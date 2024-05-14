https://ukraina.ru/20240514/1055061824.html

Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину

Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину - 14.05.2024 Украина.ру

Без победы денег не видать: Запад не хочет восстанавливать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг огорошил украинские власти, заявив, что без победы над Россией киевскому режиму не видать от Запада денег на восстановление страны

2024-05-14T16:29

2024-05-14T16:29

2024-05-14T16:29

эксклюзив

украина

восстановление

россия

нато

йенс столтенберг

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"Восстанавливать будет нечего"Заявление Столтенберга прозвучало 13 мая на молодежном саммите Альянса.Вот что дословно сказал генсек НАТО:Украинские власти после столь симптоматичной реплики молчат как рыба об лед, зато слова Столтенберга активно обсуждают в России."Будущее Украины интересует [Запад] только в этом контексте. Будущее же украинцев их не интересует вообще. Для него (Столтенберга – ред.) Украины – это инструмент реализации антироссийского курса НАТО", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Известиям".В случае победы России, Западу не чем будет поживиться на Украине, поэтому вкладываться в какое-то восстановление этой страны для них не имеет смысла, написал у себя в телеграм-канале военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров."Это значит: если Украина проиграет, то там будет хозяйничать Россия, а значит, белым господам там не получится грабить. Значит, и не надо вкладываться туда; наоборот, пусть на это тратится Россия. Вот и весь замысел у Запада. На Микол и Оксанок им пофиг", - полагает он.Высказывание генсека НАТО в очередной раз показывает, что на Западе видят Украину исключительно как территорию, ресурс, а не как людей, которые там живут, отметил участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак."Они не скрывают своего отношения к Украине, и жаль, что украинцы не всегда слышат заявления западных политиков "у себя", а не на встречах с Владимиром Зеленским", - приводит его слова РИА Новости.Цена вопросаОхочие до западных финансовых вливаний власти Украины мусолят тему восстановления страны на регулярной основе. С этой целью ведутся бесконечные подсчеты ущерба, составляются сметы, организуются поездки всевозможных экспертов и потенциальных заинтересантов.Понять логику поднаторевшего на распиле денег киевского режима можно – на кону огромная сумма, не снившаяся доселе местным казнокрадам – 486 млрд долларов. Именно такую цифру в феврале этого года озвучило правительство Украины после консультаций с ООН, Еврокомиссией и Всемирным банком.Украинские финансисты подсчитали, что больше всего (17% от этой суммы) необходимо направить на жилой фонд, 15% - на транспорт и 14% - на восстановление торговли и промышленности. Отмечается, что 11 млрд долларов уйдет только на то, чтобы расчистить объекты от завалов и мусора.Словом, настоящий клондайк для тех, кто гипотетически может получить соответствующие подряды. Пример того, по какому сценарию пойдет "восстановление" Украины показала недавняя история с линией укреплений в Харьковской области. Финансирование под эту задачу было успешно освоено, однако самих фортификационных сооружений так никто толком и не увидел.Излишне говорить, что такие деньги Украина в одиночку не потянет, поэтому все надежды Киева опять связаны с известным лозунгом "Заграница нам поможет".С прицелом на активыВ этой связи заявление Столтенберга для украинских властей – как холодный душ, так как Киев не хочет ждать окончательной перемоги и просит денег на восстановление уже сейчас.Премьер-министр страны Денис Шмыгаль несколько месяцев назад сообщил, что в текущем году нужно выделить 15 млрд, чтобы провести срочные работы по восстановлению. В настоящий момент у властей есть только 5,5 млрд, которые набрались из собственных средств и поступлений из-за рубежа.Очевидно, что свободных миллиардов, которые можно было бы скормить ненасытному киевскому режиму, у Запада нет, а теперь, как выясняется, нет на то еще и желания, поэтому Украина пытается раскрутить своих партнеров на решительные действия с замороженными активами РФ.По мысли Киева, замороженные российские золотовалютные резервы можно направить на восстановление Украины, однако от такого предложения на Западе не в восторге: хлопотно и чревато негативными последствиями. Пока на повестке дня вопрос распределения в пользу Украины доходов с этих активов, но решение об этом еще не принято.