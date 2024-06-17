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Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС

Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС - 17.06.2024 Украина.ру

Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС

Возобновившиеся удары ВСУ по атомной электростанции создают серьёзную угрозу безопасности, ситуация может достичь критической точки, чем не на шутку обеспокоено МАГАТЭ

2024-06-17T17:19

2024-06-17T17:19

2024-06-17T17:19

эксклюзив

россия

украина

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

михаил ульянов

всу

энергодар

евгений балицкий

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Одним из пунктов итогового документа, принятого на саммите в Швейцарии, стало требование передать под контроль Украину Запорожскую АЭС.Россия взяла Запорожскую АЭС, которая могла случайно или намеренно стать объектом атаки в ходе боевых действий, под свой контроль в самом начале СВО, в марте 2022 года, с целью предотвращения диверсий украинских националистов и боевиков ВСУ, техногенной аварии, утечек ядерных и радиоактивных материалов с крупнейшей в Европе АЭС.Работу на станции продолжал украинский персонал, Россия в этот процесс не вмешивалась. Зато украинская сторона пыталась запугать сотрудников АЭС, обстреливая город Энергодар, где они проживают, чтобы те не выходили на работу, а это, в свою очередь, должно было привести к перебоям в функционировании станции. С тех пор на Запорожской АЭС проходят регулярные инспекции экспертов МАГАТЭ.О том, как сейчас обстоят дела на станции, рассказали генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью (не совместном, естественно) изданию "Известия".Сейчас Запорожская АЭС, как уточнил Гросси, работает в очень специфическом режиме shutdown: реактор не вырабатывает никакой электроэнергии,, иногда работает в пониженном, но необходимом режиме мощности. Возможность перезапуска станции руководитель МАГАТЭ и глава Росатома Алексей Лихачёв обсуждали в мае и сошлись во мнении, что в нынешних условиях такой шаг нецелесообразен, поскольку при этом повышается температура реактора и происходят реакции деления. Поэтому если будет нарушена физическая целостность станции, вероятность аварии и радиологических последствий будут выше, чем в текущем режиме приостановки работы.Комментируя обстановку вокруг станции, Гросси сказал, что этот район всё ещё находится в зоне вооружённого конфликта, а о стабильной стадии можно будет говорить только после шагов, которые значительно снизят интенсивность боевых действий: прекращения огня, установления окончательного мира или чего-то иного.Выступая на Совете управляющих МАГАТЭ 3 июня, он заявил о нарушении всех семи столпов ядерной безопасности агентства, изложенных им в 2022 году:1. должна поддерживаться физическая целостность объектов, будь то реакторы, бассейны выдержки топлива или пункты хранения радиоактивных отходов;2. все системы безопасности, физической безопасности и соответствующее оборудование должны быть полностью работоспособны в любое время;3. эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и физической безопасности и быть в состоянии принимать решения без излишнего давления;4. все ядерные объекты должны быть обеспечены надёжным внешним электроснабжением от электросети;5. должны быть обеспечены бесперебойные логистические цепочки поставок на ядерные объекты и транспортные перевозки в обе стороны;6. должны быть предусмотрены эффективные системы радиационного контроля на площадке и за её пределами, а также меры аварийной готовности и реагирования;7. должны существовать надежные каналы связи с регулирующим органом и другими сторонами.Однако Ульянов не согласен с такой оценкой. Что касается последнего пункта, постоянная связь между атомной станцией и ядерным регулятором есть, просто с учётом того, что Запорожская АЭС теперь находится на российской территории и является российским атомным объектом, такая связь поддерживается с Ростехнадзором, а не с украинским регулятором, отметил дипломат. С поставкой запчастей особых проблем тоже нет - запчасти к оборудованию российского производства имеются. Ещё в советское время техническая документация для Запорожской АЭС готовилась в московских технических организациях, поэтому произвести и поставить запчасти не составляет труда."Это утверждение, что семь принципов полностью или частично нарушены, уязвимо, с этим можно поспорить, чем мы и занимаемся", - заявил Ульянов.Раньше говорили о нарушении шести принципов, поскольку физическая целостность атомных электростанций на протяжении определённого времени соблюдалась: в течение 1,5 лет ВСУ воздерживались от обстрелов АЭС, но в апреле они возобновили атаки.С каким предупреждением в связи с обстрелами атомной станции силами ВСУ выступил губернатор Запорожской области, читайте в материале Я никого не пугаю. Балицкий о том, что угрожает Запорожской АЭС кроме самих ударов ВСУ по ЭнергодаруНа станции приняты необходимые меры защиты, говорит Гросси, но лично он встревожен безопасностью хранилища ядерных отходов на ЗАЭС, поскольку эта зона более уязвима, чем реакторы. У реакторов есть купола, корпуса, у них невероятная степень защиты, а что касается резервуаров или цехов, где может храниться отработанное или свежее топливо, то в обоих случаях это вызывает беспокойство.