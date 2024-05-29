Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл - 29.05.2024 Украина.ру
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Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл - 29.05.2024 Украина.ру
Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
Правоохранители проводят обыски в офисах Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге из-за якобы российского "влияния", пишет газета Der Spiegel. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что их проведение с Москвой никак не связано и объяснила почему
2024-05-29T16:45
2024-05-29T16:46
новости
брюссель
россия
европарламент
der spiegel
мария захарова
мид рф
выборы
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Как уточняет СМИ, ссылаясь на свои источники, обыски прошли в офисе помощника депутата от Нидерландов Марселя де Граафа в Брюсселе Гийома П. Прежде он также работал на представителя правой партии "Альтернатива для Германии" от ФРГ Максимилиана Кра, участвовавшего в нескольких скандалах перед выборами в Европейский парламент.Ранее эксперт оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.
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новости, брюссель, россия, европарламент, der spiegel, мария захарова, мид рф, выборы
Новости, Брюссель, Россия, Европарламент, Der Spiegel, Мария Захарова, МИД РФ, выборы

Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл

16:45 29.05.2024 (обновлено: 16:46 29.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Правоохранители проводят обыски в офисах Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге из-за якобы российского "влияния", пишет газета Der Spiegel. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что их проведение с Москвой никак не связано и объяснила почему
"Искали влияние?" - спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл – июньские выборы в Европарламент. И проходят они в полном соответствии с несуществующими стандартами БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – Ред.)", – сказано в ее телеграм-канале.
Как уточняет СМИ, ссылаясь на свои источники, обыски прошли в офисе помощника депутата от Нидерландов Марселя де Граафа в Брюсселе Гийома П. Прежде он также работал на представителя правой партии "Альтернатива для Германии" от ФРГ Максимилиана Кра, участвовавшего в нескольких скандалах перед выборами в Европейский парламент.
Ранее эксперт оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 10:56
Выборы в Европарламент в Польше: битва между "агентами Кремля"Две ключевые партии Польши — находящаяся у власти "Гражданская коалиция" и оппозиционная "Право и Справедливость" — в своих роликах накануне выборов в Европарламент обвинили оппонентов в работе на Россию
 
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Заголовок открываемого материала
16:51Плохие новости из будущего: в июле 2024 года Украину опять не приняли в НАТО
16:45Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
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