Судя по имеющейся информации, даже если это произойдет, то существенная часть этой суммы пойдет на вооружение для Украины, а то, что останется не покроет всех расходов на восстановление.Но теперь и такая перспектива выглядит сомнительно, ведь дальнейшее субсидирование в этом направлении Столтенбергом прямо ставится в зависимость от успехов ВСУ на поле боя, где пока им похвастать особо не чем.Репарации? ЗабудьтеНа фоне последних неудач Украины из фокуса внимания окончательно выпала идея киевского режима о репарациях, которые они собирались получить с РФ. Поверить в то, что Москва пойдет на такое, было нельзя и два года назад, а сейчас и подавно - инициатива в противостоянии окончательно перешла к РФ.Теоретически, Россия может заключить мир с Украиной и в нем прописать какие-то механизмы и суммы репараций, однако сложно представить условия, при которых это может произойти.Второй вариант – это принуждение Москвы к выплате репараций через решение специальной комиссии ООН, как это было в случае Кувейта, когда этой стране выплачивалась компенсация со стороны Ирака после вторжения и войны. Данный сценарий также неосуществим, так как любые попытки протащить через ООН что-то подобное натолкнутся на вето со стороны РФ.Похожая история и с международными судами. Суд ООН может рассматривать дела с согласия обеих сторон, Международный уголовный суд такими вопросами не занимается, а решение условного ЕСПЧ Россия может просто не признавать.С привлечением изменниковВ истории с восстановлением Украины есть еще одно измерение, а именно активное участие в продвижении этой темы деятелей, в прошлом тесно связанных с Россией.Так, одним из авторов плана по восстановлению Украины за счет РФ является российский экономист Сергей Гуриев*, который более десяти лет живет во Франции. В России Гуриев долгое время был ректором Российской экономической школы, входил в правительственную комиссию по координации деятельности "открытого правительства".В свое время он проходил свидетелем по делу ЮКОСа, однако статуса подозреваемого избежал, но все равно перебрался в Европу. В 2015 году Владимир Путин отмечал, что Гуриев может спокойно возвращаться на родину, где ему ничего не угрожает, однако тот предпочел остаться за рубежом. До 2019 года он занимал должность главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития.После начала СВО Гуриев занял проукраинскую сторону, вступил в различные фонды и комитеты из беглых россиян. Был привлечен как один из авторов программы восстановления Украины."Надо понимать, что цель восстановления Украины - это build back better, то есть восстановить не то, что было раньше, а построить более "зеленую", более инновационную, более интегрированную с Европой экономику", - заявил он в июне прошлого года.Участие подобных персонажей в деле восстановления Украины имеет для них особый резон. Сбежавший из России экс-депутат Госдумы Илья Пономарев**, живущий на Украине и работающий на СБУ, и вовсе предлагал после поражения России отдать Киеву какое-нибудь газовое месторождение на территории РФ в качестве компенсации.Распродажа родины, которую пытается устроить Пономарев и ему подобные, является для них лишним поводом напомнить о себе своим хозяевам, заверить их в своей преданности общему антироссийскому делу.В случае Гуриева и прочих специалистов, хорошо знающих изнутри экономические и финансовые возможности России, это еще и надежда взять реванш и снова присосаться к государственному вымени, из которого вся эта публика по указке Запада высасывала после развала СССР общенародные богатства.Здесь они смыкаются с засевшими в Европе беглыми авантюристами и экстремистами, которые молятся на победу Украины, означающую крушение российского государства с перспективой развала страны. Для политических банкротов из среды поуехавших это единственный шанс возвратиться к кормилу.Что касается Украины, то если эта страна действительно хочет остаться на карте мира и восстановиться после разрухи, то ей следует прекратить заглядывать в рот Западу, а посмотреть вместо этого на пример Мариуполя, где Россия восстанавливает инфраструктуру и строит новые дома для местных жителей. Другое дело, что при нынешнем русофобском режиме это вряд ли когда-либо произойдет.*Иностранный агент**Иностранный агент, включен в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240321/1054024639.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, восстановление, россия, нато, йенс столтенберг