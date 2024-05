https://ukraina.ru/20240515/1055068375.html

Экономика Украины и война: бизнес на мобилизации, аварийные отключения и уход от налогов за экспорт зерна

За вторую неделю мая Украина потеряла две гидроэлектростанции, двух министров и одну биржу. Зато стало известно, что глава Одесской области "сел" на потоки экспортного зерна, олигарх Коломойский сядет ещё и за организацию покушения на убийство, а в Минобороны Украины появятся новые миллионеры-торговцы бронью от мобилизации.

Об этих и других важных для Украины событиях в экономике — в традиционном обзоре в среду.Списали две ГЭС, упёрлись в потолок по перетокамНа подконтрольной киевской власти территории страны сохраняется дефицит электроэнергии, что вынуждает диспетчеров вводить ограничения для промышленности в период вечернего пика потребления (с 17.00 до 22.00). В Харькове под ограничениями находится как промышленность, так и домохозяйства.13 мая максимальная мощность перетоков из ЕС на Украину ограничивалась 1475 МВт при разрешённых 1700 МВт. А 14 мая сбалансировать энергосистему не удалось: из-за холодов выросло потребление электроэнергии и по всей стране пришлось отключать бытовых потребителей без какого-либо графика в рамках экстренных отключений. И это с ещё остающимся запасом прочности в 225 МВт, а потеря буквально одной ТЭС/ГЭС сделает веерные отключения ежедневными. К слову, 8 мая из-за ударов ВКС РФ из эксплуатации вывели две ГЭС.Проще говоря, украинская энергосистема споткнулась уже в мае, не дожидаясь августовского зноя как репетиции начала отопительного сезона. Что будет с наступлением первых морозов понятно уже сейчас — актуальными будут не графики выключений, а графики включений.Тем не менее, стоит отметить, что на минувшей неделе Украина получила значимые объёмы финансирования и оборудования, необходимых для восстановления объектов электроэнергетики.* Кабмин Украины выделил 7,1 млрд гривен на восстановление энергетики. США передали на те же цели 190 млн долларов, а Германия, Бельгия и Дания по 45 млн, 9 млн и 3,5 млн евро соответственно.* "Укрэнерго" создало резерв оборудования для ремонтов станций. Однако речь не идёт о сложном оборудовании, например, силовых трансформаторах сверхвысокого класса, парогенераторах для ТЭС и тому подобном оборудовании.* Агрохолдингу "Нибуллон" передали три генератора мощностью по 420 кВт каждый для сушки зерна и обеспечения его погрузки без централизованного электроснабжения. В 2022 году АПК Украину потерял часть урожая кукурузы — её убирают до наступления первых заморозков, однако без возможности просушить зерно, часть урожая осталась на полях. У "Нибуллона" тесное сотрудничество USAID (дочерняя структура Госдепартамента США, чья деятельность в России запрещена с 2012 года): в 2023 году агрохолдинг получил 50 вагонов-зерновозов, а также три комплекса для взвешивания автотранспорта.* До конца 2024 года солнечные электростанции установят в 270 украинских организациях здравоохранения.Заодно "Энергоатом" заявил, что начал подготовительные работы на Южно-Украинской АЭС, где планируют достроить ещё два энергоблока АР1000 от американской Westinghouse. На Хмельницкой АЭС уже успели залить первый куб бетона. Последнюю обещают достроить за 2,5-3 года.Беспощадная мобилизацияПродолжается беспощадная мобилизация, грозящая Украине транспортно-логистическим коллапсом. Дело в том, что с 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики и автобусы с водителями, у которых не будет QR о прохождении военно-врачебной комиссии в военкомате. А успешно пройти такую комиссию и выйти из военкомата смогут не больше 5% водителей международных рейсов — у 95% водителей нет брони от мобилизации. Мало того, её нет и у людей, которые строят для ВСУ оборонительные сооружения — в сети появились жалобы о мобилизации экскаваторщиков, рывших окопы для ВСУ, а также видео с вручением повесток трактористам прямо в полях.В общем, после 18 мая Украину ждёт не только топливный и транспортный кризис с проблемами в международном пассажирском сообщении, но и кризис с уборкой зерна — она в этом году будет ранней и начнётся в конце мая. Украинские дальнобойщики уже предсказывают захват украинского рынка грузоперевозок поляками — им призыв в ВСУ не грозит.