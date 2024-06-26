ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС - 26.06.2024 Украина.ру
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ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС - 26.06.2024 Украина.ру
ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС
Вооруженные силы Украины ударили по одному из постов радиационного контроля. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции
2024-06-26T11:25
2024-06-26T11:25
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Специалисты станции выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения ЗАЭС.В непрерывном режиме ведётся радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Согласно данным, показатели не превышают естественных фоновых значений.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.Подробнее о ситуации на ЗАЭС в материале Евгении Кондаковой Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, всу
Новости, Украина, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, ВСУ

ВСУ уничтожили пост радиационного контроля вблизи ЗАЭС

11:25 26.06.2024
 
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины ударили по одному из постов радиационного контроля. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции
"Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ", - говорится в сообщении.
Специалисты станции выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения ЗАЭС.
В непрерывном режиме ведётся радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Согласно данным, показатели не превышают естественных фоновых значений.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Украина регулярно пытается атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Администрация предприятия не раз отмечала, что ВСУ бьют как по самой электростанции, так и по объектам ее инфраструктуры. Это создает угрозу ядерной безопасности.
Подробнее о ситуации на ЗАЭС в материале Евгении Кондаковой Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
 
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