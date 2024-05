https://ukraina.ru/20240507/1054955211.html

Новый этап конфликта. Ближайшие месяцы Украина может не пережить

Новый этап конфликта. Ближайшие месяцы Украина может не пережить - 07.05.2024 Украина.ру

Новый этап конфликта. Ближайшие месяцы Украина может не пережить

ВСУ подходят к тому рубежу, когда целая совокупность факторов складывается против них, и всё может решиться до конца 2024 года, а то и раньше

2024-05-07T16:53

2024-05-07T16:53

2024-05-07T16:53

эксклюзив

вс рф

всу

украина

сша

спецоперация

часов яр

россия

киев

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/26/1034042606_0:165:1772:1162_1920x0_80_0_0_4d7ccf93c092208d5b992e710bb33cfd.jpg.webp

Начался новый этап российско-украинского конфликта, и он станет самым сложным для Киева за весь период поведения СВО и самым напряжённым с 2014 года, пишет американский журнал Newsweek."Ожидается, что этот год будет тяжёлым для Украины после неутешительного летнего наступления, на которое возлагали большие надежды и потратили огромные ресурсы. Украинские войска держат оборону по всей линии фронта, а им противостоит восстановившая силы российская армия, которой помогает переведённая на военные рельсы экономика страны. Западные сторонники Украины не спешат поставлять ей оружие и колеблются, не желая переносить боевые действия на территорию России. Западный блок спонсоров Киева, расколотый и отвлечённый чередой выборов, трещит по швам", - говорится в статье.А тем временем план президента РФ Владимира Путина даёт результаты. Россия медленно, но настойчиво продолжает продвигаться по всему восточному фронту и берёт под свой контроль всё новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.Это закладывает основу для дальнейшей наступательной операции, одна из целей которого — город Часов Яр, который может пасть ещё до прихода лета. Такая же участь грозит городу Купянск. Это важный населённый пункт, открывающий путь ко второму по величине городу Украины - Харькову.По оценке американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW), овладев выступом северо-западнее Авдеевки и закрепившись на нём, российское командование должно теперь принять решение: либо продолжать продвижение на запад в направлении Покровска, либо попытаться продвинуться на север и провести дополнительное наступление с целью окружения Часова Яра.Американские эксперты отмечают, что Часов Яр стал важнейшим плацдармом для ВСУ, поскольку находится на холме и оттуда хорошо просматривается окружающая местность А ещё взятие этого города открывает путь к Краматорску и Славянску, контроль над которыми, в свою очередь, даёт ВС РФ возможность овладеть всей Донецкой областью.В рамках новых пакетов военной помощи Украина может получить те виды вооружений, которые ранее не применяла в ходе боевых действий. Например, тактические ракеты ATACMS в модификации с максимальной дальностью поражения (до 300 км, что почти вдвое больше, чем у образцов, поставленных в конце 2023 года), которые ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.Но, как это бывает с любым новым видом оружия, у Киева есть ограничения по времени для применения ATACMS, отмечает Newsweek, поскольку русские умеют очень быстро приспосабливаться. Два месяца, и ВС РФ уже адаптируются к дальнобойной вариации ATACMS, говорит советник комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.Однако F-16 были нужны украинской армии в 2023 году, а в 2024-м они уже не подойдут. Об этом месяц назад сказал офицер ВСУ в интервью американскому изданию Politico. По его словам, Запад реагирует на запросы Киева с опозданием. ВСУ не получают вовремя то, что необходимо, поставки начинаются в тот момент, когда они не столь значимы, и у России было время подготовиться к поставкам F-16.Тем временем в первые месяцы 2024 года важнейшую роль в ходе военной спецоперации сыграли российские корректируемые авиабомбы: лётчики могут сбрасывать мощные боеприпасы на украинские позиции с относительно безопасного расстояния."Господство в воздухе — одно из основополагающих условий для того, чтобы не проиграть современный вооружённый конфликт. Второе, как это было на протяжении тысячелетий, — психологическая сила. В этом конфликте у Украины не было одного из этих инструментов, и она всё больше теряет второй. Путин выигрывает в этом конфликте, и это происходит на уровне психологии", - констатирует немецкая газета Die Welt.Уверенности, конечно, придаёт тот факт, что инициатива находится на стороне ВС РФ. Кроме того, российский лидер пользуется поддержкой своих соотечественников, что подтверждается результатами президентских выборов, состоявшихся в марте, - Путин набрал рекордное количество голосов за всю историю страны (87,28%).Его украинский коллега Владимир Зеленский не может похвастаться тем же самым – опасаясь провала, он отменил президентские выборы, а срок его полномочий истекает уже 20 мая. К тому же, желающих воевать в рядах ВСУ уже нет, поэтому власти вынуждены прибегать к жёстким и зачастую даже жестоким методам мобилизации граждан, включая находящихся за границей, тем самым настраивая население против себя.А ведь острая нехватка личного состава становится главной проблемой для Киева, даже серьёзнее, чем дефицит оружия и снарядов. Вооружения Запад хоть и с задержками из-за возникающих разногласий, возникающих между странами, готов поставлять Украине, а отправлять своих солдат – нет. Хотя даже спустя почти две недели после подписания президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи союзникам, с таким трудом наконец принятого Палатой представителей, Зеленский вынужден вновь обращаться к зарубежным партнёрам с традиционной просьбой."За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами", - заявил президент Украины в своём ежедневном видеообращении 6 мая, отметив недостаточное координирование сотрудничества с партнёрами.