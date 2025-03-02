https://ukraina.ru/20250302/1061472371.html
Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в этом регионе - Стоянович
Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в этом регионе - Стоянович - 02.03.2025 Украина.ру
Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в этом регионе - Стоянович
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Солдат не... Украина.ру, 02.03.2025
2025-03-02T09:27
2025-03-02T09:27
2025-03-02T09:27
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дональд трамп
ес
нато
кнр (китай)
сво
газпром
балканы
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова". Кроме того, поговорили об интересах Москвы и Вашингтона на Балканах. 01:13 – Почему Болгария не хочет участвовать в конфликте напрямую? 03:53 – О поддержке Украины на Балканах; 08:25 – Чего ожидать России от Сербии? 16:13 – О политике США на Балканах; 19:38 – О взаимодействии России и стран Балканского полуострова. Ссылка на статью Татьяны Стоянович "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова": https://ukraina.ru/20250220/1061239881.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова". Кроме того, поговорили об интересах Москвы и Вашингтона на Балканах.
01:13 – Почему Болгария не хочет участвовать в конфликте напрямую?
03:53 – О поддержке Украины на Балканах;
08:25 – Чего ожидать России от Сербии?
16:13 – О политике США на Балканах;
19:38 – О взаимодействии России и стран Балканского полуострова.
Ссылка на статью Татьяны Стоянович "Солдат не отправим, но Украину поддержим. Становится ли Болгария союзником России снова": https://ukraina.ru/20250220/1061239881.html
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