Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке - 19.04.2024 Украина.ру
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Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке
Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке - 19.04.2024 Украина.ру
Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке
Украинские дроны остаются главной проблемой для российский бойцов. Вместе с техническими специалистами из разных ведомств и структур волонтеры разрабатывают защитные устройства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-04-19T05:10
2024-04-19T05:10
новости
россия
польша
франция
алексей кочетков
завод
днр
донбасс
бои
дроны
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Поступают сообщения, что российская авиация уничтожает укрепления ВСУ на огнеупорном заводе в Красногоровке, где противник выстроил оборону. В сети появились кадры ближнего боя, когда российский БТР вплотную стреляет по зданию с украинскими солдатами.На заводе в Красногоровке сейчас стоит страшный грохот, от работы российской авиации дрожит земля. По словам бойцов с передовой, такого еще ни разу не слышали за два года СВО, сообщил волонтер.При этом украинские дроны остаются главной проблемой для российский бойцов. У противника настолько много такого "барахла", что они выбирают целью все, что движется. Но эту проблему можно решить, подчеркнул политолог.Вместе с техническими специалистами из разных ведомств и структур волонтеры разрабатывают защитные устройства. Вопрос только в том, насколько быстро и массово их получится внедрить в войска, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240418/1054569246.html
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новости, россия, польша, франция, алексей кочетков, завод, днр, донбасс, бои, дроны, бпла, волонтеры, всу, штурм
Новости, Россия, Польша, Франция, Алексей Кочетков, завод, ДНР, Донбасс, бои, дроны, БПЛА, волонтеры, ВСУ, штурм

Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке

05:10 19.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" НМ ДНР в районе села Новотроицкое
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Украинские дроны остаются главной проблемой для российский бойцов. Вместе с техническими специалистами из разных ведомств и структур волонтеры разрабатывают защитные устройства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Поступают сообщения, что российская авиация уничтожает укрепления ВСУ на огнеупорном заводе в Красногоровке, где противник выстроил оборону. В сети появились кадры ближнего боя, когда российский БТР вплотную стреляет по зданию с украинскими солдатами.
На заводе в Красногоровке сейчас стоит страшный грохот, от работы российской авиации дрожит земля. По словам бойцов с передовой, такого еще ни разу не слышали за два года СВО, сообщил волонтер.
"Это просто что-то с чем-то. Я не знаю, останется ли от этого завода хоть одно уцелевшее здание. Надеюсь, что ФАБы позволят минимизировать наши потери", - добавил Кочетков.
При этом украинские дроны остаются главной проблемой для российский бойцов. У противника настолько много такого "барахла", что они выбирают целью все, что движется. Но эту проблему можно решить, подчеркнул политолог.
Вместе с техническими специалистами из разных ведомств и структур волонтеры разрабатывают защитные устройства. Вопрос только в том, насколько быстро и массово их получится внедрить в войска, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
Руслан Калинчук интервью
Вчера, 06:06
Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от РоссииЗеленский и его окружение, как и нынешний премьер-министр Израиля Нетаньяху, сознательно загнали себя в ситуацию, когда их политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны
 
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Заголовок открываемого материала
05:36Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях
05:10Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке
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