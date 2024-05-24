Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта - 24.05.2024 Украина.ру
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Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта - 24.05.2024 Украина.ру
Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта
Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск, противник снял со всех направлений батальоны, из которых пытался сформировать подобие бригад. Это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T05:15
2024-05-24T05:15
новости
россия
днепр
харьковская область
волчанск
вс рф
наступление
сво
всу
украина
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Именно в Волчанске ВС РФ с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав противнику серьезные проблемы. В самом городе бойцам удалось переправиться через реку Волчья, это подтвержденный факт, рассказал эксперт.Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск в Харьковской области, противник снял со всех направлений батальоны, из которых он пытался сформировать подобие бригад, отметил Насонов."Причем это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Их бегом собрали с других участков, тем самым их оголив, полагая, что двигаться туда для нас неактуально", - подчеркнул офицер.Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, против кого направлены совместные военные учения Молдавии и США можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
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россия
днепр
харьковская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днепр, харьковская область, волчанск, вс рф, наступление, сво, всу, украина, бои, река
Новости, Россия, Днепр, Харьковская область, Волчанск, ВС РФ, наступление, СВО, ВСУ, Украина, бои, река

Полковник запаса рассказал, как ВС РФ форсируют реку Волчья, пока Киев оголяет важные участки фронта

05:15 24.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск, противник снял со всех направлений батальоны, из которых пытался сформировать подобие бригад. Это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Именно в Волчанске ВС РФ с минимальными потерями удалось форсировать водную преграду и закрепиться на противоположном берегу, тем самым создав противнику серьезные проблемы. В самом городе бойцам удалось переправиться через реку Волчья, это подтвержденный факт, рассказал эксперт.
"Мы могли переправиться, прикрывшись дымами и нанеся удар по артиллерийской группировке ВСУ, которая могла достать до нашей техники. Это не было форсирование Днепра образца 1943 года. Мы учли все риски и угрозы", - добавил военный.
Поняв серьезность намерений России и темп продвижения войск в Харьковской области, противник снял со всех направлений батальоны, из которых он пытался сформировать подобие бригад, отметил Насонов.
"Причем это сводные подразделения, у которых нет боевого слаживания друг с другом. Их бегом собрали с других участков, тем самым их оголив, полагая, что двигаться туда для нас неактуально", - подчеркнул офицер.
Учитывая, что скорость доставки на фронт украинских подразделений и их возможности использовать бронетехнику очень ограничены, Вооруженные силы России добились там успехов. Несмотря на встречные бои, которые пытаются навязать ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
О том, против кого направлены совместные военные учения Молдавии и США можно прочитать в интервью Дмитрия Соина о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 06:28
Владимир Евсеев: ВСУ пытаются заманить Россию на Запорожье, а ядерный "Кинжал" готовится проткнуть НАТО Победа России неизбежна, потому что Киеву всегда будет не хватать снарядов, танков и орудий. А если даже будет хватать, то у него не будет специалистов, которые могли бы эти системы обслуживать
 
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