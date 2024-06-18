Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а в Вьетнаме правит сын Железного Феликса - 18.06.2024 Украина.ру
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Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а в Вьетнаме правит сын Железного Феликса
Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а в Вьетнаме правит сын Железного Феликса - 18.06.2024 Украина.ру
Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а в Вьетнаме правит сын Железного Феликса
Вскоре после официального визита Пхеньян и Харбин, Владимир Путин продолжает посещать стратегически важные страны Восточной и Юго-Восточной Азии – Корейскую Народно-Демократическую Республику и Социалистическую Республику Вьетнам.
2024-06-18T06:12
2024-06-18T06:12
эксклюзив
вьетнам
сша
корея
владимир путин
ким чен ын
филипп лам
пентагон
коммунистическая партия
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Страна чучхэ и дроновУже известно, что Путин посещает Северную Корею 18-19 июня, а вслед за этим сразу же отправится во вьетнамский Ханой.Впрочем, такие визиты все равно приняты называть историческими, и без кавычек. Ведь Российский лидер бывал в Народной Корее почти четверть века назад,, в далеком 2000 году, когда у власти еще находился Ким Чен Ир – отец нынешнего лидера Ким Чен Ына.Оба корейских лидера (Ким Чен Ын успешно посетил в прошлом года российский Дальний Восток) неизменно демонстрировали при встречах с Путиным преемственность, сохраняя стабильную дружбу с Москвой.Но какими же разными оказываются эти разнесенные по времени визиты. Первая северокорейская поездка Владимира Путина показала, что Россия – совместно с Китаем – контролирует ядерный потенциал Пхеньяна, куда лучше не лезть американцам и их региональным союзникам-сателлитам.Сегодня другое время – и Народно-Демократическая Корея тоже совсем другая. Масштабная индустриализация, которая началась еще при Ким Чен Ире, отце корейского лидера, достигла при его сыне впечатляющей высоты. Народная Корея успешно реализует собственную космическую программу, основанную на сталелитейных предприятиях, мирных атомных реакорах и хай-текеВ наши дни это не бедная дотационная страна, а современная высокотехнологичная держава. Ее военные заводы производят современные танки, и продвинутые дроны а понятие "корейская ракета" стала глобальным мэмом – популярным даже на капиталистическом Юге Кореи.Еще бы – ведь если сначала корейцы методично пристреливались по акватории Японского моря, то теперь они могут бить по самой Америке – включая базу на Гууам, Алеутские острова, Аляску или Гаваи.Это, по тем или иным причинам, публично подтвердили сами американцы. И они вряд ли врут, поскольку провокации тут сомнительны – ведь в случае ответной ядерной атаки на КНДР ее лидеры уничтожат Сеул вместе с военными базами США, где числятся 50 тысяч солдат США.Впрочем, в ракетах дальнего действия Российская Федерация недостатка никогда не испытывала, и в этом виде ей просто нет равных. А вот все, что можно использовать сегодня непосредственно на поле, очень возможно, возможно, будет россиянам полезно. В частности, те же танки, ракетные системы малого действия – а также беспилотные летательные аппараты северокорейского производства.В этом смысле интересно заметить – не обладающие ресурсами для создания современной военной авиации, северокрейцы сделали ставку на дроны по видимому, в в силу сотрудничества с Ираном. Даже если их используют под цветочные гирлянды на праздники (такие благостные картины западная пропаганда никому не показывает) - это впечатляющие достижения страны.Иведь не прогадали — северокорейский дрон собственного производства может неси врагам все, что скажут: от боезапаса до мусора, которым прямо сегодня засыпают Сеул в ответ на идеологические провокации врага. И обидно, и воняет.Впрочем, государственный визит Владимира Путина обойдется без этих технических деталей. На текущий повестке дня главным образом стоят серьезные геополитические вопросы.Но это не значит, что потребности военпрома останутся без внимания компетентных специалистов. Да и Народной Корее есть что попросить у россиян – потому что лидер страны мечтает о своей собственной космической программе, считая ее вкладом в развитие человечества.Вьетнам: силовики понимают своих коллегВ контекста визита Путина важно осознавать: в развитой, богатой и важной стране Вьетнаме (нужно ли напоминать, что Запад а свое время вцепился в нее до такой степени, что план ядерной войны уже лежал на столе президента Линдона Джонсона) совсем недавно произошли тектонические изменения во внутренней политике.Россияне иной раз пеняли вьетнамцам за их мнимую беспринципность, которая, конечно, являлась ложью. Недалекие люди обвиняли Вьетнам в торговле с Соединенными Штатами Америки – после того, как Пентагон совершил в Индокитае чудовищные преступления против человечности.