Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью - 04.06.2024 Украина.ру
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Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью
Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью - 04.06.2024 Украина.ру
Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов эксклюзивно для издания "Украина.ру" о миграционном законодательстве, новых законодательных инициативах об упрощении переезда в Россию соотечественников и "близких по духу" иностранцев, а также о вопросах регулирования трудовой миграции.
2024-06-04T14:57
2024-06-04T14:57
россия
украина
европа
мид
россотрудничество
мвд
миграция
мигранты
бюрократия
переселенцы
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— Дмитрий, Вы не первый день занимаетесь вопросами возвращения соотечественников на Родину. Как успехи?— Я очень ценю и люблю русскую бюрократию и ее неспешность, потому что как бы там ни было, а это хребет русской государственности, без нее никак нельзя. Но в случае с миграционной политикой, в том числе с переселением соотечественников, наша бюрократия явно нуждается в активизации, потому что за вызовами времени она не успевает. У нас есть какие-то нормы, правила, законы. Но что они не учитывают?Первое – это вновь появившееся идеологическое противостояние со странами Запада. Еще совсем недавно этого не было, по крайней мере в таком явном виде.Второе – это новое великое переселение народов с юга, за которым не успевает наша система. И мы можем быть раздавлены этим тектоническим движением, если не актуализируем свое законодательство согласно новым вводным.При этом нужно понимать, что в отличие от многих других государственных задач, миграционная политика живет в режиме "у семи нянек дитя без глазу". Нет лица, непосредственно отвечающего перед народом и президентом за результаты миграционной политики.— То есть этим одновременно занимается множество ведомств — МИД, Россотрудничество, МВД, кто-то еще?— И кто-то еще тоже. Есть множество лоббистов. Есть так называемый низовой лоббист. Это весьма коррупционноемкая система, где крутится много денег. Она сама себя защищает и самовоспроизводится.Кроме того, свои интересы лоббируют финансово-промышленные группы. А так как центрального уполномоченного и ответственного органа нет, естественно, вся миграционная политика превращается в совокупность разных видов лоббизма.На самом деле в отраслевом лоббизме самом по себе ничего особо страшного нет. Если на стройках не хватает рабочих рук, пусть люди приезжают и работают вахтовым методом — без выдачи российских паспортов, без нагрузки на социальную систему, без семей. Поработали и уехали. Здесь не надо изобретать велосипед. Есть опыт Арабских Эмиратов и многих других стран, которые умеют привлекать рабочие руки, при этом соблюдая интересы коренного населения. И нам надо так же. Но так как ответственного органа нет, застройщики и другие интересанты завозят мигрантов так, как получится — им надо строить, они строят, но в этом нет ни государственной логики, ни защиты интересов коренного населения. Если не навести порядок в этой сфере, будет большая беда.— Но лоббизм касается, как сейчас модно говорить, "иностранных специалистов", которые едут на стройки и другие подобные работы. А что с жителями т.н. недружественных стран, которые хотят переехать в Россию?— Это больное место. В мире есть огромное количество людей, которые формально не являются нашими соотечественниками, но при этом они наши по духу. В условиях жесткого идеологического противостояния они страдают от либерального диктата, условно от коллективного Байдена.Я много с ними общаюсь, потому что приходится в ручном режиме как депутату помогать людям переезжать в Россию. Это граждане Германии, других стран Европы, США, которые хотят к нам приехать, привезти свои многодетные семьи и свои деньги. Чаще всего это традиционные христиане, представители "старой" Европы и "старой" Америки, которым не нравится, что рядом с их школами открываются клиники по изменению пола, что в школах их детям рассказывают о нормальности половых извращений. Они хотят найти в России спасение и убежище, и они готовы служить нашей Родине, как это делали немцы и прочие европейцы при царях. Собственно, ничего нового здесь нет. И при Иване Грозном, и Петре Первом, и при Екатерине к нам приезжали люди с Запада и служили нашей стране, становились учеными, промышленниками, военными.— Это всегда происходило.— Да, всегда происходило, но не сейчас. И не потому, что люди не хотят. По данным общественных организаций, порядка 3-4 миллионов человек готовы к нам переехать.– Так это маленькая европейская страна.