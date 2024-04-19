Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке
Украинские дроны остаются главной проблемой для российский бойцов. Вместе с техническими специалистами из разных ведомств и структур волонтеры разрабатывают защитные устройства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Поступают сообщения, что российская авиация уничтожает укрепления ВСУ на огнеупорном заводе в Красногоровке, где противник выстроил оборону. В сети появились кадры ближнего боя, когда российский БТР вплотную стреляет по зданию с украинскими солдатами.
На заводе в Красногоровке сейчас стоит страшный грохот, от работы российской авиации дрожит земля. По словам бойцов с передовой, такого еще ни разу не слышали за два года СВО, сообщил волонтер.
"Это просто что-то с чем-то. Я не знаю, останется ли от этого завода хоть одно уцелевшее здание. Надеюсь, что ФАБы позволят минимизировать наши потери", - добавил Кочетков.
При этом украинские дроны остаются главной проблемой для российский бойцов. У противника настолько много такого "барахла", что они выбирают целью все, что движется. Но эту проблему можно решить, подчеркнул политолог.
Вместе с техническими специалистами из разных ведомств и структур волонтеры разрабатывают защитные устройства. Вопрос только в том, насколько быстро и массово их получится внедрить в войска, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
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