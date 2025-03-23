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Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция

Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция - 23.03.2025 Украина.ру

Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция

Расширение полномочий спецслужб Молдавии под предлогом борьбы с дезинформацией превращает постсоветскую республику в полицейское государство. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу

2025-03-23T12:35

2025-03-23T12:35

2025-03-23T12:35

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молдавия

румыния

нато

восточное партнерство

евроинтеграция

полицейское государство

спецслужба

постсоветское пространство

бывший ссср

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии, по мнению оппозиционера, стала инструментом правящей элиты постсоветской республики.Он отметил, что за два последние года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отняв их у других структур.Он также сообщил подписчикам своего телеграм-канала, что партию "Шанс" преследуют и пытаются запретить.До этого с критикой расширения полномочий спецслужб Молдавии выступили другие оппозиционные силы постсоветской республики. В частности, протесты заявили оппозиционные партии социалистов, "Шор", "Возрождение", "Шанс".Ранее из соцопроса стало известно, что Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии

молдавия

румыния

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новости, молдавия, румыния, нато, восточное партнерство, евроинтеграция, полицейское государство, спецслужба, постсоветское пространство, бывший ссср, репрессии, оппозиционеры, демократия