– Не факт, что нам нужны все эти 4 миллиона. Но для начала хотя бы несколько сот тысяч принять. Причем каждая семья продает квартиру в Европе, каждый 3-4-й из желающих приехать — экономически активный гражданин, предприниматель, который привозит с собой полмиллиона-миллион евро. То есть это люди, которые могут инвестировать в нашу страну. Им ничего особо от нас не нужно, им не надо платить деньги, надо просто немного приоткрыть шлюзы, снять бюрократические барьеры. Мы в Госдуме по этому поводу проводили мероприятие с общественными организациями и переселенцами и итоговый документ отправили господину Оверчуку, который, я надеюсь, будет в правительстве заниматься этим вопросом.Но самая главная категория, которая нам нужна, это представители наших коренных народов: русские, украинцы, русские евреи, русские немцы и т.д. Не надо изобретать велосипед, можно обратиться к практике Польши и Израиля, которые активно возвращают своих людей. А у нас ситуация странная. По программе переселения отечественного мы тратим бюджетные деньги для того, чтобы привести людей, которые часто нам культурно чужды, которые устраивают какие-то подпольные ММА-клубы.— По программе переселения?— А почему, например, Калужская область закрыла программу переселения соотечественников?— Почему?— Потому что обнаружили, что к ним по программе переселения соотечественников приехали культурно-чуждые элементы. Приехали, скажем так, нативные жители Средней Азии, которые формально соотечественники, но реально — любители подпольных ММА-клубов.— Так за это же кто-то отвечает. Кто-то же подписывал разрешение на въезд.— Ну конечно, губернатор отвечает. И он принял ответственное решение закрыть программу переселения соотечественников.— Отличное решение.— Ну а что делать, если система не настроена? Мы недавно внесли законопроект о репатриации. Давайте мы всем представителям коренных народов Российской Федерации, это прежде всего русские, украинцы, белорусы, татары и так далее, но и все остальные, в том числе русские евреи, русские немцы — все, кто родился в Советском Союзе или их родители родились в Советском Союзе — дадим гражданство в упрощенном порядке. Давайте не тратить на них бюджетные деньги, а просто позволим им приехать и привезти свои деньги в России, позволим им работать.— И какой результат?— Я получил отзыв правительства о том, что, во-первых, у нас в законодательстве нет понятия "коренные народы", а во-вторых, у нас по Конституции каждый человек имеет право сам решить, какой он национальности, хоть якут, хоть эльф, хоть русский. Но мы не сдадимся. Я думаю, что мы просто перепишем законопроект, коренной народ переопределим как исторически проживающий на территории России, чтобы удовлетворить наших бюрократов. Привяжемся не к национальности человека, которому мы хотим дать упрощенное гражданство, а к документам его родителей, что будет проще. То есть, если в советском документе у папы или мамы написано, что Советский Союз считал его принадлежащим к народу, который будет в списке исторически проживающих на территории России, то тогда добро пожаловать домой.— Ну хорошо, но вот наши друзья из стран Средней Азии, они же тоже соотечественники по факту, они в Советском Союзе жили, и так далее. А как здесь фильтровать?— Наш законопроект учитывает этот момент. Правительство должно законодательно определить список народов, исторически проживающих на территории России. И там ни таджика, ни узбека быть не может.— А почему?— Потому что ни таджики, ни узбеки не являются коренными народами Российской Федерации.— Но украинцы и белорусы как бы тоже не являются. В России нет, например, украинской автономии.— Украинцы и белорусы — это часть единого русского народа.— Да я не против, я тоже так считаю, но тут же важен формальный вопрос. Есть Узбекистан — отдельная страна, которая не входит в состав РФ, поэтому мы не считаем узбеков соотечественниками. Но Белоруссия и Украина тоже отдельные государства, а белорусов и украинцев мы соотечественников считаем.— Ну, украинцы — это точно народ, исторически проживающий на территории России и часть единого русского народа. Давай для прояснения вопроса поговорим, например, о русских евреях. Если в свидетельстве о рождении или паспорте мамы как место рождения указаны Хайфа или Тель-Авив, это явно не русский еврей. Но, если в свидетельстве о рождении или паспорте мамы, родившейся до 1991 года, написано, что место рождения — это Биробиджан, Москва или Ленинград, значит ее ребенок — русский еврей, добро пожаловать домойА сейчас получается очень двусмысленная ситуация. Есть, допустим, такой народ как русские немцы, вполне коренной народ Российской Федерации. У нас даже есть общий знакомый, экс-депутат Бундестага, русский немец, который родился в Казахстане. Наш законопроект решает проблему признания его родным для нас.Нынешняя же программа переселения соотечественников не годится по многим параметрам. Например, нужна справка об отсутствии судимости. Вот приезжает к нам человек из, скажем, Латвии и у него, наоборот, есть справка о судимости, но только за поддержку России. Приходит он к нашему русскому бюрократу, показывает справку, которая по факту доказывает, что человек пострадал за Россию. А бюрократ ему — извините, ничем не могу помочь, программа подразумевает отсутствие судимости. У нас есть еще один законопроект об упрощенном получении гражданства для тех, кто пострадал за пророссийскую позицию, но отзыва на него я еще не получил. Надеюсь, он будет более конструктивным.— Я постоянно встречаю людей из Узбекистана, Киргизии и т.д., которые говорят по-русски не хуже, чем мы с Вами, являются образованными специалистами, могут работать в разных сферах. Чем они, как Вы говорите, не наши по духу?— Все-таки большинство людей из перечисленных стран, которые вписаны в нашу культуру, это люди, у которых кто-то из родителей русский, белорус, татарин — кто-то из народов РФ. По нашему законопроекту, этот человек является представителем коренного народа и имеет право на гражданство. Если же у человека родители, скажем, таджики, но он является высококлассным специалистом, для него есть отдельная программа, он тоже может приехать.В общем, как правило, вписанный в русскую культуру человек не просто жил в ауле, ходил в библиотеку, читал русские книги и стал после этого русским. Обычно кто-то из его родственников — представители народов РФ. А если человек какого угодно происхождения, но образованный и нужный нам, но может приехать по программе привлечения высококвалифицированных кадровРабочие же руки, которые тоже нам необходимы, пожалуйста, вахтовым методом под ответственность работодателя. В этом нет ничего нового, так делается во многих странах мира. Работодатель подает заявку, нанимает людей за границей, люди приезжают сюда, понимая, куда они едут, если что-то не так, их депортируют.В такой системе приезжающий работать человек становится более защищенным. Сейчас у нас серый рынок мигрантской рабочей силы и от этого страдают все — страдают местные и страдают сами мигранты.— Да, они фактически бесправные.— Ну в том-то и дело, а это неприемлемо.— Насколько распространяемая ультраправыми медиа и блогерами информация о масштабах мигрантской преступности соответствует действительности? Это же очень тонкий политический момент, страны Средней Азии дружественны нам или нейтральны, они во многом помогают обходить санкционный режим.— Руководитель Следственного комитета говорит о действительно ужасающей статистике касательно мигрантской преступности. То есть проблема есть. Но надо не вершками заниматься, а корешками, то есть целиться в источник проблемы. Конечно, если нет разумной, ответственной миграционной политики, то эта недоработка обязательно будет превращаться и в мигрантскую преступность, и в антимигрантские настроения. В ОАЭ нет антимигрантских настроений и правонационалистических выступлений, потому что там все упорядочено. Это как раз задача государства, чтобы у людей не было повода предъявлять претензии.Я вам больше даже скажу, у нас времени не так много остается, чтобы упорядочить законодательство. Скоро, я надеюсь, домой вернутся участники СВО. Представьте себе ситуацию, когда участник СВО видит в своем маленьком городке нередкую сейчас ситуацию разгула полукриминального бизнеса диаспор, связанного с коррумпированными чиновниками и силовиками. И вот мы попадаем в сюжет фильма "Рэмбо 10", когда человек пытается законными методами препятствовать несправедливости, но из-за коррупции и косности местного начальства приходит в итоге к методам противоправным.Нам это вообще не нужно. Поэтому мы должны действовать осторожно, аккуратно, но быстро и радикально.— Мы много говорим о том, что соотечественникам и близким нам по духу иностранцам с Запада нужно создать комфортные условия для переселения в Россию. А как же жители Украины? В России, в «старых» регионах, по самым скромным подсчетам находится 1,5 млн беженцев с Украины. Эти люди осознанно ехали в Россию, спасаясь от преследований на Украине или просто чувствуя свою культурную принадлежность к русскому пространству, но, по-моему, о них слегка подзабыли. Держите документы и живите дальше, как хотите. В основном госполитика в их отношении этим ограничивается.