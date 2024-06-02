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Подберёзкин ответил, какая цель у ВС РФ под Харьковом

Подберёзкин ответил, какая цель у ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру

Подберёзкин ответил, какая цель у ВС РФ под Харьковом

В чем заключается цель операции ВС РФ под Харьковом? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-06-02T04:45

2024-06-02T04:45

2024-06-02T04:45

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Ранее похожее мнение в беседе с журналистами издания Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов. Он отметил, что российские приграничные территории долго подвергались угрозе, и когда они стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию санитарной зоны. Именно с этой целью и была создана группировка "Север".Также, уточнил Насонов, продвижение ВС РФ от Липцев и Волчанска к Харькову позволит российским военным доставать до военных объектов ВСУ в городе ствольной артиллерией, что в десятки раз дешевле.Полковник Насонов: выход на Харьков позволит сэкономитьМежду тем, многие эксперты отмечают, что цели российского командования на Харьковском направлении неочевидны. Например, социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин обратил внимание на тот факт, что "до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направленииМногие эксперты отмечают, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом изучил все возможные версии и предположил, что самым логичным исходом харьковской операции будет соединение с группировкой, наступающей на Купянск."В таком случае в итоге может быть освобожден весь восток Харьковской области", - резюмировал Чаленко.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев

https://ukraina.ru/20240520/1055138629.html

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