Да, это перенацеливание. Уж извините нас, ребята, за такую прямоту и такой прагматизм. Если вы присоединяетесь к призывам США нанести России на Украине стратегическое поражение, будьте готовы, что ваши военные будут рассматривать в бинокль наши силы ядерного сдерживания.- А как вы прокомментируете заявления Путина, что Запад повесит на Зеленского все непопулярные решения и поменяет его в конце следующего года?- Это интересное заявление, которое строится на данных российской разведки.Зеленский дольше положенного срока гулял на этом празднике жизни, а теперь для него подходит время платить по счетам. Его судьба будет печальна.Тем более, что на недавней конференции в Швейцарии мы фактически увидели презентацию Андрея Ермака, который вел себя даже более активно, чем Зеленский. То есть западные страны подчеркнули свое особое отношение к этому персонажу.Я пока не знаю, как технически будет осуществлена эта замена. Для этого надо было бы провести выборы, а простым политическим актом это не сделаешь. Только если установить военную диктатуру.Посмотрим, что будет дальше.- Помощник президента РФ Юрий Ушаков завил, что Запад не связывался с Москвой в отношении мирных инициатив Путина по Украине. Означает ли это, что США даже не будут пытаться с нами договориться, пока украинский фронт не рухнет?- Я вам открою маленький секрет. Все эти десять пунктов "мирного плана Зеленского" на самом деле придумали США. Есть информация, что это сделал офиса Джейка Салливана (советник Белого дома США по национальной безопасности). Понятно, что для Вашингтона неприемлема любая мирная инициатива России. Штаты даже не вникали в суть этих предложений Путина. Сразу нет.А у Владимира Путина в этом смысле четкая позиция: нам нужно не перемирие, а мир. И останавливать боевые действия ради заморозки конфликта мы не собираемся. Ну что ж: до последнего украинца, так до последнего украинца.

https://ukraina.ru/20230221/1043777365.html

https://ukraina.ru/20240627/1055866740.html

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Александр Порунов

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