https://ukraina.ru/20250302/1061469994.html

Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона

Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона - 02.03.2025 Украина.ру

Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона

Судя по лихим поворотам новейшей украинской истории, британским премьер-министрам в ней уготована особенная — и весьма зловещая — роль.

2025-03-02T07:50

2025-03-02T07:50

2025-03-02T07:50

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

ес

вооруженные силы украины

минфин

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061320944_151:0:783:355_1920x0_80_0_0_1987678a4ad5264bb3659be74fdbc345.jpg

Весной 2022 года Борис Джонсон вселил уверенность в желающую повоевать с Россией киевскую власть, сорвав подписание Стамбульских соглашений. За это Бориса Джонсона, подтолкнувшего Украину к окончательной трансформации в Руину, удостоили там особым почестям.В феврале 2025 года вторым Борисом Джонсоном для Украины станет оппонировавший обанкротившимся британским консерваторам Кир Стармер, который сохранил полную преемственность тори во внешнеполитических делах. При поддержке Стармера Руина станет всеобъемлющей.Подстрекательство к мятежуБеспрецедентная шоу-ссора в Белом доме, которую инициировал Зеленский, возникла не на ровном месте — Владимир Александрович был к ней готов и соответствующее решение им было принято заблаговременно, ещё 24 февраля.За пару дней до того вездесущая нардеп Безуглая предложила послать Трампа к чёрту, а Украина дважды отказала Трампу в подписании редкоземельной сделки: сперва при визите главы Минфина США Бессента в Киев, а затем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.А 24 февраля в Киеве высадился десант европейских политиков, которые поддержали Зеленского, заявив, что мир опаснее войны, проведение выборов не обязательно, Европа поддержит Украину и отдавать свои недра заокеанскому рэкетиру не стоит так как ЕС может предложить условия лучше. Собственно, тогда Трамп и был послан к чёрту сперва в голове у Зеленского и в соцсетях его медийной обслуги, а потом — спустя 4 дня — уже лично и в Вашингтоне.Но перед этим, 27 февраля, в Белый дом прибыл премьер Великобритании Кир Стармер. Его президент США встречал на пороге Белого дома лично, в отличие от президента Франции Эмануэля Макрона или его польского коллеги Дональда Туска, который ждал 10-минутной встречи около полутора часов. Стармер с Трампом не пререкался — он ведь не из Кривого Рога родом — и даже подлизался, передав ему письмо от Карла III, зная любовь Трампа к британской аристократии.Но в ходе переговоров со Стармером Трамп в очередной раз повторил ряд тезисов, отметая инициативы Стармера. Они, по сути, сводились к следующему набору предложений:1. Принять Зеленского и выслушать его — об этом несколькими днями ранее просил президент Франции Макрон;2. Отказаться от принуждения Украины к перемирию и миру с Россией;3. Поддержать европейскую инициативу о введении миротворцев (читай интервенцию) на Украину;4. Не верить Путину, так как он нарушит любое подписанное им соглашение.Трамп согласился принять Зеленского и даже заявил, что не считает его диктатором и даже не говорил ничего подобного — и не зря Трамп с Вэнсом на следующий день так долго терпели криворожского гостя. Но в остальном Трамп Стармеру отказал и продолжил гнуть свою линию.Трамп тогда предложил двухэтапное мирное урегулирование (первый этап — перемирие с прекращением огня, второй — мирный договор), вновь отказался поддерживать идею с интервенцией как войсками, так и гарантиями НАТО, а также добавил, что Путин его ни разу не обманывал.В итоге Стармер улетел, а Зеленский устроил беспрецедентный перфоманс, который индифферентные к возможному развитию ситуации республиканцы обернули в свою пользу. Трампу и до встречи с Зеленским было всё равно, подпишет Украина соглашение по минералам или нет так как в любом случае Вашингтон твёрдо решил заключить с Россией сепаратный мир. Но сделка в теории позволяла реализовать на практике старую пословицу "С паршивой овцы хоть шерсти клок", окупив часть расходов на Украину и спозиционировав Трампа как отменного переговорщика, способного исправить просчёты своего предшественника. Но в итоге Зеленский сильно упростил работу по неизбежному обоснованию необходимости снятия Украины с довольствия и принуждения киевской власти к переговорам с Россией.Разорвав отношения с США, Зеленский на следующий день прибыл к своему новому покровителю. