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ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС - 26.06.2024 Украина.ру

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС

Вооруженные силы Украины ударили по одному из постов радиационного контроля. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции

2024-06-26T11:25

2024-06-26T11:25

2024-06-26T11:25

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Специалисты станции выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения ЗАЭС.В непрерывном режиме ведётся радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Согласно данным, показатели не превышают естественных фоновых значений.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Подробнее о ситуации на ЗАЭС в материале Евгении Кондаковой Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, всу