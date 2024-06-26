https://ukraina.ru/20240626/1055849600.html

Главное за ночь 26 июня

Главное за ночь 26 июня - 26.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 июня

Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил... Украина.ру, 26.06.2024

2024-06-26T08:06

2024-06-26T08:06

2024-06-26T08:28

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Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили водолазы МЧС в районе атакованного 23 июня пляжа Севастополя. Обследовано уже более 2 гетаров морского дна, специалистам предстоит проверить ещё 4,5 га, сообщили в ведомстве.Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание суда на острове Сайпан. Собравшиеся встретили его аплодисментами, однако он отказался давать комментарии журналистам.Российские силы нанесли удар в направлении поселка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.Подразделения группировки войск "Восток" за сутки сорвали попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, севастополь, джулиан ассанж, вооруженные силы украины, мчс