Проблема с бронью не решается вполне сознательно. Во-первых, ВСУ крайне нужны люди. Во-вторых, киевская власть бронь хочет продавать. Гражданин США Дэвид Браун (он же Давид Арахамия — глава парламентской фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки) заявил, что в парламенте рассматривают две модели экономического бронирования. Первая — уплата налогов на суму не меньше 35 тыс. гривен с одного работника (примерно такую сумму тратят на содержание 1 солдата ВСУ). Вторая — введение отраслевых квот с уплатой за каждого забронированного сотрудника отдельного налога равноценного "минимальной месячной з/п военнослужащего". Вот только минимальный размер денежного довольствия в ВСУ составляет 20 тыс. гривен в месяц. Проще говоря, и в первом, и во втором случае речь идёт о продаже брони, но второй вариант куда жёстче первого. Бизнесу в таких условиях проще закрыться, чем платить — слишком уж неподъёмные суммы ему планируют выставить вдобавок к уже уплачиваемым налогам.Решать, к слову, кому дать бронь, а кому отказать с 8 мая стали не в Минэкономики, как раньше, а в Минобороны, чьи сотрудники теперь стану значительно богаче.Плюс одно уголовное дело для КоломойскогоПродолжается борьба киевской власти с олигархией. Последняя стала не нужна ни Зеленскому, ни ЕС с США.Печерский райсуд Киева 9 мая избрал Игорю Коломойскому меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко. Коломойский уже не первый месяц содержится в СИЗО, поэтому на меру пресечения это подозрение влияния не окажет. Дело Карпенко было достаточно громким в начале "нулевых", но вернулись к нему сейчас не из-за желания восстановить справедливость или вновь изменить собственника завода "Днепрспецсталь" (Запорожье). Вероятно, этим киевская власть хочет надавить на Коломойского, принудив его передать Зеленскому накопленный на последнего компромат. Без этого Зеленский до конца от Коломойского освободиться не сможет. Впрочем, учитывая личность данного олигарха (заочно арестован в России), пожелаем Игорю Валерьевичу крепкого здоровья, чтобы он мог посидеть ещё и в российской тюрьме.Кроме того, Госбюро расследований вручило миллиардеру Константину Жеваго и "трём сообщникам" подозрение по уголовному дело по факту вывода 519 млн гривен из банка "Финансы и кредит". Сам Жеваго — следствие считает его организатором преступного сообщества — находится во Франции, которая отказала Украине в его выдаче.Минус ещё одна биржаПолучила развитие и история с биржевым кризисом. В предыдущих обзорах речь шла об "Украинской бирже", теперь же до логического завершения дошла старшая фондовая биржа ПФТС. 29 апреля акционеры фондовой биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами. Причина — неспособность выполнить требования госрегулятора по нормативу собственных средств. Бирже не хватило 22 млн гривен — китайский мажоритарный акционер BOCE Co. Limited (крупнейшая товарная биржа Китая с гонконгской регистрацией) выпустил акций на 30 млн гривен, но они так и остались невыкупленными по неизвестным причинам.Таким образом, до конца месяца на Украине из трёх бирж останется лишь одна — "Перспектива". России от этого ни холодно, ни жарко, а вот у киевской власти могут возникнуть проблемы с размещением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые покупают как раз через биржи.Минус два министраВерховная Рада уволила с поста министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Причина — министр пожелал стать латифундистом за счёт завладения государственной землёй на 291 млн гривен и попытке завладеть землями ещё на 190 млн гривен. События уходят корнями в 2017-2018 годы, когда Сольский был ещё адвокатом. Дела против него стали активно раскручивать в апреле, а 25 апреля Сольский написал заявление по собственному желанию. Естественно, назначенные на 14 мая переговоры с главой польского минсельхоза по вопросам экспорта украинского зерна не состоялись — Михаилу Колодзейчаку не с кем беседовать.Заодно лишился поста вице-премьер Александр Кубраков, в чьи полномочия входило восстановление Украины и управлением министерством развития общин, территорий и инфраструктуры. Об увольнении Кубраков узнал по факту — его не позвали на заседание фракции или профильного комитета парламента. