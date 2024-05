https://ukraina.ru/20240513/1055038174.html

На Западе обозначили проблемы ВСУ под Харьковом: нет обороны, снарядов и сил

Российская армия продолжает улучшать свое положение в Харьковской области, где несколько дней назад началось наступление на позиции ВСУ. Западная пресса не скрывает, что ситуация для Украины на данном участке фронта может обернуться самыми тяжелыми последствиями

2024-05-13T17:06

эксклюзив

сво

харьковская область

вс рф

всу

наступление

россия

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052746254_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_bd82f191c7bb4221cc4c9f24b78c253b.jpg

Ситуация в Харьковской областиНа прошлой неделе, 10 мая, военнослужащие российской группировки "Север" начали наступление на севере Харьковской области.На следующий день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, расположенных вблизи с границей с Россией. Это стало самым внушительным суточным продвижением российских вооруженных сил за последнее время.Российская армия и далее продолжила движение на этом направлении – за это время всего освобождены 9 населенных пунктов, 110 кв. км Харьковской области. Подразделения ВС РФ вышли на окраины Волчанска и в район населенного пункта Липцы.Генеральный штаб ВСУ признал, что россияне имеют "частичный успех" на харьковском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "жестоких боях".Нет снарядов и системы обороныПродвижение армии России под Харьковом и в Донбассе демонстрирует неактуальность вопроса возвращения Украины к границам 1991 года, признали авторы The Economist. Издание отмечает, что сейчас речь для Киева может идти лишь об удержании рубежей, что еще недавно казалось просто одним из негативных сценариев, до которого не дойдет.Основной причиной провалов ВСУ журналисты называют недостаток в живой силе и запоздавшую иностранную военную помощь. Издание пообщалось с украинским полковником, который заявил, что располагает только пятью снарядами на день для американской гаубицы Paladin ("Паладин").Тем временем, на Украине ширятся дискуссии о состоянии оборонительных сооружений под Харьковом, строительство которых ранее рекламировали украинские власти. Продвижение российской армии вглубь украинской территории поставило вопрос о том, в каком состоянии эта работа и была ли она проведена вообще.Газета The New York Times процитировала сообщение украинского командира Дениса Ярославского, который признал провал подготовки оборонительных линий."Первой линии укреплений и мин просто не было. ВС РФ свободно вошли в серую зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой!" - написал он, добавив, что ответственность за это несет местная территориальная оборона, которая не справилась со своей задачей.В качестве противовеса издание приводит пояснение неназванных источников из украинских властных кругов, которые не придумали других оправданий, кроме как назвать подобную информацию "прямой дезинформацией, выгодной России".Снова ВолчанскСитуации в городе Волчанске посвятило свой материал издание Forbes. Автор осторожно признал, что с оборонительными сооружениями в районе этого населенного пункта действительно не все ладно.Издание пишет, что "битва за Волчанск может стать одним из первых крупных сражений новой российской кампании на севере". Этот город уже находился под контролем ВС РФ в 2022 году и теперь борьба за него разгорается вновь, добавил автор.Журналист приводит комментарий Центра оборонных стратегий Украины, в котором отмечаются грамотные действия российских военных при наступлении на город."Российские спецназовцы сознательно ищут бреши в украинских позициях в Волчанске и его окрестностях. Причем они сосредоточились на тех секторах, где география благоприятствует российским действиям. В случае с Волчанском это означает подход к городу с северо-запада, где река Донец образует на правом фланге русских защитный барьер", - говорится в материале.Отмечается, что "огибая рельеф" на пути к Волчанску, армия РФ сможет "сохранить силы".О тактике "северян" пишет также издание Myśl Polska.Там же говорится, что российские военные не дают ВСУ сконцентрировать в этом месте резервы, вынуждают украинцев расходовать ресурсы, боеприпасы и технику, которые пригодились бы на других направлениях.Еще один любопытный эпизод из той же статьи Forbes – признание бегства подразделений ВСУ, которое объясняется тем, что эти формирования якобы просто "решили не рисковать"."Украинские военные решили не рисковать. Подразделения нескольких бригад, в том числе 59-й мотострелковой и 93-й штурмовой, уже либо в Волчанске, либо на пути к нему. Примечательно, что 93-я штурмовая перевезла с собой свои лучшие боевые машины пехоты CV90", - пишет издание.Что будет дальшеКак пишет The Economist, пока наступление РФ в Харьковской области носит тактический характер. Автор хорватского издания Advance Антун Роша не исключил, что все это может закончится тем, что россияне снова попытаются овладеть областным центром – Харьковом."Если русские снова двинутся на Харьков, то, вероятно, все будет выглядеть не так, как в начале вооруженного конфликта. Концентрация сил будет большей, а украинские силы уже серьезно истощены", - полагает Роша.По его мнению, если России удастся "глубоко вгрызться" в Харьковскую область, то это может изменить весь ход конфликта.Журналист напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее грозил отправить французских военных на Украину в случае, если Россия будет создавать угрозу для Киева или Одессы."Конкретно город Харьков он не упоминал, но, если бы россияне взяли второй по величине украинский город, это точно стало бы поворотным моментом", - пишет Advance.Отмечается, что в случае осады Харькова на эту операцию потребуется много сил и времени, поэтому не стоит сбрасывать со счетов фактор усталости.

2024

Павел Котов

