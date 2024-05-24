https://ukraina.ru/20240524/1055241355.html

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта - 24.05.2024 Украина.ру

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта

Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск, противник снял со всех направлений батальоны, из которых пытался сформировать подобие бригад. Это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-05-24T05:15

2024-05-24T05:15

2024-05-24T05:15

новости

россия

днепр

харьковская область

волчанск

вс рф

наступление

сво

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg

Именно в Волчанске ВС РФ с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав противнику серьезные проблемы. В самом городе бойцам удалось переправиться через реку Волчья, это подтвержденный факт, рассказал эксперт.Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск в Харьковской области, противник снял со всех направлений батальоны, из которых он пытался сформировать подобие бригад, отметил Насонов."Причем это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Их бегом собрали с других участков, тем самым их оголив, полагая, что двигаться туда для нас неактуально", - подчеркнул офицер.Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, против кого направлены совместные военные учения Молдавии и США можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку

https://ukraina.ru/20240523/1055232247.html

россия

днепр

харьковская область

волчанск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, харьковская область, волчанск, вс рф, наступление, сво, всу, украина, бои, река