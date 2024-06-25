https://ukraina.ru/20240625/1055826098.html

Ольга Ярмак: Запад планомерно конструировал обиду населения Украины на Россию и продолжает это делать

Ольга Ярмак: Запад планомерно конструировал обиду населения Украины на Россию и продолжает это делать - 25.06.2024 Украина.ру

Ольга Ярмак: Запад планомерно конструировал обиду населения Украины на Россию и продолжает это делать

Граждане Украины хотят четких и понятных правил. Тот, кто предложит им эти правила, тот победит и на поле боя, и в ментальной войне

2024-06-25T04:59

2024-06-25T04:59

2024-06-25T04:59

интервью

запорожье

черкассы

винница

вооруженные силы украины

сво

россия

общество

социология

новые регионы

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Как исследователь я вижу, что Россия эти правила предлагает, а люди эти правила принимают. У нас неплохие шансы для работы в этом направлении, считает доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга ЯрмакОб этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Ольга Валерьевна, остались ли на Украине люди хоть как-то лояльные России?- На днях группа "Рейтинг" опубликовало социологическое исследование, которое было проведено в мае. Там была хорошая выборка (они опросили почти 17 тысяч респондентов в личном интервью). Нужно оговориться, что в нем приняли участие жители 21 одного центра, включая российскую Запорожскую область (в Херсонской области не смогли никого опросить из-за соображений безопасности). Если глубоко всматриваться в результаты этого исследования, мы увидим очень интересные цифры.В частности, почти 40% опрошенных говорят о будущем Украины как о безнадежном. Более того, 40% опрошенных не хватает денег на элементарную продуктовую корзину. Это много. А знаете, где самая большая концентрация обеспеченных людей? Не в Киеве. Киев стоит на четвертом месте после Ровно, Львова и Ужгорода.Если смотреть на то, как сами граждане Украины оценивают качество сферы ЖКХ и промышленности, то получается, что в большей части страны отсутствует транспорт как таковой (этого еще никогда не было) и дороги (дороги отсутствуют). То есть связь между регионами отсутствует.Очень интересно посмотреть, что происходит в сфере высшего, среднеспециального, школьного и дошкольного образования. Фактически на востоке и юге Украины образовательный кластер сворачивается, с учетом прифронтовых территорий, зато на западе и северо-западе он широко развернут и развивается (туда вкладываются деньги).Также люди много говорят, что в стране отсутствует сфера административных услуг. Причем дело не в том, что из-за мобилизации тебе везде надо показывать военный билет и регистрироваться в специальных приложениях. Просто на востоке и юге все предоставляется в онлайн-режиме, но по факту ничего не выполняется.Учитывая все это, мы можем говорить о том, что у нас фактически есть две Украины. Это даже не географическое разделение по Днепру. Это цивилизационное разделение. На людей с прозападными взглядами, и на тех, кто настроен против Запада и проукраински. Западно ориентированные регионы больше думают не о стране, а о своих городах. Приведу конкретные примеры.Кроме того, в исследовании был большой блок вопросов, которые касаются адаптации к войне. В Харькове, Запорожье, Николаеве и даже в Киеве люди говорят, что самое главное сейчас – это иметь дома необходимый запас еды, воды и лекарств (тревожный чемоданчик). Зато в Виннице, Черновцах, Ужгороде и Ивано-Франковске люди говорят о том, что самое главное – это иметь запас наличных денежных средств. Это принципиально разное восприятие боевых действий.- Когда я еще жил в Киеве до 2013-2014 годов, мне казалось, что ментальная граница на Украине проходит по реке Збруч. Как с этим сейчас?- Сейчас это не совсем так. Перед тем, как я ознакомилась с этим исследованием, мне тоже казалось, что Львов, Ужгород и Ивано-Франковск будут показаны как наиболее национально озабоченные города. Нет. Там был вопрос: "Готовы ли вы вступить в ВСУ в случае ухудшения обстановки на фронте?". Так вот самые воинственные люди живут в Луцке и Черкассах. А в Луцке и в Ровно считают, что надо финансировать ВСУ прямо из городского бюджета. Эти регионы – это не совсем западная Украина.Еще был вопрос: "Оцените, ваш город радостный или депрессивный?". Самые радостные города – Винница, Луцк и Ужгород. Самые депрессивные города – Николаев и Запорожье.Таким образом, на Украине сформировалась конструкция, которая опирается на ярко выраженную городскую идентичность (люди рады, что живут именно в этом городе) и смену экономического уклада. Почему в аграрной Виннице большинство жителей работают офисными клерками? Потому что туда перевезли основное производство и менеджерский состав.Таким образом, на Украине есть кластер регионов, которые живут в совершенно разной национальной повестке. Это надо учитывать уже сейчас, когда мы будем работать с населением этих территорий.- Как, согласно этому опросу, видит свое будущее Харьков – не чужой для вас город?- Харьков выделяется на фоне всех городов. И дело не в том, что с 10 мая Россия начала создавать буферную зону на границе. Это связано с тем, как город перестраивался последние десять лет.- Тем более, что Харьковскую Народную республику объявили чуть ли не раньше, чем ДНР и ЛНР.- Да, да. Этот процесс перестройки запустился, начиная с событий января-февраля и заканчивая трагическими событиями апреля 2014 года.