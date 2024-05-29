Захарова прокомментировала обыски в Европарламенте – электоральный цикл
16:45 29.05.2024 (обновлено: 16:46 29.05.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Правоохранители проводят обыски в офисах Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге из-за якобы российского "влияния", пишет газета Der Spiegel. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что их проведение с Москвой никак не связано и объяснила почему
"Искали влияние?" - спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл – июньские выборы в Европарламент. И проходят они в полном соответствии с несуществующими стандартами БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – Ред.)", – сказано в ее телеграм-канале.
Как уточняет СМИ, ссылаясь на свои источники, обыски прошли в офисе помощника депутата от Нидерландов Марселя де Граафа в Брюсселе Гийома П. Прежде он также работал на представителя правой партии "Альтернатива для Германии" от ФРГ Максимилиана Кра, участвовавшего в нескольких скандалах перед выборами в Европейский парламент.
Ранее эксперт оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.