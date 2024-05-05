Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент
Мировое левое движение сейчас фрагментировано и маргинализировано, поэтому у пророссийских сил в лице коммунистов нет шансов на выборах. При этом правые партии гарантированно увеличат группировку в Европарламенте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
На выборах в Европарламент многие политики, политологи и журналисты прогнозируют усиление позиций ультраправых националистических партий, многие из которых считаются пророссийскими, такие как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение".
Чтобы оценивать шансы пророссийских сил на предстоящих выборах в Европарламент, важно понимать, о каких партиях идет речь: правых или пророссийских, рассказал эксперт.
Например, правящая коалиция Швеции включает правых и ультраправых. В Финляндии ультраправые второй раз в истории вошли в правительство. Ультраправая Джорджа Мелони возглавляет правительство Италии, добавил он.
"У настоящих пророссийских сил в Европе — у левых, у коммунистов — нет шансов. Мировое левое движение фрагментировано и маргинализировано. К тому же, левые проводят границу не между странами и народами, а между созидателями и грабителями, между трудовым народом и капиталом", - отметил Краснов.
Что касается правых, то они гарантированно увеличат свою группировку в Европарламенте. Но даже с учётом смещения центристов вправо и стремления создавать коалиции, вряд ли они добьются возможности принимать решения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
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