Во-первых, в Харькове тоже есть ярко выраженная городская идентичность. Харьковчане всегда очень любили свой город.Во-вторых, сейчас по сравнению с прошлым годом число жителей, готовых выехать из города из-за приближения серьезных боевых действий увеличилось на 10%.В-третьих, там увеличилось число людей, которые не понимают, что им делать в ситуации, когда бои будут идти чуть ли не на окраине города. В прошлом мае их было 9%, а сейчас уже 17%.При этом харьковчане высоко оценивают местную власть.Более того, в Харькове и в Запорожье ярко виден геополитический водораздел, который касается вступления в НАТО и в Евросоюз.В исследовании был вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Украина вступила в ЕС или в Таможенный Союз"? Так вот даже сейчас 10% харьковчан выступают за Таможенный Союз, а больше трети – не определились с ответом. То есть люди уходят в немое молчание. Следовательно, пророссийские настроения из Харькова никуда не делись.Еще один геополитический раздел касается вопроса послевоенного восстановления Украины и возвращения беженцев.Если западные и северо-западные регионы считают одним из эффективных инструментов решения этого вопроса повышение зарплат украинцам, то в Одессе и Харькове люди считают необходимым восстановить собственность, которая была разрушена в ходе боевых действий.Это еще один показатель того, жители разных украинских территорий по-разному видят собственное будущее и будущее своего региона. И это нам тоже нужно учитывать в будущей работе с этими людьми и предлагать проблемы по восстановлению, надеюсь, наших территорий.- С экономическими перспективами регионов – это отдельная тема. Меня больше интересуют настроения людей. Насколько на Украине распространена ненависть в широком смысле этого слова: к Януковичу, к нынешним властям, к России, к США, к Евросоюзу и к самим себе? И что нам делать с этой ненавистью – худшим, на мой взгляд, из украинского наследия?- Такая проблема есть. Севастопольский Государственный Университет даже провел исследование на эту тему в онлайн-режиме. Мы опрашивали тех, кто выехал за пределы Украины, а сейчас живет либо в канонической России, либо в "новых" регионах, либо на Западе. Мы собрали приличную выборку и смогли сформировать некую картину мира. Это люди живут в несколько иной повестке, чем население, которое находится внутри Украины.Мы им задали аккуратный вопрос: "Изменились ли ваши отношения с родственниками, которые живут непосредственно на Украине?". После начала СВО они изменились у половины респондентов. У 22% они ухудшились, а 34% вообще перестали с ними общаться. Это огромная цифра. И мы продолжим следить за тем, как меняются отношения между выехавшими из Украины и оставшимися там.Почему эти отношения так резко ухудшились? Главная причина – обида. А фактор обиды – это очень богатое поле для манипуляции. Нам придется что-то делать с этой обидой в духе: "Если мы братский народ, почему Россия нас бомбит?".- Есть еще обида у сторонников России в духе: "Почему вы не пришли раньше?".- Мы пока этот вопрос глубоко не изучали. Но понятно, что на Украине есть целый слой обид. А с людьми, у которых обида сидит глубоко внутри, очень легко работать на разрушение традиционных культурных и бытовых связей. Более того, наши западные противники конструируют эту обиду через СМИ. Причем эта обида наросла у разных поколений, и с каждым из этих поколений Запад будет работать по-разному.Самое интересное, что почти 30% связали эту обиду с нарушением привычного образа жизни и страхом. Ведь страх формируется не только из-за войны. Он формируется от общей безнадеги, которая сегодня царит на Украине.- Что же нам с этим делать?Мы проводили исследования в 2022 и 2024 годах по поводу критериев интеграции русского и украинского народов (Чем мы близки друг к другу?). Результаты были таковы: язык, культура, православная вера и победа в Великой Отечественной войне. Насчет победы в СВО пока не знаю. Но если мы спросим у них об этом через два года, то победа в СВО может стать вторым объединяющим геополитическим фактором после победы в Великой Отечественной войне.- Что нас разъединяет?Бандеровское движение, Майдан 2013-2014 года (на "Оранжевый Майдан" 2004 года не так обращают внимание, потому что он не был кровавым) и вступление Украины в НАТО (дело не в том, что украинцы хотят на Запад, а в том, что они отдали свою территорию на владение западным структурам).Что касается вступления "новых регионов" в состав РФ, то 40% респондентов воспринимают это как восстановление исторической справедливости и воссоединение русских земель. Еще 25% говорят о необходимости создать понятные правила совместного проживания русских и украинцев в одном государстве.Это важно, потому что правила жизни на Украине оказались разрушены после 2014 года, а людям нужны понятные условия для проживания. Россия в "новых" регионах эти правила выстраивает. Я бы даже сказала, что Москва выстраивает новый общественный договор, который затрагивает не только внутрироссийские проблемы, но и внешнюю политику.Резюмирую. Граждане Украины хотят четких и понятных правил. Тот, кто предложит им эти правила, тот победит и на поле боя, и в ментальной войне. Как исследователь я вижу, что Россия эти правила предлагает, а люди эти правила принимают. У нас неплохие шансы для работы в этом направлении.

https://ukraina.ru/20230307/1044165837.html

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https://ukraina.ru/20240621/1055763724.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

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