Но тогда, после распада Советского Союза, и вынужденного прекращения союзной помощи, у Ханоя не было выбора. Более того, в стране расцветал мелкий и средний бизнес, который в известной мере коррумпировал политику – хотя она оставалась под контролем Коммунистической партии, которая в этом государстве одна, из-за чего ее обычно зовут просто Партия.Партия спасла Вьетнам от сползания в капитализм, хотя такой исторический реванш был бы для собирательного Запада важной и заманчивым реваншем за унизительные поражения французов, американцев и их союзников (мало кто знает, что Южная Корея отправила воевать за США 300 тысяч солдат, а японцам чудом повезло этого избежать).Но вот саму вьетнамскую власть однозначно спасли от коррупционного разложения силовики, во главе с генералом То Ламом, бывшим министром безопасности, который стал на днях президентом Социалистической Республики Вьетнам. Сменив целую череду скомпрометировавших себя политиков.То Лам – потомственный подпольщик и чекист. Его отца даже именовали вьетнамским Железным Феликсом.После войны, разрухи и оккупации страна кране нуждалась в правоохранителях, и будущий президент Вьетнама, согласно местной традиции, пошел отцовской дорогой – в 1979 году То Лам окончил Институт народной безопасности, курируя подавление антиправительственных деструктивных групп.Американское влияние вряд ли возможно при таком президенте. Эксперты из телеграма, которые называли смену вьетнамской власти победой Китая над США, на этот раз, видимо не ошиблись. Но еще больший профит тогда окажется у советских товарищей – ведь именно они обучали в оные времена всех вьетнамских силовиков, от милиционеров до контрразведчиков (в то время как китайцы с вьетнамцами даже успели между собою повоевать).Конечно, на таких отношениях не принято спекулировать. Но искренняя человеческая дружба между каким-то бывшим преподавателем из отставных полковников и его бывшим курсантом – нынешним человеком в больших вьетнамских чинах – еще может сыграть в мировой политике немалую роль. Как и сам Вьетнам.А разговор о чекистском братстве вполне может быть затронут в ходе визита российского лидера.Что же касается целей визита президента России в Восточную Азию, они очевидны - Россия сплачивают вокруг себя антиамериканскую и антизападную коалицию.
https://ukraina.ru/20230911/1049324736.html
вьетнам
сша
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вьетнам, сша, корея, владимир путин, ким чен ын, филипп лам, пентагон, коммунистическая партия
Эксклюзив, Вьетнам, США, Корея, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Филипп Лам, Пентагон, коммунистическая партия

Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а в Вьетнаме правит сын Железного Феликса

06:12 18.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Вскоре после официального визита Пхеньян и Харбин, Владимир Путин продолжает посещать стратегически важные страны Восточной и Юго-Восточной Азии – Корейскую Народно-Демократическую Республику и Социалистическую Республику Вьетнам.
Страна чучхэ и дронов
Уже известно, что Путин посещает Северную Корею 18-19 июня, а вслед за этим сразу же отправится во вьетнамский Ханой.
Впрочем, такие визиты все равно приняты называть историческими, и без кавычек. Ведь Российский лидер бывал в Народной Корее почти четверть века назад,, в далеком 2000 году, когда у власти еще находился Ким Чен Ир – отец нынешнего лидера Ким Чен Ына.
Оба корейских лидера (Ким Чен Ын успешно посетил в прошлом года российский Дальний Восток) неизменно демонстрировали при встречах с Путиным преемственность, сохраняя стабильную дружбу с Москвой.
Но какими же разными оказываются эти разнесенные по времени визиты. Первая северокорейская поездка Владимира Путина показала, что Россия – совместно с Китаем – контролирует ядерный потенциал Пхеньяна, куда лучше не лезть американцам и их региональным союзникам-сателлитам.
Сегодня другое время – и Народно-Демократическая Корея тоже совсем другая. Масштабная индустриализация, которая началась еще при Ким Чен Ире, отце корейского лидера, достигла при его сыне впечатляющей высоты. Народная Корея успешно реализует собственную космическую программу, основанную на сталелитейных предприятиях, мирных атомных реакорах и хай-теке
В наши дни это не бедная дотационная страна, а современная высокотехнологичная держава. Ее военные заводы производят современные танки, и продвинутые дроны а понятие "корейская ракета" стала глобальным мэмом – популярным даже на капиталистическом Юге Кореи.
Еще бы – ведь если сначала корейцы методично пристреливались по акватории Японского моря, то теперь они могут бить по самой Америке – включая базу на Гууам, Алеутские острова, Аляску или Гаваи.
Это, по тем или иным причинам, публично подтвердили сами американцы. И они вряд ли врут, поскольку провокации тут сомнительны – ведь в случае ответной ядерной атаки на КНДР ее лидеры уничтожат Сеул вместе с военными базами США, где числятся 50 тысяч солдат США.
