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Главное за ночь 27 апреля
Главное за ночь 27 апреля - 27.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 апреля
Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Украина.ру, 27.04.2024
2024-04-27T08:13
2024-04-27T08:13
2024-04-27T08:25
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Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Об этом рассказали в пророссийском подполье.Российские силы ударили по расположенным в психбольнице в Харькове военнослужащим ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев:Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Костенко.Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина о появившейся у Украины возможности увеличить число ударов, наносимых вглубь российской территории, граничат с оправданием терроризма. Об этом говорится в комментарии посольства России в Великобритании.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, харьков, удары, всу
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Харьков, удары, ВСУ
Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Об этом рассказали в пророссийском подполье.
Российские силы ударили по расположенным в психбольнице в Харькове военнослужащим ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев:
"Харьков получил два прилета в 00.30. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались ВСУшники".
Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Костенко.
Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина о появившейся у Украины возможности увеличить число ударов, наносимых вглубь российской территории, граничат с оправданием терроризма. Об этом говорится в комментарии посольства России в Великобритании.