При том, что американцы ещё до окончательного принятия законопроекта Конгрессом и подписания Байденом перебросили в Европу вооружения, чтобы оперативнее доставить их Киеву. Однако, судя по всему, помощь ещё не дошла, либо дошла, но не в том количестве, которое ожидают украинские военные.Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу N-TV так и сказал, что Запад не поставляет ВСУ тот объём боеприпасов, который они запрашивает, и, более того, делает это не вовремя."ПВО отсутствует [у Украины], поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию. Мы видим, как украинские командиры на линии фронта пытаются распределить имеющиеся боеприпасы и предоставить ресурсы тем силам, которые сейчас находятся под наибольшим давлением", - отметил офицер.Соответственно, ВСУ не смогут отражать атаки ВС РФ и защищать небо из-за нехватки боеприпасов.С большой тревогой перспективы ВСУ на поле боя оценил заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию The Economist. По его словам, ситуация сегодня так же трудна, как и в первые дни конфликта, и она вот-вот ухудшится."Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они (россияне – ред.) всегда знали, что апрель и май будут для нас трудными", — сказал генерал.Май станет ключевым месяцем, считает Скибицкий."Хотя Конгресс США с запозданием дал "добро" на поставки дополнительной военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдёт до линии фронта. И эта помощь вряд ли будет сопоставима с российскими запасами артиллерийских снарядов. Кроме того, она не сможет обеспечить эффективную защиту от низкотехнологичных, но разрушительных корректируемых авиабомб, которые применяет Россия", - пишет The Economist.Наибольшее беспокойство у Украины вызывает расположенный на высоте укрепрайон в Часова Яра. Видимо, это лишь вопрос времени, и город всё равно падёт так же, как Авдеевка, признаёт Скибицкий.Россия уже добилась тактического успеха в районе села Очеретино, где недавняя ротация украинских войск была провалена. ВСУ не удаётся стабилизировать ситуацию, а ВС РФ сумели прорвать первый рубеж обороны и создали выступ площадью 25 км2. По словам заместителя начальника ГУР, российская армия сегодня уже не та, какой она была в 2022 году, - сейчас она действует как единый организм, с чётким планом и под единым командованием.Скибицкий говорит, что не видит шансов для Украины одержать победу исключительно на поле боя, - такие военные конфликты заканчиваются только подписанием договоров. Сейчас стороны ведут борьбу за наиболее выгодную позицию перед возможным началом переговорного процесса. Однако украинский генерал считает, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. Со временем у воюющих сторон закончатся запасы боевой техники и вооружений, но, если ничего не изменится в других отношениях, у Украины они закончатся раньше.Даже ожидания администрации Байдена от Киева достаточно скромные, отмечает американская газета The Washington Post. Чиновники в Вашингтоне осознают, что в лучшем случае ВСУ при помощи западного оружия смогут хоть как-то сопротивляться натиску ВС РФ. 2024 год они называют пиковым для российской армии, когда она набрала серьёзную мощь, которой очень сложно противостоять. Так что победа Украины, скорее всего, просто не реалистична.В конце марта The Economist спрогнозировала, что решающее значение в украинском конфликте будут иметь следующие пять-восемь месяцев, т.е. до конца июля-ноября, поскольку российские войска могут прорвать оборону ВСУ, страдающих от нехватки живой силы и испытывающих острый снарядный голод, после чего продвинутся вглубь страны.Комментируя ту статью, ветеран разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works 6 мая напомнил, что он уже давно твердит, что боеприпасы станут проблемой для Украины, что численность военнослужащих будет проблемой, что с техникой возникнут проблемы, что обучение станет проблемой."И вот The Economist вдруг проснулся и сказал, что через полгода это может стать проблемой! Нет. Это происходит прямо сейчас, пока мы беседуем. В нынешних условиях Украина не переживёт следующие пять-восемь месяцев", - заявил он.Отставной американский военный отдельно остановился на ситуации в Харькове, который всегда был одним из тех мест, где имелась мощная ПВО. И если раньше националисты и украинские бойцы могли действовать в окрестностях города с чувством неуязвимости, то теперь нет: Россия сбрасывает бомбы на центр Харькова, поражая цели.Риттер считает, что в ближайшие недели Украине придётся сдать Харьков, потому что шансов удержать город у неё нет.Украинцы не в состоянии организовать прочную и целостную оборону. ВС РФ отныне будут применять комплексы вооружений, которые могут действовать с большей степенью свободы, потому что у Украины больше нет средств ПВО. К тому же на поле боя свою задачу выполняют планирующие авиабомбы, а беспилотники накрывают тыл, нанося удары по всему, что движется.Вдобавок ко всему Россия перестаёт церемониться, когда речь заходит о стратегической воздушной кампании, и начинает применять гиперзвуковое оружие — ракеты "Циркон" и "Кинжал"."Но теперь, поскольку вся ПВО выведена из строя, даже беспилотники… их раньше воспринимали как приманку: вот вам 50 беспилотников, запускайте по ним свои ракеты за $1 млн — но ракет за $1 млн больше нет, поэтому беспилотники теперь наносят удары по стратегическим целям. Всё кончено. Для Украины всё кончено", - констатировал Риттер.

https://ukraina.ru/20240503/1054844650.html

https://ukraina.ru/20240404/1054278706.html

https://ukraina.ru/20240507/1054930152.html

украина

сша

часов яр

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, вс рф, всу, украина, сша, спецоперация, часов яр, россия, киев, владимир путин, джо байден, скотт риттер, вооруженные силы украины, the economist, newsweek