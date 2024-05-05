https://ukraina.ru/20240505/1054863708.html

Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент

Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент - 05.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов оценил шансы "правых" сил и пророссийских коммунистов на выборах в Европарламент

Мировое левое движение сейчас фрагментировано и маргинализировано, поэтому у пророссийских сил в лице коммунистов нет шансов на выборах. При этом правые партии гарантированно увеличат группировку в Европарламенте. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов

2024-05-05T03:50

2024-05-05T03:50

2024-05-05T03:50

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На выборах в Европарламент многие политики, политологи и журналисты прогнозируют усиление позиций ультраправых националистических партий, многие из которых считаются пророссийскими, такие как "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение".Чтобы оценивать шансы пророссийских сил на предстоящих выборах в Европарламент, важно понимать, о каких партиях идет речь: правых или пророссийских, рассказал эксперт.Например, правящая коалиция Швеции включает правых и ультраправых. В Финляндии ультраправые второй раз в истории вошли в правительство. Ультраправая Джорджа Мелони возглавляет правительство Италии, добавил он.Что касается правых, то они гарантированно увеличат свою группировку в Европарламенте. Но даже с учётом смещения центристов вправо и стремления создавать коалиции, вряд ли они добьются возможности принимать решения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру

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