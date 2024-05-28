https://ukraina.ru/20240528/1055316076.html

Хроника энергетической войны. Турции нужен газ, Германии ─ нефть, а США ─ Венесуэла

Хроника энергетической войны. Турции нужен газ, Германии ─ нефть, а США ─ Венесуэла - 28.05.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Турции нужен газ, Германии ─ нефть, а США ─ Венесуэла

США продолжают контролировать иностранные инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы, введя санкции и выдавая лицензии на их обход. Причём британский нефтяной гигант ВР продлить лицензию пока не может

2024-05-28T05:56

2024-05-28T05:56

2024-05-28T05:56

эксклюзив

хроника энергетической войны

сша

россия

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польша

германия

венесуэла

reuters

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Россия и Турция работают над созданием площадки для торговли газомТурция и Россия работают вместе над созданием в Стамбуле торговой площадки для продажи природного газа. Об этом 26 мая заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Habertürk.Министр отметил, что с российской стороной проводится работа над созданием центра газовой торговли, включая разработку концепции ценообразования на газ.Он пояснил, что усилия ведомства по увеличению объемов газовых хранилищ и проходимости газопроводов также связаны с планами по газовому хабу, как и принятый недавно законопроект об импорте газа."Впервые в юридической форме сказано о том, что Турция может продавать свой газ не только через трубопроводы, но и в виде СПГ. Турция сможет поставлять избыток сжиженного газа в разные страны. В некотором смысле мы создали правовую инфраструктуру", – заявил министр.Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю – в общей сложности до 12 миллиардов кубометров к 2028 году. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции.Впервые о газовом хабе в Турции заговорили в октябре 2022 года. Тогда через две недели после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" президент РФ Владимир Путин предложил перенаправить утраченный объем поставок российского природного топлива в регион Черного моря. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре прошлого года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время. Реализация проекта может начаться в 2024 году.Скорее всего, газовый хаб в Турции в виде биржевой площадки по продаже топлива из различных источников будет создан через год-два и заработает так, как предполагалось изначально, считает независимый эксперт Дмитрий Лютягин."При том спросе на углеводородное сырье, который Европа генерирует как мегапотребитель, в частности, регион потребляет более 700 млрд кубов газа, этот турецкий маршрут уникален ещё и тем, что объединяет близость нескольких сырьевых баз. Поэтому идея сделать газовый хаб именно в Турции вполне жизнеспособная и, наверное, даже стратегически правильная", – заявил он российскому изданию "Коммерсантъ".Но по срокам в полном объеме вряд ли это станет возможным к концу 2024-го, считает эксперт. "Скорее всего, это будет развиваться органически, постепенно станут подключаться именно те участники, которые уже к этому готовы, например, российская сторона. В принципе, частично это может случиться и в 2024-м, но я бы, наверное, рассматривал все-таки горизонты 2025 года", – сказал Дмитрий Лютягин.Польша и Россия договорились о транзите казахстанской нефти в ГерманиюРоссийская "Транснефть" и польский оператор магистральных нефтепроводов PERN договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию по польскому участку северной нитки нефтепровода "Дружба". Об этом 24 мая сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.По данным агентства, PERN, Транснефть и немецкий нефтеперерабатывающий завод НПЗ PCK Schwedt договорились о решении проблем с оплатой транзита казахстанской нефти в Германию. Поставки нефти из Казахстана в ФРГ могли прекратиться в июне из-за тупиковой ситуации с платежами.В апреле 2024 года "Транснефть" предупредила Казахстан о возможном прекращении транзита нефти в Германию из-за проблем с оплатой со стороны PERN услуги по измерению количества нефти на приемо-сдаточном пункте нефти Адамова застава (на границе Белоруссии и Польши) для поставок нефти в Германию.Срок действия существующего сервисного контракта "Транснефти" с PERN истекает 5 июня. Соглашение включает в себя сертификацию счётчиков расхода нефти по российским стандартам, но в PERN опасались, что продление контракта станет нарушением санкций ЕС в отношении России.Сейчас PERN, "Транснефть" и PCK Schwedt договорились: чтобы устранить возможное влияние санкций на PERN, обслуживание приборов учёта на польском участке нефтепровода "Дружба" обеспечит словацкая компания, название которой не приводится. При этом оплату за её услуги произведет немецкий завод PCK Schwedt, который и получает казахстанскую нефть.Стоит напомнить, что 57,14% акций PCK Schwedt принадлежат корпорации "Роснефть". В сентябре 2022 года немецкие власти передали активы "Роснефти" в "управление" Федеральному сетевому агентству Германии, в марте текущего года внешнее управление заводом продлено до 10 сентября 2024 года.Тогда же Reuters сообщал, что "Роснефть" приступила к продаже своих немецких активов, в том числе завода PCK Schwedt, и сделки планируется закрыть до сентября текущего года. Министерство экономики Германии подтвердило, что обсуждает с российской компанией судьбу её активов. Потенциальный покупатель НПЗ пока не определён, ранее об интересе к PCK Schwedt заявляли в польском нефтегазовом концерне Orlen.В начале 2023 года поставки российской нефти Urals в Германию по нефтепроводу "Дружба" была остановлена, поэтому потребовались альтернативные поставки, которые обеспечил Казахстан, предложивший аналогичную по характеристикам нефть KEBCO. Казахстан начал поставки нефти в Германию через Россию, Белоруссию и Польшу в феврале 2023-го. Для Казахстана это дало возможность диверсифицировать маршруты экспорта нефти, а Германии – получить часть необходимых объемов нефти для загрузки завода PCK Schwedt.С российской стороны технических ограничений для поставок казахстанской нефти на немецкий НПЗ не было, но Казахстан пока может поставлять в Германию небольшие объемы сырья. Так, на 2023 года у казахстанского КазТрансОйла была квота от "Транснефти" на прокачку 1,2 миллиона т нефти в Германию, но по факту КазТрансОйл поставил на PCK Schwedt 993 тысяч т нефти, тогда как мощность этого НПЗ составляет 11,6 млн т/год.За январь-апрель 2024 года объём экспорта казахстанской нефти в Германию (по нефтепроводу Атырау – Самара и далее по северной ветке "Дружбы") составил 420 тысяч тонн. В мае КазТрансОйл планирует транспортировать 120 тысяч тонн казахстанской нефти в ФРГ. При этом 21 мая добывающая компания КазМунайГаз сообщила о продлении текущего договоар на поставку казахстанской нефти в Германию до конца нынешнего года, объем транспортировки – 100 тыс. т/месяц. Таким образом, по результатам 2024-го объем поставок может немного превысить 1,2 млн т.США продолжают контролировать иностранные инвестиции в нефтяную отрасль ВенесуэлыВласти США рассматривают почти 50 запросов от компаний, желающих получить лицензии на работу в нефтяном секторе Венесуэлы, сообщило 24 мая агентство ТАСС со ссылкой на венесуэльские СМИ. Рассмотрение запросов происходит в постоянном режиме, однако чиновники не спешат называть компании до момента одобрения и выдачи такой лицензии.При этом отмечается, что важной отсечкой станут выборы президента Венесуэлы, намеченные на 28 июля 2024 года, от формата проведения которых будет зависеть дальнейшая санкционная политика Вашингтона в отношении Каракаса.Напомним, весной текущего года Соединенные Штаты не стали продлевать генеральную лицензию для работы нефтяного сектора Венесуэлы, ссылаясь на невыполнение Каракасом договоренностей. Однако американское правительство продолжило выдачу индивидуальных разрешений нефтяным компаниям на работу в Венесуэле. Как правило, такие лицензии получают предприятия, которые уже работают на венесуэльских проектах.В частности, испанская компания Repsol получила лицензию Минфина США на продолжение деятельности в Венесуэле после 31 мая 2024 года, сообщило 23 мая американское агентство Bloomberg.Правительство Венесуэлы ныне предоставило иностранным нефтяным компаниям больше оперативного контроля над их местными совместными предприятиями. В настоящее время Repsol имеет три совместных предприятия с венесуэльской национальной нефтяной компанией PDVSA, одно из них – вместе с итальянской Eni.Repsol также недавно подписала соглашение с венесуэльской государственной компанией Petroleos, которое добавит к её операциям совместно управляемые месторождения. Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев там будут добывать 20 тысяч баррелей в сутки.Repsol входит в число иностранных нефтяных компаний, поставляющих топливо и нефтепродукты для PDVSA, помогая облегчить многолетнюю болезненную нехватку бензина, отмечает агентство.Также 23 мая агентство Reuters сообщило, что компания British Petroleum (BP) приостановила обсуждение с Венесуэлой шельфовых газовых проектов рядом с Тринидадом и Тобаго, пока не восстановит американские лицензии на них. BP намеревается вновь вернуться к данной теме переговоров с Каракасом, как только у нее появятся законные основания для этого, отметило агентство.Речь идёт о трансграничном месторождении Manakin-Cocuina с запасами в 1 трлн кубических фунтов (28,3 млрд куб. м) газа. Решение о его освоении было принято ещё в 2015 году, но переговоры остановились после введения новых санкционных ограничений США в отношении Венесуэлы в 2019-м.Более подробно о том, что происходит в лагере союзников и партнеров России - в статье Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций

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