— Конечно украинцы — это наши люди. Не только украинцы по национальности, но и русские Украины и представители других народов, проживающих там. Наша задача уравнять их в правах. Сейчас я не вижу, чтобы с этим были особые проблемы. Но я отталкиваюсь от обращений, которые ко мне приходят. Ко мне обращаются те, кто возмущен нашей неразумной и опасной политикой по миграции из южных стран. Ко мне обращаются наши по духу жители недружественных стран, которые страдают за свою пророссийскую позицию и хотели бы приехать в Россию, а мы им ставим палки в колеса. Ко мне обращаются те, кто не страдает за пророссийскую позицию, но просто хотят переехать в Россию, потому что им более близка наша социокультурная политика.На эти обращения я стараюсь реагировать и как-то помогать. Массового запроса от украинских граждан по проблемам с натурализацией в России я не получаю.— Очень много вопросов по пенсионному стажу, который часто не переносят в российские трудовые книжки, по получению пенсии за горячий стаж на Украине, по военным билетам, по прописке, без которой в России ты оказываешься отрезан практически от всего, по поддержке при переезде и во время, когда человек еще не оформил документы и не нашел работу. Та же процедура фильтрации в Шереметьево, отрезающая многим возможность въехать по очень формальным причинам. Сам факт, что можно въехать только авиатранспортом, что очень дорого и недоступно большинству беженцев…— Это проблемы скорее не натурализации, а социальной поддержки. И если по этому направлению есть предложения, я всегда готов вписаться. Просто нужны конструктивные и понятные предложения, лучше от общественных организаций, поскольку это какая-то консолидированная позиция, с которой проще работать. Если сейчас есть накопившийся круг проблем, то не стесняйтесь и обращайтесь.Читайте также: Вальдемар Гердт: Германию пожирает "зелёно-голубая плесень", а в России можно от неё спастись
https://ukraina.ru/20240529/1055350446.html
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Павел Волков
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россия, украина, европа, мид, россотрудничество, мвд, миграция, мигранты, бюрократия, переселенцы, интервью, украина.ру, госдума, запад
Россия, Украина, Европа, МИД, Россотрудничество, МВД, миграция, мигранты, бюрократия, переселенцы, Интервью, Украина.ру, Госдума, Запад

Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью

14:57 04.06.2024
 
© из личного архиваДмитрий Кузнецов интервью
Дмитрий Кузнецов интервью
© из личного архива
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов эксклюзивно для издания "Украина.ру" о миграционном законодательстве, новых законодательных инициативах об упрощении переезда в Россию соотечественников и "близких по духу" иностранцев, а также о вопросах регулирования трудовой миграции.
— Дмитрий, Вы не первый день занимаетесь вопросами возвращения соотечественников на Родину. Как успехи?
— Я очень ценю и люблю русскую бюрократию и ее неспешность, потому что как бы там ни было, а это хребет русской государственности, без нее никак нельзя. Но в случае с миграционной политикой, в том числе с переселением соотечественников, наша бюрократия явно нуждается в активизации, потому что за вызовами времени она не успевает. У нас есть какие-то нормы, правила, законы. Но что они не учитывают?
Первое – это вновь появившееся идеологическое противостояние со странами Запада. Еще совсем недавно этого не было, по крайней мере в таком явном виде.
Второе – это новое великое переселение народов с юга, за которым не успевает наша система. И мы можем быть раздавлены этим тектоническим движением, если не актуализируем свое законодательство согласно новым вводным.
При этом нужно понимать, что в отличие от многих других государственных задач, миграционная политика живет в режиме "у семи нянек дитя без глазу". Нет лица, непосредственно отвечающего перед народом и президентом за результаты миграционной политики.
— То есть этим одновременно занимается множество ведомств — МИД, Россотрудничество, МВД, кто-то еще?
— И кто-то еще тоже. Есть множество лоббистов. Есть так называемый низовой лоббист. Это весьма коррупционноемкая система, где крутится много денег. Она сама себя защищает и самовоспроизводится.
Кроме того, свои интересы лоббируют финансово-промышленные группы. А так как центрального уполномоченного и ответственного органа нет, естественно, вся миграционная политика превращается в совокупность разных видов лоббизма.
На самом деле в отраслевом лоббизме самом по себе ничего особо страшного нет. Если на стройках не хватает рабочих рук, пусть люди приезжают и работают вахтовым методом — без выдачи российских паспортов, без нагрузки на социальную систему, без семей. Поработали и уехали.
