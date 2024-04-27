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Главное за ночь 27 апреля

Главное за ночь 27 апреля - 27.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 апреля

Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Украина.ру, 27.04.2024

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2024-04-27T08:13

2024-04-27T08:25

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Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Об этом рассказали в пророссийском подполье.Российские силы ударили по расположенным в психбольнице в Харькове военнослужащим ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев:Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Костенко.Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина о появившейся у Украины возможности увеличить число ударов, наносимых вглубь российской территории, граничат с оправданием терроризма. Об этом говорится в комментарии посольства России в Великобритании.

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, харьков, удары, всу