Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент - 05.05.2024 Украина.ру
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Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент
Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент - 05.05.2024 Украина.ру
Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент
Мировое левое движение сейчас фрагментировано и маргинализировано, поэтому у пророссийских сил в лице коммунистов нет шансов на выборах. При этом правые партии гарантированно увеличат группировку в Европарламенте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
2024-05-05T03:50
2024-05-05T03:50
новости
россия
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швеция
краснов
европарламент
джорджи мелони
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правые
ультраправые
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На выборах в Европарламент многие политики, политологи и журналисты прогнозируют усиление позиций ультраправых националистических партий, многие из которых считаются пророссийскими, такие как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение".Чтобы оценивать шансы пророссийских сил на предстоящих выборах в Европарламент, важно понимать, о каких партиях идет речь: правых или пророссийских, рассказал эксперт.Например, правящая коалиция Швеции включает правых и ультраправых. В Финляндии ультраправые второй раз в истории вошли в правительство. Ультраправая Джорджа Мелони возглавляет правительство Италии, добавил он.Что касается правых, то они гарантированно увеличат свою группировку в Европарламенте. Но даже с учётом смещения центристов вправо и стремления создавать коалиции, вряд ли они добьются возможности принимать решения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, москва, швеция, краснов, европарламент, джорджи мелони, ес, правые, ультраправые, коммунисты, пророссийские силы, выборы, альтернатива для германии (партия)
Новости, Россия, Москва, Швеция, Краснов, Европарламент, Джорджи Мелони, ЕС, правые, ультраправые, коммунисты, пророссийские силы, выборы, Альтернатива для Германии (партия)

Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент

03:50 05.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Европарламент
Выборы в Европарламент - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Мировое левое движение сейчас фрагментировано и маргинализировано, поэтому у пророссийских сил в лице коммунистов нет шансов на выборах. При этом правые партии гарантированно увеличат группировку в Европарламенте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
На выборах в Европарламент многие политики, политологи и журналисты прогнозируют усиление позиций ультраправых националистических партий, многие из которых считаются пророссийскими, такие как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение".
Чтобы оценивать шансы пророссийских сил на предстоящих выборах в Европарламент, важно понимать, о каких партиях идет речь: правых или пророссийских, рассказал эксперт.
Например, правящая коалиция Швеции включает правых и ультраправых. В Финляндии ультраправые второй раз в истории вошли в правительство. Ультраправая Джорджа Мелони возглавляет правительство Италии, добавил он.
"У настоящих пророссийских сил в Европе — у левых, у коммунистов — нет шансов. Мировое левое движение фрагментировано и маргинализировано. К тому же, левые проводят границу не между странами и народами, а между созидателями и грабителями, между трудовым народом и капиталом", - отметил Краснов.
Что касается правых, то они гарантированно увеличат свою группировку в Европарламенте. Но даже с учётом смещения центристов вправо и стремления создавать коалиции, вряд ли они добьются возможности принимать решения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
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