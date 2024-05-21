https://ukraina.ru/20240521/1055185687.html

Дмитрий Соин о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку

Дмитрий Соин о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку - 21.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Соин о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку

С точки зрения НАТО, Вашингтона превращение Молдавии в анти-Россию — это шаг к созданию антироссийской дуги от Прибалтики до Черного моря.

2024-05-21T06:56

2024-05-21T06:56

2024-05-21T06:56

интервью

приднестровье

украина

молдавия

владимир зеленский

соин дмитрий

нато

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин.После гибели президента Ирана Эбрахима Раиси глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений".- Дмитрий, могут ли западные спецслужбы иметь отношение к этим событиям?- Запад способен на все. Это не философские умозаключения, а сугубо профессиональный взгляд на структуру спецслужб, которая формировалась на Западе в течение не десятилетий, а столетий. Устранение неугодных всегда сводилось к формуле нет человека – нет проблемы.Не говорю, что здесь за цепью трагических событий стоит Запад, но косвенно это подтверждается тем, что эти несчастья преследуют людей, которые пытаются противостоять политике глобального Запада. Поэтому есть определённые выводы на основании цепи этих покушений.- На днях в Молдавии завершились совместные учения военных республики с американскими коллегами. На что были направлены эти учения?- Эти учения были направлены на отработку агрессивных действий, которые, в первую очередь, касаются Приднестровья. Сама программа учений, а они так и были анонсированы, это вторжение на неподконтрольные территории, захват военных баз. А даже ученик третьего класса на вопрос, где находятся неподконтрольные НАТО базы, ответит – в Приднестровье. Поэтому девиз "хочешь мира – готовься к войне" становится все более актуальным.Тучи на юго-западном направлении сгущаются. С точки зрения НАТО, Вашингтона превращение Молдавии в анти-Россию — это шаг к созданию антироссийской дуги от Прибалтики до Черного моря. Еще раньше проводились молдавско-румынско-американские и молдавско-румынские учения. В Румынии находится британский и французский контингенты. А также воздушно-десантная дивизия США "Кричащие орлы". Полноценные военные базы с тяжелым вооружением.- Можно предположить, что после молдавских военных в Приднестровье зайдут британские, французские и американские военные?- Это будет второй эшелон, страховочный. Когда первый эшелон потерпит поражение, в дело вступят смешанные молдавско-румынские части, и крупные игроки придут на помощь. Надо помнить и об украинском контингенте на границе с Приднестровьем. Там укомплектованные части, артиллерия, РСЗО, а Приднестровье простреливается.- Как Россия ответит на вторжение в Приднестровье?- Так как речь будет идти о защите собственного контингента и граждан России, а их там 250 тысяч, напрашивается то, что лежит на поверхности. Это использование ВКС, "Кинжалов" и "Искандеров". Правовой повод здесь будет очевидным: нападение на миротворцев, попытка геноцида граждан России. Я рассуждаю как офицер спецслужб, а есть люди, которые окончили Академию Генштаба. Но учитывая, что нет общей границы с Приднестровьем, предполагаю, что остается нанесение дистанционных ударов.Внутри республики пройдет мобилизация приднестровцев для отражения агрессии. Может быть собрана группировка до 50 тысяч человек. Это действующее силовые структуры и мобилизационный резерв. Оружия для защиты Приднестровья там достаточно, есть огромные склады. Надеюсь, что до этого не дойдёт, но ход событий говорит о тревожных тенденциях.- У России есть большой опыт использования боевых групп, которые на первый взгляд не связаны с госструктурами, но отстаивают российские интересы в разных уголках планеты. Могут ли подобные сценарии быть реализованы в Приднестровье?- Это очень хорошая идея, но пока нет представления, как эти группы могут туда попасть, потому что Приднестровье в полной изоляции. Если в Африку, на Ближний Восток по межправительственным соглашениям ЧВК прибывают официально, то Приднестровье в полном окружении. Надо преодолевать систему ПВО, но в целом можно рассматривать и такие сценарии.- По всей Украине ТЦК передали в полицию запросы на поиски 94,5 тысяч уклонистов, сообщили в Нацполиции. С точки зрения это критическая цифра для мобилизационного ресурса общества?- Украинское общество подходит к точке невозврата, когда начнет массово отказываться от службы. Названная цифра не категорически критична, но обозначает тенденцию. Почти 100 тысяч человек попало в розыск. Что значат эти цифры? Это десять полноценных мотопехотных дивизий. Это говорит о том, что люди на Украине умнеют и не хотят превращаться в пушечное мясо. Теперь в розыск будут поданы 250-300 тысяч уклонистов, которые прячутся в Европе. Все это создает гремучую смесь, которая сможет взорвать Украину изнутри.Сотни тысяч человек стали на Украине людьми второго сорта, их преследуют, они не могут вести полноценную жизнь из-за угрозы мобилизации и гибели на фронте. Если эти люди объединятся, у них появится какая-то оргструктура, Зеленский и его камарилья окажутся на ближайшей зловонной свалке. Накопительный эффект будет усиливаться и на Украине вполне возможен серьезный внутренний взрыв.

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20240520/1055183717.html

https://ukraina.ru/20240520/1055185043.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, приднестровье, украина, молдавия, владимир зеленский, соин дмитрий, нато, вооруженные силы украины