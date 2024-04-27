Главное за ночь 27 апреля - 27.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 27 апреля
Главное за ночь 27 апреля - 27.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 апреля
Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Украина.ру, 27.04.2024
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киев
вооруженные силы украины
харьков
удары
всу
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Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Об этом рассказали в пророссийском подполье.Российские силы ударили по расположенным в психбольнице в Харькове военнослужащим ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев:Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Костенко.Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина о появившейся у Украины возможности увеличить число ударов, наносимых вглубь российской территории, граничат с оправданием терроризма. Об этом говорится в комментарии посольства России в Великобритании.
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Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Харьков, удары, ВСУ

Главное за ночь 27 апреля

08:13 27.04.2024 (обновлено: 08:25 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Проблемы с доступом в интернет, а также отсутствие электроэнергии отмечаются в центре подконтрольного Киеву Херсона после российского удара в ночь на 27 апреля. Об этом рассказали в пророссийском подполье.
Российские силы ударили по расположенным в психбольнице в Харькове военнослужащим ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Лебедев:
"Харьков получил два прилета в 00.30. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались ВСУшники".
Украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности, у города Часов Яр, заявил депутат Верховной рады Костенко.
Высказывания начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина о появившейся у Украины возможности увеличить число ударов, наносимых вглубь российской территории, граничат с оправданием терроризма. Об этом говорится в комментарии посольства России в Великобритании.
 
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныХарьковударыВСУ
 
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