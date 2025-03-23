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Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция
Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция - 23.03.2025 Украина.ру
Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция
Расширение полномочий спецслужб Молдавии под предлогом борьбы с дезинформацией превращает постсоветскую республику в полицейское государство. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу
2025-03-23T12:35
2025-03-23T12:35
2025-03-23T12:35
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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии, по мнению оппозиционера, стала инструментом правящей элиты постсоветской республики.Он отметил, что за два последние года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отняв их у других структур.Он также сообщил подписчикам своего телеграм-канала, что партию "Шанс" преследуют и пытаются запретить.До этого с критикой расширения полномочий спецслужб Молдавии выступили другие оппозиционные силы постсоветской республики. В частности, протесты заявили оппозиционные партии социалистов, "Шор", "Возрождение", "Шанс".Ранее из соцопроса стало известно, что Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии
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новости, молдавия, румыния, нато, восточное партнерство, евроинтеграция, полицейское государство, спецслужба, постсоветское пространство, бывший ссср, репрессии, оппозиционеры, демократия
Новости, Молдавия, Румыния, НАТО, Восточное партнерство, евроинтеграция, полицейское государство, спецслужба, постсоветское пространство, бывший СССР, репрессии, оппозиционеры, демократия
Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция
Расширение полномочий спецслужб Молдавии под предлогом борьбы с дезинформацией превращает постсоветскую республику в полицейское государство. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии, по мнению оппозиционера, стала инструментом правящей элиты постсоветской республики.
"Молдавские гэбисты, разгоряченные безнаказанностью, пошли еще дальше — СИБ, усиленный и обученный этой властью под свои нужды, решил окончательно добить демократию в стране. Теперь они хотят узаконить слежку за гражданами без решения суда, прикрываясь "борьбой с электоральной коррупцией", - констатировал Лунгу.
Он отметил, что за два последние года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отняв их у других структур.
"СИБ получил право шпионить, арестовывать, допрашивать — все без реального контроля. Теперь хотят сделать это нормой. И нет сомнений, что нужный документ не запылится — его быстренько протолкнут без обсуждений, как и все остальное, что нужно режиму PAS", - рассказал лидер оппозиционной партии.
Он также сообщил
подписчикам своего телеграм-канала, что партию "Шанс" преследуют и пытаются запретить.
"За нашими членами следят, нас запугивают и оказывают давление. Вместо диалога — репрессии, вместо демократии — диктат, - заявил Лунгу. - Это уже не власть, а полицейское государство, где оппозиция становится мишенью, а спецслужбы — инструментом политической расправы. Преследование за убеждения и взгляды — это не борьба за законность, это борьба против свободы".
До этого с критикой расширения полномочий спецслужб Молдавии выступили другие оппозиционные силы постсоветской республики. В частности, протесты заявили оппозиционные партии социалистов, "Шор", "Возрождение", "Шанс".