Здесь не надо изобретать велосипед. Есть опыт Арабских Эмиратов и многих других стран, которые умеют привлекать рабочие руки, при этом соблюдая интересы коренного населения. И нам надо так же. Но так как ответственного органа нет, застройщики и другие интересанты завозят мигрантов так, как получится — им надо строить, они строят, но в этом нет ни государственной логики, ни защиты интересов коренного населения. Если не навести порядок в этой сфере, будет большая беда.
— Но лоббизм касается, как сейчас модно говорить, "иностранных специалистов", которые едут на стройки и другие подобные работы. А что с жителями т.н. недружественных стран, которые хотят переехать в Россию?
— Это больное место. В мире есть огромное количество людей, которые формально не являются нашими соотечественниками, но при этом они наши по духу. В условиях жесткого идеологического противостояния они страдают от либерального диктата, условно от коллективного Байдена.
Я много с ними общаюсь, потому что приходится в ручном режиме как депутату помогать людям переезжать в Россию. Это граждане Германии, других стран Европы, США, которые хотят к нам приехать, привезти свои многодетные семьи и свои деньги. Чаще всего это традиционные христиане, представители "старой" Европы и "старой" Америки, которым не нравится, что рядом с их школами открываются клиники по изменению пола, что в школах их детям рассказывают о нормальности половых извращений.
Марина Фишер
29 мая, 16:13
Хочу жить в России. Марина Фишер о том, что русские для немцев всегда будут чужими и "нетолерантными"Медсестра Марина Фишер вернулась в Россию после почти 28 лет жизни в германском Киле. Все ее дети родились там, старшие почти не владеют русским языком и пока решили остаться в Германии, а младших Марина привезла с собой и не без приключений
Они хотят найти в России спасение и убежище, и они готовы служить нашей Родине, как это делали немцы и прочие европейцы при царях. Собственно, ничего нового здесь нет. И при Иване Грозном, и Петре Первом, и при Екатерине к нам приезжали люди с Запада и служили нашей стране, становились учеными, промышленниками, военными.
— Это всегда происходило.
— Да, всегда происходило, но не сейчас. И не потому, что люди не хотят. По данным общественных организаций, порядка 3-4 миллионов человек готовы к нам переехать.
– Так это маленькая европейская страна.
– Не факт, что нам нужны все эти 4 миллиона. Но для начала хотя бы несколько сот тысяч принять. Причем каждая семья продает квартиру в Европе, каждый 3-4-й из желающих приехать — экономически активный гражданин, предприниматель, который привозит с собой полмиллиона-миллион евро.
То есть это люди, которые могут инвестировать в нашу страну. Им ничего особо от нас не нужно, им не надо платить деньги, надо просто немного приоткрыть шлюзы, снять бюрократические барьеры. Мы в Госдуме по этому поводу проводили мероприятие с общественными организациями и переселенцами и итоговый документ отправили господину Оверчуку, который, я надеюсь, будет в правительстве заниматься этим вопросом.
Но самая главная категория, которая нам нужна, это представители наших коренных народов: русские, украинцы, русские евреи, русские немцы и т.д. Не надо изобретать велосипед, можно обратиться к практике Польши и Израиля, которые активно возвращают своих людей.
А у нас ситуация странная. По программе переселения отечественного мы тратим бюджетные деньги для того, чтобы привести людей, которые часто нам культурно чужды, которые устраивают какие-то подпольные ММА-клубы.
— По программе переселения?
— А почему, например, Калужская область закрыла программу переселения соотечественников?
— Почему?
— Потому что обнаружили, что к ним по программе переселения соотечественников приехали культурно-чуждые элементы. Приехали, скажем так, нативные жители Средней Азии, которые формально соотечественники, но реально — любители подпольных ММА-клубов.
— Так за это же кто-то отвечает. Кто-то же подписывал разрешение на въезд.
— Ну конечно, губернатор отвечает. И он принял ответственное решение закрыть программу переселения соотечественников.
— Отличное решение.
— Ну а что делать, если система не настроена? Мы недавно внесли законопроект о репатриации. Давайте мы всем представителям коренных народов Российской Федерации, это прежде всего русские, украинцы, белорусы, татары и так далее, но и все остальные, в том числе русские евреи, русские немцы — все, кто родился в Советском Союзе или их родители родились в Советском Союзе — дадим гражданство в упрощенном порядке. Давайте не тратить на них бюджетные деньги, а просто позволим им приехать и привезти свои деньги в России, позволим им работать.