А в каком случае можно говорить о наступлении критической ситуации?По словам Гросси, самая явная опасность — это прямая физическая атака, например, артобстрел или удары беспилотников по АЭС, как уже бывало. Однако есть и другие, менее очевидные для широкой общественности, опасности, которые связаны, например, с прекращением внешнего электроснабжения: пропадает электричество, отключается функция аварийного охлаждения. Это не значит, что немедленно произойдёт авария, потому что станция всё-таки оснащена аварийными генераторами, однако это уже последний рубеж обороны. Эти аварийные генераторы заправляются газом и бензином, и когда топливо заканчивается, возникает затруднительная ситуация."Это уже проблематично, потому что от этого зависит последняя линия защиты. Подобное происходило уже девять раз, кажется, начиная с 2022 года. Это не теоретическая угроза, а вполне реальная", - подчёркивает Гросси.МАГАТЭ обещала назвать виновных в обстреле Запорожской АЭС, если будут приведены неопровержимые доказательства, но так и не сделала этого.Генеральный директор агентства объяснил, почему. "Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке, "вы называете грех, но не грешника". А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала чётко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку", - уверяет Гросси.По его словам, вести такую работу очень сложно, если речь идёт об атаках беспилотников, поскольку у них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг неё. В этом контексте обломки — тоже улики; иногда это отдельные предметы вооружения, возможно, даже самодельного, которые нельзя однозначно отнести к ВС РФ или ВСУ."Всё это до поры до времени. Я думаю, что, если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придётся назвать вещи своими именами. Пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие 100%-ных доказательств", - заявил Ульянов.Впрочем, даже если МАГАТЭ установит, какая сторона осуществила обстрел, дальнейшие её действия крайне ограничены. Гросси может лишь проинформировать международное сообщество, в том числе Совет Безопасности ООН, но Агентство не уполномочено вводить какие-либо санкции. И тогда дело остаётся за Советом управляющих МАГАТЭ и Советом Безопасности ООН."Секретариат МАГАТЭ и Рафаэль Гросси как старшее должностное лицо, как главный администратор агентства, находятся в непростом положении. Естественно, на него давят со всех сторон. И, не буду скрывать, мы тоже настаиваем на учёте нашей точки зрения, то же самое делают украинцы и западные страны, поддерживающие Украину. Сам Гросси исходит из того, что в данной ситуации важно поддерживать плотные контакты как с Россией, так и с Украиной. Прислушивается ли он к нам? Да, бывает такое, если мы даём убедительные аргументированные соображения", - заявил Ульянов.Результатом действий российской стороны, которая не соглашается с ранее озвученными оценками и предоставляет факты, свидетельствующие о том, что агентство должно поправить какие-то из своих оценок, стала большая объективность и честность последнего доклада МАГАТЭ о ядерной безопасности на Украине, добавил дипломат. Это положительный момент, хотя, по его словам, ситуация всё ещё далека от идеала.Что очень важно, несмотря на давление и политическую напряжённость в мире, МАГАТЭ удаётся сохранять постоянный контакт с обеими сторонами конфликта во избежание ядерной катастрофы. Гросси с некоторой периодичностью общается и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с Алексеем Лихачёвым, регулярные встречи с которым называет незаменимыми, и с Владимиром Зеленским, и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой."Один из важных моментов, которые мы наблюдаем в этом досадном конфликте, заключается в том, что, к сожалению, международные институты, за исключением МАГАТЭ, не смогли поддержать конструктивный диалог с обеими сторонами, а я очень хочу сохранить его. Потому что, независимо от нашей позиции по факторам, лежащим в основе конфликта, наша миссия — обеспечить безопасность всех объектов в мире, включая Запорожье, и вести разговор с теми, с кем это необходимо. Естественно, это РФ и Украина", - заявил Гросси.А сделать это непросто в силу совершенно разных взглядов двух стран абсолютно на все вопросы, начиная от права собственности и заканчивая будущим, и генеральному директору МАГАТЭ придётся приложить точечные усилия, чтобы попытаться отделить эти внешние факторы, которые нельзя игнорировать, и сконцентрироваться на технических аспектах.Отвечая на вопрос, насколько он доволен уровнем сотрудничества России и МАГАТЭ относительно конфликта на Украине и в целом работы атомных станций, Гросси заявил: "Необходимо разделять два этих момента. Первый — это сотрудничество с РФ вообще. Россия — ведущая ядерная держава. Росатом — поставщик №1 в мире. Росатом присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта. Несмотря на все эти трудности, Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей. Само собой разумеется, что это сотрудничество прочное и будет продолжаться. Что касается ситуации на Украине, то это очень деликатный вопрос. Мы подходим к нему со взаимным уважением и профессионализмом. И это очень важно".

https://ukraina.ru/20240408/1054386954.html

https://ukraina.ru/20240528/1055340712.html

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