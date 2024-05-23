"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев - 23.05.2024 Украина.ру
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"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев
"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев - 23.05.2024 Украина.ру
"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* 23 мая поздравил граждан с Днем героев, смешав рыцарей, казачество и Киевскую Русь
2024-05-23T12:59
2024-05-23T12:59
харьковская область
новости
россия
кирилл буданов
вооруженные силы украины
минобороны
герои
украина
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"Со времен Киевской Руси и казачества украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. &lt;...&gt; Какое бы ожесточенное сражение не ждало нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле", - сказал он.На прошлой неделе Буданов назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области критической."Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — пожаловался он.Никаких рыцарей не былоСлово "Украина" для обозначения юго-западных земель Руси появилось в XIX веке, прокомментировал Украине.ру пассаж Буданова донецкий историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский. По его словам, и "Украина", и "Киевская Русь" - термины, предложенные и введенные в оборот польской шляхты, недовольной разделами Речи Посполитой. "Да и сам термин "Киевская Русь" был тогда же введен в оборот пропольски настроенным историком Михаилом Максимовичем - человеком, которого бы сейчас назвали иноагентом", - пояснил Дмитриевский. "Вообще т.н. "концепция Грушевского" о том, что преемником древнерусской государственности стало не Владимирское, а Галицко-Волынское княжество, передавшее в свою очередь эту преемственность Литве и Польше, была сформулирована польским историографом Яном Длгуошем для обоснования территориальных притязаний Речи Посполитой на русские земли. Просто в нужный момент иноагенту Грушевскому венские спецслужбы выдали этот тезис в разработку.Касательно Запорожской Сечи - это по сути дела была огромная ОПГ, промышлявшая разбоем в особо крупных масштабах, и чем-то даже сравнимая с Ичкерией Дудаева и Масхадова. Не зря же Екатерина II разогнала Сечь: промышлявшие разбоем ей в Новороссии были не нужны. А вот военный опыт этих людей государыня ценила и приняла их на службу в регулярную армию.Было ещё реестровое казачество, поступившее на службу к польскому королю и выполнявшее его приказания, получая хорошее вознаграждение. А Варшава с Москвой в те времена воевала много, поэтому понятно что реестровые наёмники участвовали в этой агрессии.Проще говоря никаких "украинских рыцарей" не было и быть не могло: это были самые обыкновенные бандиты и наймиты наших врагов", - сказал Дмитриевский. Буданов - эксперт по терроризмуЗабавно комментировать Буданова, который понимает не в истории, а терроризме, сказал Украине.ру донецкий историк и журналист Артем Ольхин. "Но некую причастность к этому празднику Буданов имеет, так как возник этот праздник на волне русофобии. Праздник основан в 1941 году. Это отсылает нас к тому, что уже шла Вторая мировая война, только началась Великая Отечественная, и на Западной Украине сразу запустили этот праздник. И потом, как сами основатели праздника признают, он был расширен и распространен на всю территорию Украины уже после 1991 года", - сказал он. Историк предложил обратить внимание на использование концепции "украинского рыцарства". Тех, кто относится к Средним векам и казачеству на Украине называют "рыцарями" вслед за польской шляхтой, сказал Ольхин. "Мифологема о рыцарях придумана Польшей для того, чтобы выбить почву из-под проекта Новороссии и проекта, который строила Екатерина II, и в рамках которого и произошли разделы Польши. Это - одна из наших исторических ошибок, что мы приняли участие в разделе Польши. А поляки решили: раз нет Речи Посполитой, так не доставайся же ты никому. Получилось, что они до сих пор мстят нам за это своей польской русофобией", - сказал Ольхин.Так называемые патриоты Украины всерьез разделяют сентенции Буданова - нарративы польских спецслужб - и верят в набор мифов о "рыцарстве". Как верили сторонники и последователи историка Грушевского в то, что, превратившись в часть Великого Княжества Литовского, русские княжества не потеряли своей идентичности, а "стали частью дружной большой европейской семьи". "... потом они вошли в состав Речи Посполитой вместе с этим Великим Княжеством Литовским, потом приняли католичество - и это якобы их приблизило к Европе, свободе... ко всему, к чему они стремятся и сейчас, пытаясь войти в НАТО и ЕС. Как мы видим, эти стремления всегда приводят к тому, что на Украине начинаются кровопролитные войны и она сокращается в населении, вот как сейчас, вдвое", - продолжил Ольхин. Этот польский нарратив транслирует и Буданов, а остатки Украины ему радостно внимают: "да, казаки - это мы, рыцари - это мы, борцы за независимость Украины - да, это мы", добавил Ольхин."Еще они в этот день вспоминают так называемых опришков, которые, кстати, резали поляков под руководством Олега Довбуша. Вспоминают армию УНР, Галицкую армию и прочие разные вещи, лишь бы они не были связаны с единой русской историей. Вот и весь смысл этого праздника, как и весь смысл того, что называется украинством", - заключил Ольхин. * Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
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харьковская область, новости, россия, кирилл буданов, вооруженные силы украины, минобороны, герои, украина
Харьковская область, Новости, Россия, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, герои, Украина