— И какой результат?
— Я получил отзыв правительства о том, что, во-первых, у нас в законодательстве нет понятия "коренные народы", а во-вторых, у нас по Конституции каждый человек имеет право сам решить, какой он национальности, хоть якут, хоть эльф, хоть русский.
Но мы не сдадимся. Я думаю, что мы просто перепишем законопроект, коренной народ переопределим как исторически проживающий на территории России, чтобы удовлетворить наших бюрократов. Привяжемся не к национальности человека, которому мы хотим дать упрощенное гражданство, а к документам его родителей, что будет проще.
То есть, если в советском документе у папы или мамы написано, что Советский Союз считал его принадлежащим к народу, который будет в списке исторически проживающих на территории России, то тогда добро пожаловать домой.
— Ну хорошо, но вот наши друзья из стран Средней Азии, они же тоже соотечественники по факту, они в Советском Союзе жили, и так далее. А как здесь фильтровать?
— Наш законопроект учитывает этот момент. Правительство должно законодательно определить список народов, исторически проживающих на территории России. И там ни таджика, ни узбека быть не может.
— А почему?
— Потому что ни таджики, ни узбеки не являются коренными народами Российской Федерации.
— Но украинцы и белорусы как бы тоже не являются. В России нет, например, украинской автономии.
— Украинцы и белорусы — это часть единого русского народа.
— Да я не против, я тоже так считаю, но тут же важен формальный вопрос. Есть Узбекистан — отдельная страна, которая не входит в состав РФ, поэтому мы не считаем узбеков соотечественниками. Но Белоруссия и Украина тоже отдельные государства, а белорусов и украинцев мы соотечественников считаем.
— Ну, украинцы — это точно народ, исторически проживающий на территории России и часть единого русского народа.
Давай для прояснения вопроса поговорим, например, о русских евреях. Если в свидетельстве о рождении или паспорте мамы как место рождения указаны Хайфа или Тель-Авив, это явно не русский еврей. Но, если в свидетельстве о рождении или паспорте мамы, родившейся до 1991 года, написано, что место рождения — это Биробиджан, Москва или Ленинград, значит ее ребенок — русский еврей, добро пожаловать домой
Анжелика Хаусляйтнер
22 мая, 03:35
Хочу жить в России! Здесь не будет подарков, за все придется бороться, но я дома Анжелика Хаусляйтнер вернулась на родину после 25 лет в Австрии
А сейчас получается очень двусмысленная ситуация. Есть, допустим, такой народ как русские немцы, вполне коренной народ Российской Федерации. У нас даже есть общий знакомый, экс-депутат Бундестага, русский немец, который родился в Казахстане. Наш законопроект решает проблему признания его родным для нас.
Нынешняя же программа переселения соотечественников не годится по многим параметрам. Например, нужна справка об отсутствии судимости. Вот приезжает к нам человек из, скажем, Латвии и у него, наоборот, есть справка о судимости, но только за поддержку России. Приходит он к нашему русскому бюрократу, показывает справку, которая по факту доказывает, что человек пострадал за Россию. А бюрократ ему — извините, ничем не могу помочь, программа подразумевает отсутствие судимости.
У нас есть еще один законопроект об упрощенном получении гражданства для тех, кто пострадал за пророссийскую позицию, но отзыва на него я еще не получил. Надеюсь, он будет более конструктивным.
— Я постоянно встречаю людей из Узбекистана, Киргизии и т.д., которые говорят по-русски не хуже, чем мы с Вами, являются образованными специалистами, могут работать в разных сферах. Чем они, как Вы говорите, не наши по духу?
— Все-таки большинство людей из перечисленных стран, которые вписаны в нашу культуру, это люди, у которых кто-то из родителей русский, белорус, татарин — кто-то из народов РФ. По нашему законопроекту, этот человек является представителем коренного народа и имеет право на гражданство. Если же у человека родители, скажем, таджики, но он является высококлассным специалистом, для него есть отдельная программа, он тоже может приехать.
