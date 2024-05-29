https://ukraina.ru/20240529/1055364180.html

Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет

Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет - 29.05.2024 Украина.ру

Европа настаивает: от российских углеводородов нужно отказываться. К чему это приведет

На европейские страны продолжает оказываться давление с целью полного запрета на импорт российских углеводородов. На этот раз застрельщиками выступили Германия и Чехия – они отправили в ЕС соответствующее обращение

2024-05-29T17:15

2024-05-29T17:15

2024-05-29T17:15

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нефть

россия

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"Ради суверенитета"Суть предложения немцев и чехов – создать рабочую группу, которая займется выработкой механизма поэтапного отказа Европы от российских нефти, газа и ядерного топлива.Обращение подписали министр экономики Германии Роберт Хабек и министр торговли Чехии Юзеф Сикела. Оно адресовано Тинне ван дер Стратен – министру энергетики председательствующей сегодня в Совете ЕС Бельгии.Отказ от российского газаРазговоры об "энергетическом суверенитете" Европы активизировались после начала российской военной спецоперации на Украине. Против РФ были введены санкции, однако Евросоюз не стал запрещать импорт энергии из России.Такое решение было принято из-за того, что Европа, особенно отдельные страны, сильно зависят от российского топлива, которым отапливаются дома и на котором работает транспорт и промышленность.Сложнее всего оказалось с газом, в 2021 году 34% всего голубого топлива, поступающего в ЕС, приходилось на РФ. Несмотря на это, европейские чиновники решили сокращать объемы импорта газа из России.С этой целью был разработан специальный план, который получил название REPowerEU. Согласно ему, до 2030 года Европа должна полностью уйти от поставок ископаемого топлива из РФ. По этому документу, к 2027 году должен быть прекращен импорт российского газа.СПГ - не панацеяЗа 2023 год Европейскому союзу удалось существенно сократить объем закупок российского газа – до 13%, подсчитали аналитики S&P Global Commodity Insights.Что касается нефти, то еще в 2022 году вступило в силу эмбарго на поставки этого вида топлива из России морским путем. Полностью без российской нефти Европа не осталась: продолжают работу трубопроводы, которые снабжают Венгрию, Словакию и Чехию, Германия и Польша от таких поставок отказались.Особняком стоит вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ). Из-за сокращения импорта голубого топлива по трубам, на 58% выросло количество завезенного на танкерах в Европу СПГ, в том числе и из РФ. Так, доля российского СПГ в Европе за прошлый год составила 16% от общего количества. Другие страны-поставщики сжиженного природного газа в Европу – США и Катар.Европейские власти хотят срубить сук, на котором сидят – запретить реэкспорт российского СПГ на другие континенты, главным образом в Азию. По оценкам экспертов, около 20% всего поступающего в ЕС сжиженного природного газа идет на перевалку в порты Европы, а оттуда уходят уже конечному потребителю.Как писал несколько недель назад тот же Bloomberg, подобный запрет больно ударит по нескольким европейским компаниям, которые причастны к этому процессу. Среди прочих – немецкая госкомпания SEFE, британская Shell и французская TotalEnergies. Они имеют долгосрочные контракты до конца 2030-х гг. с российским проектом "Ямал СПГ".Аналитики подсчитали, что в случае форс-мажора и срыва контракта, компания-оператор бельгийского порта в Зебрюгге, в котором происходит перевалка российского СПГ, будет вынуждена выплатить России 1 млрд евро штрафа. Вдобавок свои претензии к европейцам при таком раскладе могут заявить покупатели российского СПГ, например, Китай и Индия.Что интересно, возможный запрет со стороны ЕС касательно СПГ из РФ практически никак не затронет Россию. В этом случае она сможет организовать поставки через перевалочный порт в Мурманске или через Северный морской путь летом.Пока сжиженный природный газ – основная надежда европейцев. В настоящий момент эта ставка себя оправдывает, однако в отдаленной перспективе могут начаться сложности.Они связаны с тем, что добыча СПГ имеет свои пределы, новые мощности сейчас есть только у Соединенных Штатов, но они располагают лишь 6% от общемировых запасов газа, которые выработаны уже на более, чем 75%.Что касается России, то ей в этих условиях нужно продолжать формировать возможность быстрой переориентации направления поставок сырья с запада на восток и обратно. Рабочий вариант – объединение ориентированной на Европу газотранспортной системы с "Силой Сибири" и другими проектами. Все это позволит стране гибко реагировать на ценовую конъюнктуру и диверсифицировать поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион.Хроники энергетической войны читайте в материале издания Украина.ру Турции нужен газ, Германии ─ нефть, а США ─ Венесуэла.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, европа, ес, газ, нефть, россия