"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев

12:59 23.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* 23 мая поздравил граждан с Днем героев, смешав рыцарей, казачество и Киевскую Русь
"Со времен Киевской Руси и казачества украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага. Во время национально-освободительной борьбы 20 века украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства. <...> Какое бы ожесточенное сражение не ждало нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле", - сказал он.
На прошлой неделе Буданов назвал ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области критической.
"Я использовал все, что у нас было. К сожалению, в резерве у нас больше никого не осталось", — пожаловался он.
Никаких рыцарей не было
Слово "Украина" для обозначения юго-западных земель Руси появилось в XIX веке, прокомментировал Украине.ру пассаж Буданова донецкий историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский. По его словам, и "Украина", и "Киевская Русь" - термины, предложенные и введенные в оборот польской шляхты, недовольной разделами Речи Посполитой.
"Да и сам термин "Киевская Русь" был тогда же введен в оборот пропольски настроенным историком Михаилом Максимовичем - человеком, которого бы сейчас назвали иноагентом", - пояснил Дмитриевский.
"Вообще т.н. "концепция Грушевского" о том, что преемником древнерусской государственности стало не Владимирское, а Галицко-Волынское княжество, передавшее в свою очередь эту преемственность Литве и Польше, была сформулирована польским историографом Яном Длгуошем для обоснования территориальных притязаний Речи Посполитой на русские земли. Просто в нужный момент иноагенту Грушевскому венские спецслужбы выдали этот тезис в разработку.
Касательно Запорожской Сечи - это по сути дела была огромная ОПГ, промышлявшая разбоем в особо крупных масштабах, и чем-то даже сравнимая с Ичкерией Дудаева и Масхадова. Не зря же Екатерина II разогнала Сечь: промышлявшие разбоем ей в Новороссии были не нужны. А вот военный опыт этих людей государыня ценила и приняла их на службу в регулярную армию.
Было ещё реестровое казачество, поступившее на службу к польскому королю и выполнявшее его приказания, получая хорошее вознаграждение. А Варшава с Москвой в те времена воевала много, поэтому понятно что реестровые наёмники участвовали в этой агрессии.
Проще говоря никаких "украинских рыцарей" не было и быть не могло: это были самые обыкновенные бандиты и наймиты наших врагов", - сказал Дмитриевский.
Буданов - эксперт по терроризму
Забавно комментировать Буданова, который понимает не в истории, а терроризме, сказал Украине.ру донецкий историк и журналист Артем Ольхин.
"Но некую причастность к этому празднику Буданов имеет, так как возник этот праздник на волне русофобии. Праздник основан в 1941 году. Это отсылает нас к тому, что уже шла Вторая мировая война, только началась Великая Отечественная, и на Западной Украине сразу запустили этот праздник. И потом, как сами основатели праздника признают, он был расширен и распространен на всю территорию Украины уже после 1991 года", - сказал он.
Историк предложил обратить внимание на использование концепции "украинского рыцарства". Тех, кто относится к Средним векам и казачеству на Украине называют "рыцарями" вслед за польской шляхтой, сказал Ольхин.
"Мифологема о рыцарях придумана Польшей для того, чтобы выбить почву из-под проекта Новороссии и проекта, который строила Екатерина II, и в рамках которого и произошли разделы Польши. Это - одна из наших исторических ошибок, что мы приняли участие в разделе Польши. А поляки решили: раз нет Речи Посполитой, так не доставайся же ты никому. Получилось, что они до сих пор мстят нам за это своей польской русофобией", - сказал Ольхин.
Так называемые патриоты Украины всерьез разделяют сентенции Буданова - нарративы польских спецслужб - и верят в набор мифов о "рыцарстве". Как верили сторонники и последователи историка Грушевского в то, что, превратившись в часть Великого Княжества Литовского, русские княжества не потеряли своей идентичности, а "стали частью дружной большой европейской семьи".
"... потом они вошли в состав Речи Посполитой вместе с этим Великим Княжеством Литовским, потом приняли католичество - и это якобы их приблизило к Европе, свободе... ко всему, к чему они стремятся и сейчас, пытаясь войти в НАТО и ЕС. Как мы видим, эти стремления всегда приводят к тому, что на Украине начинаются кровопролитные войны и она сокращается в населении, вот как сейчас, вдвое", - продолжил Ольхин.
Этот польский нарратив транслирует и Буданов, а остатки Украины ему радостно внимают: "да, казаки - это мы, рыцари - это мы, борцы за независимость Украины - да, это мы", добавил Ольхин.
"Еще они в этот день вспоминают так называемых опришков, которые, кстати, резали поляков под руководством Олега Довбуша. Вспоминают армию УНР, Галицкую армию и прочие разные вещи, лишь бы они не были связаны с единой русской историей. Вот и весь смысл этого праздника, как и весь смысл того, что называется украинством", - заключил Ольхин.
* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
Кирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 16:13
Провал на харьковском направлении: выкрутится ли Буданов*Наступление российских войск на харьковском направлении, так же, как и прошлогоднее наступление ВСУ, началось в условиях полного отсутствия внезапности – о том, что оно планируется именно тут и именно в эти сроки, было известно давно. Но эффект оказался совершенно разным
 
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