В общем, как правило, вписанный в русскую культуру человек не просто жил в ауле, ходил в библиотеку, читал русские книги и стал после этого русским. Обычно кто-то из его родственников — представители народов РФ. А если человек какого угодно происхождения, но образованный и нужный нам, но может приехать по программе привлечения высококвалифицированных кадров
Рабочие же руки, которые тоже нам необходимы, пожалуйста, вахтовым методом под ответственность работодателя. В этом нет ничего нового, так делается во многих странах мира. Работодатель подает заявку, нанимает людей за границей, люди приезжают сюда, понимая, куда они едут, если что-то не так, их депортируют.
В такой системе приезжающий работать человек становится более защищенным. Сейчас у нас серый рынок мигрантской рабочей силы и от этого страдают все — страдают местные и страдают сами мигранты.
— Да, они фактически бесправные.
— Ну в том-то и дело, а это неприемлемо.
— Насколько распространяемая ультраправыми медиа и блогерами информация о масштабах мигрантской преступности соответствует действительности? Это же очень тонкий политический момент, страны Средней Азии дружественны нам или нейтральны, они во многом помогают обходить санкционный режим.
— Руководитель Следственного комитета говорит о действительно ужасающей статистике касательно мигрантской преступности. То есть проблема есть.
Но надо не вершками заниматься, а корешками, то есть целиться в источник проблемы. Конечно, если нет разумной, ответственной миграционной политики, то эта недоработка обязательно будет превращаться и в мигрантскую преступность, и в антимигрантские настроения.
В ОАЭ нет антимигрантских настроений и правонационалистических выступлений, потому что там все упорядочено. Это как раз задача государства, чтобы у людей не было повода предъявлять претензии.
Я вам больше даже скажу, у нас времени не так много остается, чтобы упорядочить законодательство.
Скоро, я надеюсь, домой вернутся участники СВО. Представьте себе ситуацию, когда участник СВО видит в своем маленьком городке нередкую сейчас ситуацию разгула полукриминального бизнеса диаспор, связанного с коррумпированными чиновниками и силовиками. И вот мы попадаем в сюжет фильма "Рэмбо 10", когда человек пытается законными методами препятствовать несправедливости, но из-за коррупции и косности местного начальства приходит в итоге к методам противоправным.
Нам это вообще не нужно. Поэтому мы должны действовать осторожно, аккуратно, но быстро и радикально.
— Мы много говорим о том, что соотечественникам и близким нам по духу иностранцам с Запада нужно создать комфортные условия для переселения в Россию. А как же жители Украины? В России, в «старых» регионах, по самым скромным подсчетам находится 1,5 млн беженцев с Украины. Эти люди осознанно ехали в Россию, спасаясь от преследований на Украине или просто чувствуя свою культурную принадлежность к русскому пространству, но, по-моему, о них слегка подзабыли. Держите документы и живите дальше, как хотите. В основном госполитика в их отношении этим ограничивается.
— Конечно украинцы — это наши люди. Не только украинцы по национальности, но и русские Украины и представители других народов, проживающих там. Наша задача уравнять их в правах. Сейчас я не вижу, чтобы с этим были особые проблемы.
Но я отталкиваюсь от обращений, которые ко мне приходят. Ко мне обращаются те, кто возмущен нашей неразумной и опасной политикой по миграции из южных стран. Ко мне обращаются наши по духу жители недружественных стран, которые страдают за свою пророссийскую позицию и хотели бы приехать в Россию, а мы им ставим палки в колеса. Ко мне обращаются те, кто не страдает за пророссийскую позицию, но просто хотят переехать в Россию, потому что им более близка наша социокультурная политика.
На эти обращения я стараюсь реагировать и как-то помогать. Массового запроса от украинских граждан по проблемам с натурализацией в России я не получаю.
— Очень много вопросов по пенсионному стажу, который часто не переносят в российские трудовые книжки, по получению пенсии за горячий стаж на Украине, по военным билетам, по прописке, без которой в России ты оказываешься отрезан практически от всего, по поддержке при переезде и во время, когда человек еще не оформил документы и не нашел работу. Та же процедура фильтрации в Шереметьево, отрезающая многим возможность въехать по очень формальным причинам. Сам факт, что можно въехать только авиатранспортом, что очень дорого и недоступно большинству беженцев…
— Это проблемы скорее не натурализации, а социальной поддержки. И если по этому направлению есть предложения, я всегда готов вписаться. Просто нужны конструктивные и понятные предложения, лучше от общественных организаций, поскольку это какая-то консолидированная позиция, с которой проще работать. Если сейчас есть накопившийся круг проблем, то не стесняйтесь и обращайтесь.
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