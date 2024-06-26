Главное за ночь 26 июня
08:06 26.06.2024 (обновлено: 08:28 26.06.2024)
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкДжулиан Ассанж выступил с речью перед журналистами и митингующими у посольства Эквадора в Лондоне
Силы ПВО подавили два вражеских беспилотника, пытавшихся атаковать военные объекты в Вяземском районе Смоленской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили водолазы МЧС в районе атакованного 23 июня пляжа Севастополя. Обследовано уже более 2 гетаров морского дна, специалистам предстоит проверить ещё 4,5 га, сообщили в ведомстве.
Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание суда на острове Сайпан. Собравшиеся встретили его аплодисментами, однако он отказался давать комментарии журналистам.
Российские силы нанесли удар в направлении поселка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
Российские силы нанесли удар в направлении поселка Весяное в Николаевской области, где располагался батальон ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки сорвали попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.