Впрочем, в ракетах дальнего действия Российская Федерация недостатка никогда не испытывала, и в этом виде ей просто нет равных. А вот все, что можно использовать сегодня непосредственно на поле, очень возможно, возможно, будет россиянам полезно. В частности, те же танки, ракетные системы малого действия – а также беспилотные летательные аппараты северокорейского производства.
В этом смысле интересно заметить – не обладающие ресурсами для создания современной военной авиации, северокрейцы сделали ставку на дроны по видимому, в в силу сотрудничества с Ираном. Даже если их используют под цветочные гирлянды на праздники (такие благостные картины западная пропаганда никому не показывает) - это впечатляющие достижения страны.
Иведь не прогадали — северокорейский дрон собственного производства может неси врагам все, что скажут: от боезапаса до мусора, которым прямо сегодня засыпают Сеул в ответ на идеологические провокации врага. И обидно, и воняет.
Впрочем, государственный визит Владимира Путина обойдется без этих технических деталей. На текущий повестке дня главным образом стоят серьезные геополитические вопросы.
Но это не значит, что потребности военпрома останутся без внимания компетентных специалистов. Да и Народной Корее есть что попросить у россиян – потому что лидер страны мечтает о своей собственной космической программе, считая ее вкладом в развитие человечества.
Вьетнам: силовики понимают своих коллег
В контекста визита Путина важно осознавать: в развитой, богатой и важной стране Вьетнаме (нужно ли напоминать, что Запад а свое время вцепился в нее до такой степени, что план ядерной войны уже лежал на столе президента Линдона Джонсона) совсем недавно произошли тектонические изменения во внутренней политике.
Россияне иной раз пеняли вьетнамцам за их мнимую беспринципность, которая, конечно, являлась ложью. Недалекие люди обвиняли Вьетнам в торговле с Соединенными Штатами Америки – после того, как Пентагон совершил в Индокитае чудовищные преступления против человечности.
Но тогда, после распада Советского Союза, и вынужденного прекращения союзной помощи, у Ханоя не было выбора. Более того, в стране расцветал мелкий и средний бизнес, который в известной мере коррумпировал политику – хотя она оставалась под контролем Коммунистической партии, которая в этом государстве одна, из-за чего ее обычно зовут просто Партия.
Партия спасла Вьетнам от сползания в капитализм, хотя такой исторический реванш был бы для собирательного Запада важной и заманчивым реваншем за унизительные поражения французов, американцев и их союзников (мало кто знает, что Южная Корея отправила воевать за США 300 тысяч солдат, а японцам чудом повезло этого избежать).
Но вот саму вьетнамскую власть однозначно спасли от коррупционного разложения силовики, во главе с генералом То Ламом, бывшим министром безопасности, который стал на днях президентом Социалистической Республики Вьетнам. Сменив целую череду скомпрометировавших себя политиков.
То Лам – потомственный подпольщик и чекист. Его отца даже именовали вьетнамским Железным Феликсом.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября 2023, 15:16
Ласковый теленок. Вьетнам как пример упущенных возможностей УкраиныПрезидент США Джозеф Байден досрочно покинул саммит "Большой двадцатки" в индийской столице Нью-Дели и отправился с официальным визитом в Ханой — столицу Социалистической Республики Вьетнам — чтобы поучаствовать в двусторонних переговорах с руководством этой страны
После войны, разрухи и оккупации страна кране нуждалась в правоохранителях, и будущий президент Вьетнама, согласно местной традиции, пошел отцовской дорогой – в 1979 году То Лам окончил Институт народной безопасности, курируя подавление антиправительственных деструктивных групп.
Американское влияние вряд ли возможно при таком президенте. Эксперты из телеграма, которые называли смену вьетнамской власти победой Китая над США, на этот раз, видимо не ошиблись. Но еще больший профит тогда окажется у советских товарищей – ведь именно они обучали в оные времена всех вьетнамских силовиков, от милиционеров до контрразведчиков (в то время как китайцы с вьетнамцами даже успели между собою повоевать).
Конечно, на таких отношениях не принято спекулировать. Но искренняя человеческая дружба между каким-то бывшим преподавателем из отставных полковников и его бывшим курсантом – нынешним человеком в больших вьетнамских чинах – еще может сыграть в мировой политике немалую роль. Как и сам Вьетнам.
А разговор о чекистском братстве вполне может быть затронут в ходе визита российского лидера.
Что же касается целей визита президента России в Восточную Азию, они очевидны - Россия сплачивают вокруг себя антиамериканскую и антизападную коалицию.
 
ЭксклюзивВьетнамСШАКореяВладимир ПутинКим Чен ЫнФилипп ЛамПентагонкоммунистическая партия
 
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Заголовок открываемого материала
06:12Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а в Вьетнаме правит сын Железного Феликса
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