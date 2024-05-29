https://ukraina.ru/20240529/1055363000.html

Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл

Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл - 29.05.2024 Украина.ру

Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл

Правоохранители проводят обыски в офисах Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге из-за якобы российского "влияния", пишет газета Der Spiegel. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что их проведение с Москвой никак не связано и объяснила почему

2024-05-29T16:45

2024-05-29T16:45

2024-05-29T16:46

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Как уточняет СМИ, ссылаясь на свои источники, обыски прошли в офисе помощника депутата от Нидерландов Марселя де Граафа в Брюсселе Гийома П. Прежде он также работал на представителя правой партии "Альтернатива для Германии" от ФРГ Максимилиана Кра, участвовавшего в нескольких скандалах перед выборами в Европейский парламент.Ранее эксперт оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

https://ukraina.ru/20240523/1055239273.html

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новости, брюссель, россия, европарламент, der spiegel, мария захарова, мид рф, выборы