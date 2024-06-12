https://ukraina.ru/20240612/1055617377.html

Экономка Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО

Экономка Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО - 12.06.2024 Украина.ру

Экономка Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО

Принятые киевской властью в первую неделю июня решения служат хорошей иллюстрацией её общей неспособности не только управлять страной, но и даже разработать нормальный нормативно-правовой акт, который соответствовал бы объективной реальности.

2024-06-12T07:58

2024-06-12T07:58

2024-06-12T07:58

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Так вышло с компенсацией МКД (многоквартирных домов) расходов на установку солнечных панелей, переобучением женщин в охранников и трактористов, а также компенсациями за разминирование. Бизнес и граждане, глядя на это бессилие, спасаются как могут. Кто-то строит собственные электростанции, а кто-то бежит, бросая автомобили на границе.Накопления и бедностьМессенджер Viber провёл среди своей украинской аудитории опрос о наличии накоплений у граждан. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек. Как оказалось, 56% опрошенных не откладывают средства на "чёрный день" так как откладывать им нечего. Из этих 56% потеряли возможность откладывать 16% респондентов, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и уже тратят сэкономленное.В целом, статистика вполне стыкуется с реальностью, описанной куда более авторитетной структурой. Всемирный банк в начале мая опубликовал статистику о количестве бедных на Украине. С 2020 года количество бедных на Украине увеличилось на 1,8 млн человек и превысило 29%. Всего в бедности на Украине в прошлом году жили 9 млн человек из расчёта в 32 млн постоянно проживающих на подконтрольной киевской власти территории. Для понимания: по итогам 2023 года Россия обновила исторический минимум по бедности. Бедных в стране 14,3 млн человек (на 800 тыс. меньше, чем в 2022 году), что составляет 9,8% от всего населения.Тем не менее, из тех граждан Украины, кто всё же копит деньги, 53% хранят свои сбережения наличными, и лишь 15% в банках в виде счёта или депозита. Как видно, уровень доверия к банковской системе крайне низок, что вполне ожидаемо после включения в закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, норм о внесудебной блокировке денежных средств.А по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 49% граждан Украины ощутили ухудшение экономической ситуации в стране за последние 5 лет президентства Зеленского. И лучше точно не будет: президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко прогнозирует подорожание хлеба на 30% в ближайшие месяцы. Причины прозаичны — отключения электроэнергии, мобилизация и дефицит продовольственной пшеницы. Дученко привёл несколько примеров: доля электроэнергии в себестоимости хлеба — 50 копеек, но при работе пекарни от генератора уже 1,5 гривны. Пшеница второго и третьего класса не только подрожала на 25–30%, но и отчасти пропала с рынка, вернётся она в продажу через пару месяцев, когда уберут новый урожай. Плюс за поставленных хлеб не платят ВСУ. А среднестатистический гражданин Украины в сутки съедает 250 граммов хлеба.Энергетический кризисПродолжают поступать новости о попытках адаптироваться к энергетическому кризису. Гражданам деваться некуда: в Боярке Киевской области в один из дней электричества не было 20 часов, автору также известен случай, когда одно из сёл в Бессарабии (юг Одесской области) сидело без электричества 22 часа в сутки.Жителям многоквартирных домов киевская власть предложила "царский" подарок: компенсацию в 1 млн гривен за установку солнечных электростанций и до 2 млн гривен за установку тепловых насосов. Вот только получить эту компенсацию практически невозможно: решения в МКД принимают общим собранием собственников, а для это нужно собрать голоса владельцев недвижимости. Это и в мирное время крайне нетривиальная задача, а сейчас, когда часть собственников уехала, а часть прячется от военкомов-рабовладельцев, и подавно. Тем не менее, это решение украинского Кабмина является хорошей иллюстрацией интеллектуальной импотенции киевской власти: она даже реально работающий правовой механизм создать не в состоянии, не говоря уже об управлении всеми звеньями бюрократического аппарата.А вот бизнес пытается выкручиваться. Предложенная схема по защите от отключений при условии, что доля импортного электричества в потреблении предприятия превышает 80%, не работает.Во-первых, потому что мощность межгосударственных перетоков по-прежнему ограничена 1700 МВт — этого хватало в 2023 году, но категорически недостаточно в 2024 году. Поднять мощность перетоков не так просто — требуется время и подготовительные работы — и даже в таком случае всё равно бизнесу не хватит электроэнергии из-за диспетчерских ограничений. Нарастить мощность перетоков выйдет в лучшем случае до 2000-2200 МВт, то есть примерно на 350-550 МВт в сутки. Для понимания: в один из дней кондиционеры в Киеве "съели" 350 МВт мощностей.Во-вторых, купить импортную электроэнергию не так уж просто — перетоки контролируют не самые простые структуры и никакого "честного" распределения электроэнергии нет и быть не может — она достанется либо самому влиятельному, либо самому богатому (в принципе, это одно и то же), а далее либо будет перепродана втридорога, либо направлена на предприятия олигархии. А позволить себе работать на электроэнергии со стоимостью как в Евросоюзе (объединение с одним из самых дорогим в мире электричеством) могут, как говорится, не только лишь все.В-третьих, промышленность на Украине распределена неравномерно, равно как и дефицит электроэнергии от области к области разнится — всегда нужно делать поправку на различную степень повреждения генерации и электросетевого хозяйства от области к области.Поэтому деваться бизнесу некуда и он, по сути, совершает откат на добрых 100 лет — в эпоху до ГОЭЛРО, делая ставку на то, что теперь называют модным словом "децентрализованная" генерация. Проще говоря, это состояние, когда каждый сам себе строит электростанцию в зависимости от своих потребностей и своего финансового состояния.Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" вложит 2,2 млрд гривен в закупку и установку 100 газопоршневых электростанций совокупной мощностью 100 МВт. Ещё 3 млрд гривен направят за закупку солнечных электростанций, что покроет 30% потребностей компании в электроэнергии.Тем же, что и "Эпицентр", но только в больших масштабах, планирует заняться и "Укржелдорога". Её менеджеры планируют построить 250 МВт мощностей в различных регионах страны и не прочь приступить к работам уже этим летом. Потребности УЗ составляют около 300 МВт.В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: а зачем на Украине действуют Кабмин вместе с иными органами власти, если электростанции строит бизнес? К слову, не факт, что УЗ построит мощности — есть вероятность того, что её менеджеры просто решили освоить накопленные 35 млрд гривен, которые якобы планируют направить на строительство электростанций.Сельскохозяйственные бедыКанада на год продлила беспошлинный режим импорта украинской продукции. Удивляться такому решению не стоит так как в первом квартале 2024 года — с поправкой на рост в 2,66 раза — Украина поставила в Канаду товаров на 47,4 млн долларов США. Проще говоря, за год, с такими темпами торговли, украинский экспорт в Канаду подберётся к отметке в 190 млн долларов.В прошлом обзоре автор комментировал инициативу киевской власти по компенсации аграриям 80% расходов на разминирование и объяснял, почему успеха у этого начинания не будет. И вот поступило подтверждение: директор по вопросам безопасности судоплавания, режимно-секретной работы и разминированию агрохолдинга "Нибуллон" Андрей Волик отметил, что средняя стоимость разминирования 1 га пашни машиной (то есть роботом или танком с тралом) составляет 5,5 тыс. долларов. А теперь минутка чистой математики: средняя урожайность пшеницы на Украине в прошлом году составила 40,4 ц/га или 4 тонны. При стоимости 1 тонны пшеницы в районе 250 долларов, окупить затраты на разминирование выйдет не раньше, чем через 5,5 лет — этот срок находится за пределами планирования и финансовых возможностей не только среднестатистического фермера, но и незаурядного агрохолдинга. О чём и говорит один из начальников из "Нибуллона". С такой стоимостью разминирования нужно либо компенсировать 100% затрат на разминирование, либо разрешать выращивать на разминированных полях марихуану с опийным маком так как ни одна другая культура не обеспечит достаточной прибыли. Мало того, как отмечает Волик, 20% штатных сапёром "Нибуллона" уже отправились на фронт по мобилизации.Поэтому не стоит удивляться тому, что разминированием продолжат заниматься дельцы с "чёрного рынка" — их услуги значительно дешевле, пусть и без гарантий 100% безопасности.Продолжаются беды украинских экспортёров зерна на польской границе. 4 июня польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская — Гребенное", а с 9 июня началась блокада пункта пропуска "Шегини — Медика". Протестовать поляки обещают аж до сентября и уговорить разойтись по домам будет непросто так как говорить польскому министру сельского хозяйства не с кем — его украинского коллегу Сольского уволили ещё 9 мая, а сменщика так и не назначили.Впрочем, Польша особой погоды в украинском сельскохозяйственном экспорте не делает — основной поток зерна идёт в порты Большой Одессы, меньший — в Румынию через Одесскую и Черновицкую области. И вот глава Одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер предложил расширить трассу "Одесса-Рени", чтобы на ней не было заторов и гражданам было легче ездить легковым автотранспортом. Но есть несколько проблем.Во-первых, в Бессарабию лишь бы кого не пускают — требуется местная регистрация. Во-вторых, в Бессарабию лишь бы на чём не пускают — пограничники не пропускают "дешёвые" машины так как на обочине этот трассы в районе молдавского села Паланака уже выбор машин как в приличном автосалоне — их владельцы бросили свои транспортные средства и убежали в Молдавию, скрываясь от мобилизации. Жизнь им, что естественно, дороже автомобиля. Ну, а пограничники... Они потому и не пускают дешевые автомобили, потому что есть хороший выбор из дорогих иномарок. Чего им дешевыми затариваться?Будни мобилизацииИ. о. начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Выговский сообщил, что в его предприятии 41% работников — женщины. Мало того, на машиниста уже учится 1 (одна) женщина. Вакантными в киевском метро числятся 15% должностей. А в "Киевпасстрасе" вакантны 27% должностей. Среди наиболее дефицитных вакансий — слесари, а также водители категорий "Д" и "ДЕ". Предприятию требуется 1,5 тыс. сотрудников.Глава Минэкономики Юлия Свириденко предложила переквалифицировать женщин на профессии, в которых ранее трудились мужчины. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов и даже тракторов. Идея хорошая, но отдаёт тем же, чем желание компенсировать расходы на установку тепловых насосов в МКД, — нереалистичностью. Да и в целом инициатива вполне укладывается в старый интернет-мем про Капитана Очевидность.Изъять не означает запустить7 июня Кабмин одобрил предложение Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и поручил принудительно изъять в государственную собственность имущественный комплекс Одесского НПЗ. Обосновывать изъятие не пришлось — заводом до 2013 года владела компания "Лукойл", а после — беглый олигарх Сергей Курченко. Само предприятие не работает с 2014 года.Поэтому можно поздравить киевскую власть с получением контроля над ещё одной нефтебазой — запустить предприятие она всё равно не сможет так как нефть покупать не у кого и привезти её в Одессу будет очень непросто. А ВКС РФ явно отметит данный объект в качестве перспективной цели для налёта "Гераней". О том, что говорят украинские эксперты о мобилизации и в связи с этим действиях власти - в материале Сергея Зуева Абсолютно порочная система. Украинские эксперты с негодованием о методах военкоматов и доверии к власти

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эксклюзив, украина, канада, россия, владимир зеленский, сергей курченко, кабмин, всемирный банк, вооруженные силы украины