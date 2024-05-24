Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта
Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск, противник снял со всех направлений батальоны, из которых пытался сформировать подобие бригад. Это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Именно в Волчанске ВС РФ с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав противнику серьезные проблемы. В самом городе бойцам удалось переправиться через реку Волчья, это подтвержденный факт, рассказал эксперт.
"Мы могли переправиться, прикрывшись дымами и нанеся удар по артиллерийской группировке ВСУ, которая могла достать до нашей техники. Это не было форсирование Днепра образца 1943 года. Мы учли все риски и угрозы", - добавил военный.
Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск в Харьковской области, противник снял со всех направлений батальоны, из которых он пытался сформировать подобие бригад, отметил Насонов.
"Причем это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Их бегом собрали с других участков, тем самым их оголив, полагая, что двигаться туда для нас неактуально", - подчеркнул офицер.
Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.
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