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"Незаменимые специалисты", корень зла, русский рабочий класс: Бастрыкин о миграции

"Незаменимые специалисты", корень зла, русский рабочий класс: Бастрыкин о миграции - 28.06.2024 Украина.ру

"Незаменимые специалисты", корень зла, русский рабочий класс: Бастрыкин о миграции

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 27 июня выступил на сессии юридического форума в Санкт-Петербурге. Тезисы, высказанные им, вызвали широкий общественный резонанс

2024-06-28T11:16

2024-06-28T11:16

2024-06-28T11:16

эксклюзив

александр бастрыкин

следственный комитет рф

миграция

россия

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Завоз мигрантов и их преступления"Тема действительно актуальная, я даже удивился, почему такую маленькую аудиторию нам дали. Это не происки незаконных мигрантов, нет? Как вы думаете? А я начинаю думать, что да", - пошутил он в начале своего выступления, обращаясь к собравшимся.Бастрыкин рассказал о своем разговоре с жителями Котельников в ближнем Подмосковье.Далее он озвучил статистику по преступлениям, совершенным в 2023 году иностранцами и лицами без гражданства на территории РФ. Так, число таких преступлений составило 38936. По словам Бастрыкина, хотя это и меньше на 3%, чем аналогичный показатель годом ранее, но эти данные нельзя считать полными, так как они не учитывают преступления лиц, недавно получивших российское гражданство.Также, продолжил он, отмечается рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами (+32%). Растет число и особо тяжких преступлений, которые совершили иностранцы (+26%). Заметно возросло количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В сфере незаконного оборота наркотиков – рост на 27%."Нам "незаменимые" специалисты тоннами везут наркотики на территорию Российской Федерации", - заявил Бастрыкин.Он подчеркнул, что резко выросло количество преступлений экстремистского характера (+147%). По киберпреступлениям – рост на 27%.По его словам, география преступлений мигрантов также расширяется. В Москве число преступлений, совершенных мигрантами, составило в прошлом году 7921, в Московской области – 5318, в Санкт-Петербурге – 2657, растет число таких преступлений в Самаре, Челябинске, Ямало-Ненецком автономном округе, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской, Иркутской, Томской областях и т.д."Мы должны честно сказать сами себе: а чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну?" - задался вопросом Бастрыкин.Мигрантов - в зону СВОЗа четыре месяца этого года в Москву было завезено 1,2 млн мигрантов, в Подмосковье – 880 тыс., в Санкт-Петербург – 860 тыс., отметил он.Только 13% от въезжающих в страну мигрантов работают на стройках, чаще всего они трудоустраиваются в такси, курьерами и на рынках."Вы находитесь в прекрасный период белых ночей в Санкт-Петербурге. Рекомендую, прогуляйтесь в центре города, по Неве, там очень много пароходиков, теплоходиков, я вчера прошелся. Кто приглашает на пароходики? Узбеки и таджики. Ну никто без них не сможет пригласить нас на пароходики", - рассказал Бастрыкин.Глава СК напомнил, что год назад по его поручению при ведомстве были созданы специальные группы по работе с мигрантами.Такие люди отправляются в тыловые подразделения, занятые обустройством укреплений, добавил он.Виноват бизнес"Нашел в интернете, пока ехал. Правительство в январе этого года приняло очередной план по реализации миграционной политики в РФ. Есть у нас, оказывается, такая политика. Если мы почитаем этот план, то он в основном связан с адаптацией мигрантов. Но ни один план не ставит задачу сокращения миграционного потока в нашу страну", - отметил он.Мы толком не знаем, сколько иностранцев в реальности сейчас находятся в стране. Необходимо понять, сколько нам нужно иностранной рабочей силы для поднятия экономики, заявил Бастрыкин.Он рассказал о своих беседах по этой проблеме с членами правительства и представителями органов власти. Один из замов председателя правительства, имя которого Бастрыкин не назвал, сказал ему, что таких мигрантов требуется порядка 400 тыс.В этой ситуации виноват бизнес, заявил глава СК.По мнению Бастрыкина, бизнесу нужно подумать об интересах и безопасности России, в условиях СВО такая миграционная политика и рост преступности мигрантов и экстремизма просто не допустимы. Это угроза национальной безопасности.Опыт ЛенинградаОн рассказал, как эту проблему решали в Ленинграде в 1970-1980 гг. Нехватку рабочих рук на заводах и стройках компенсировали за счет жителей близлежащих регионов, создавали профтехучилища, где они получали специальность, предоставляли общежитие, потом стали создавать технические вузы при промышленных предприятиях.Глава Следкома предложил изучить, какие зарплаты сегодня предлагают российские заводы.В предприятии "Адмиралтейские верфи", привел он пример, электрогазосварщик получает 55 тыс. рублей.Бастрыкин заявил, что в его ведомство поступает много жалоб. Один случай запомнился ему особо."Новосибирский академгородок. Центр нашей академической науки. Там чего-то строить стали. Отвели общежитие для мигрантов. И окружающие обратились к нам: помогите, пожалуйста. Они заехали вечером, человек 500, устроили пьянку, гулянку, пристают к девушкам, бьют русских. Помогите, Следственный комитет", - рассказал он.Выяснилось, продолжил Бастрыкин, что мигрантов туда завезла турецкая фирма.Глава Следственного комитета рассказал об опыте Белоруссии, где процесс миграции четко регламентирован. Бизнесмен, который хочет завезти мигрантов, должен доказать миграционной службе незаменимость этих специалистов и то, что на это место нельзя нанять местного жителя. Все расходы там на пребывание мигранта несет сам предприниматель. А в России, отметил он, мы сами даем мигранту деньги на билет, чтобы он вернулся на родину."Нет, батенька, завез – сам и вывози", - сказал Бастрыкин.В Белоруссии бизнесмен должен сам "с пирогами и блинами" встретить этих мигрантов, привезти в общежитие, контролировать их поведение, четкий контракт от полугода до года и не более, "ни жены, ни детей, ни бабушек, ни дедушек", контракт закончился – "и все на выход".По его словам, такие мигранты могут получить российский паспорт за три месяца, при том, что русские люди могут годами не могут добиться гражданства РФ, подчеркнул Бастрыкин.Он рассказал о жалобах жителей Подмосковья на засилье мигрантов в поликлиниках, торговых центрах, школах.СК будет предлагать внести в уголовный кодекс усиление ответственности за незаконное пребывание на территории РФ как отягчающее обстоятельство для мигрантов. По его словам, такие нелегальные мигранты совершают преступлений больше, чем законные мигранты.Самое главное – изменить миграционную политику страны, обосновать ее необходимость, а может быть сделать и так, чтобы страна за счет внутренней миграции решала свои экономические, политические и национальные проблемы, подытожил глава Следственного комитета.В ходе дискуссии Бастрыкин обратился к депутатам Государственной Думы: заинтересованы ли парламентарии в решении этой проблемы путем принятия новых законов.Бастрыкин попросил депутатов рассказать ему, когда они займутся решением этой проблемы на законодательном уровне.О новых инициативах в сфере миграционного законодательства - в интервью депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова изданию Украина.ру После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью

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Павел Котов

эксклюзив, александр бастрыкин, следственный комитет рф, миграция, россия