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разделят на два отдельных ведомства. С восстановлением на Украине дела обстоят примерно так же, как и со строительством фортификационных сооружений, на которые надеялись, как на последнее средство для сдерживания российского наступления. После 10 мая начались активные поиски фортификации в Харьковской области как украинскими военными и активистами, так и ВС РФ. Российские солдаты отсутствию фортификации несказанно рады.К слову, харьковский горсовет в рамках проекта "Концепция Генплана города Харьков" объявил международный конкурс по восстановлению Северной Салтовки — наиболее пострадавшего района. В ближайшую неделю этот район вновь окажется в пределах досягаемости российской ствольной артиллерии.Контроль над потоками зерновыхА глава Одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер после августа 2023 года, когда он издал приказ об усилении таможенного контроля в области, создал свыше 40 фиктивных компаний для контроля над экспортом зерновых из портов области.Самая большая по объему экспорта из этих фирм имеет такой же номер телефона, как еще 139 юридических лиц. А на втором месте — компания, основателем которой, вероятно, является психолог из Узбекистана, на которого за последние два года в Украине было зарегистрировано 20 юридических лиц. Все вместе "подозрительные" компании за последний квартал 2023 года вывезли через порты Одесской области примерно 800 тысяч тонн различной агропродукции общей стоимостью около 150 миллионов гривен, или 6 миллиардов долларов.В общем, Кипер решил не бороться с "серым" экспортом зерна с Украины, а возглавить его. К слову, по данным издания The Economist, 40% зерновых с Украины вывозятся по схемам, позволяющим "оптимизировать" налогообложение, что приводит к потере 3 млрд долларов налогов. The Economist цифры взял не с потолка, а от Тараса Качки — замминистра уволенного Сольского.Схемы "оптимизации" выглядят следующим образом.1. Зерно продаётся за наличку или по бартеру, а не по безналу, то есть налоговая о таких сделках не знает.2. Часть урожая собираются с полей, которые де-юре числятся заминированными или загрязнёнными неразорвавшимися боеприпасами, а де-факто обрабатываются после их разминирования "чёрными сапёрами". Урожай с таких полей не декларируется, государство о нём ничего не знает.3. Зерно продаётся по заниженным ценам, деньги от продажи хранятся в заграничных банках.4. Через фиктивные компании-посредники зерно продаётся за границу, а там фирма банкротится до наступления срока возвращения валютной выручки.Но схемы схемами, а куда интереснее то, что 40% неучтённого экспорта зерна дают государству 3 млрд долларов налоговых потерь. Следовательно, 100% дали бы 7,5 млрд долларов налогов. Лучшей иллюстрации, описывающей Украину как сырьевую страну с крайне неразумной налоговой политикой, не позволяющей не только экономику модернизировать, но даже дебит с кредитом сводить, найти сложно.Плюс хлопок, минус кукурузаВ Одесской области засеяли первое поле хлопком. Речь идёт не о промышленном производстве, а о подготовке к нему. Хлопок киевской власти необходим для производства нитроцеллюлозы — компонента артиллерийского пороха. Потребности Украины оцениваются в 10 тыс. тонн нитроцеллюлозы в год, а для этого необходимо 30 тыс. га полей под хлопком. К выращиванию хлопка присматриваются 10 хозяйств в Одесской области, однако до завершения экспериментов на полях — нужно понять урожайность хлопка, его качество и экономку процесса — о промышленном производстве говорить слишком рано.Минсельхоз США опубликовал очередной прогноз по урожаю и урожайности. В США этим занимаются регулярно. Американские аналитики прогнозируют сокращение урожая кукурузы на Украине на 4 млн тонн в сезоне 2024/2025 годов и сокращение экспорта данного вида зерновых на 2 млн тонн. В России кукурузы, по оценкам Минсельхоза США, соберут на 1,6 млн тонн меньше.Но есть и хорошие новости: урожай арбузов на подконтрольной киевской власти части Херсонской области будет в 5 раз больше, чем в 2023 году.О резонансном заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу дальнейшего финансирования Украины читайте в статье Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину

