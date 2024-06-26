Главное за ночь 26 июня - 26.06.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 июня
Главное за ночь 26 июня - 26.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 июня
Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил... Украина.ру, 26.06.2024
2024-06-26T08:06
2024-06-26T08:28
новости
севастополь
джулиан ассанж
вооруженные силы украины
мчс
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Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили водолазы МЧС в районе атакованного 23 июня пляжа Севастополя. Обследовано уже более 2 гетаров морского дна, специалистам предстоит проверить ещё 4,5 га, сообщили в ведомстве.Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание суда на острове Сайпан. Собравшиеся встретили его аплодисментами, однако он отказался давать комментарии журналистам.Российские силы нанесли удар в направлении поселка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.Подразделения группировки войск "Восток" за сутки сорвали попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, севастополь, джулиан ассанж, вооруженные силы украины, мчс
Новости, Севастополь, Джулиан Ассанж, Вооруженные силы Украины, МЧС

Главное за ночь 26 июня

08:06 26.06.2024 (обновлено: 08:28 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкДжулиан Ассанж выступил с речью перед журналистами и митингующими у посольства Эквадора в Лондоне
Джулиан Ассанж выступил с речью перед журналистами и митингующими у посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили водолазы МЧС в районе атакованного 23 июня пляжа Севастополя. Обследовано уже более 2 гетаров морского дна, специалистам предстоит проверить ещё 4,5 га, сообщили в ведомстве.
Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание суда на острове Сайпан. Собравшиеся встретили его аплодисментами, однако он отказался давать комментарии журналистам.

Российские силы нанесли удар в направлении поселка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки сорвали попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
 
НовостиСевастопольДжулиан АссанжВооруженные силы УкраиныМЧС
 
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