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Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит

Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит - 01.06.2024 Украина.ру

Россия вошла в топ-4 экономик мира. Что это значит

Российская экономика возглавила регион из 48 стран. Вместе с Германией РФ обеспечила 28% ВВП региона в 2021 году

2024-06-01T08:32

2024-06-01T08:32

2024-06-01T08:35

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Всемирный банк повысил место России в рейтинге мировых экономик по ВВП, рассчитанному по партитету покупательной способности (ППС), за 2021 год. Этот показатель отображает эффективность использования страной ресурсов для создания богатства и улучшения жизни граждан, заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. В министерстве связывают рост с выполнением поручений президента РФ по поддержке бизнеса, регионов и граждан в период ковидной пандемии и ответных мер в отношении санкций Запада.Правительство России оказало поддержку бизнесу в острую фазу ограничений при пандемии. В результате удалось сохранить предприятия и рабочие места. Спад экономики России в 2020 году составил -2,7% г/г. В 2021 году экономика преодолела спад и показала рост на 5,9%. В 2022 году российские власти приняли план действий для поддержки экономики в условиях санкционного давления: финансирование малых и средних предприятий, вложения в проекты по импортозамещению, бюджетные кредиты на погашение долгов регионов, снижение административной нагрузки.Рейтинг ВВП по ППС составляют в рамках Программы международных сопоставлений для 176 стран-участниц проекта. Программу координирует Всемирный банк под эгидой Статистической комиссии ООН.ППС - соотношение валют, основанное на ценах на одинаковые товары в разных странах. Условно говоря, один килограмм говядины в Германии стоит 12 евро, в России - 800 рублей. В переводе на рубли мясо в ФРГ стоит дороже - приблизительно 1180 рублей за килограмм. В результате сравнения получаем альтернативный курс: ППС валюты России по мясу - 1,4 валюты Германии.Государство передает статистические данные международному координатору, затем совместно начинает расчет ППС. Работа занимает три года и называется циклом сопоставлений. Национальные статистические службы и координатор подготавливают и согласовывают список товаров, мониторят цены, оценивают ВВП и строят детальную структуру. Это нужно для сравнения, например, уровня материального благосостояния, определения черты бедности, и так далее.Предыдущий цикл охватывает данные за 2017 год. Следующий цикл должен был охватить 2020 год, но из-за пандемии COVID-19 в статистических службах во всем мире по понятным причинам произошли сбои. В апреле 2020 года совет управляющих Программы международных сопоставлений рекомендовал перенести контрольный год на 2021.Согласно свежему отчету Всемирного банка (ВБ), в 2021 году россияне жили немного хуже немцев, но гораздо лучше китайцев. Это вычислили по показателю фактического индивидуального потребления (AIC). В ВБ считают, что этот показатель является более точным, чем ВВП на душу населения - благосостояние людей повышает личное потребление, а не потребление правительства, инвестиции, импорт или экспорт. ВВП не отражает расходы, приносящие пользу отдельным гражданам. Например, в Люксембурге, Сингапуре, Норвегии или Швейцарии показатель ВВП почти в два раза выше AIC."Паритеты покупательной способности (ППС), полученные в рамках программы, являются жизненно важным глобальным общественным благом, позволяющим проводить сравнения между странами по широкому спектру социально-экономических показателей и показателей развития. Данные на основе ППС также имеют решающее значение для мониторинга прогресса в достижении многих целей устойчивого развития", - сообщили в ВБ.В ключевых выводах отчета отмечено, что в 2021 году уровень жизни по ППС в США превышал среднемировой в четыре раза. Китай, США и Индия произвели суммарно 40% мирового ВВП, причем китайская экономика оказалась крупнейшей - 19%. Самая высокая доля мирового ВВП принадлежит странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.Экономика в цифрахМировая экономика составила 152,4 триллиона долларов США по ППС. Тройка лидеров - Китай (28,8 трлн), США (23,6 трлн) и Индия (11 трлн). Следующие экономики включены авторами отчета в десятку, которую возглавляет Россия.РФ - 5,7 трлн долларов США (3,8%),Япония - 5,6 (3,7%),Германия 5,2 (3,4%),Бразилия 3,7 (2,4%),Франция 3,6 (2,4%),Великобритания 3,5 (2,3%),Индонезия 3,5 (2,3%).Причем в Европе и Центральной Азии больше всего произвели товары в Германии и России - 25,6% мирового производства. Две страны обеспечили 28% ВВП региона. Кроме этого, Россия лидирует среди экономик 48 стран по показателю фактического индивидуального потребления, говорится в отчете.

https://ukraina.ru/20240529/1055344551.html

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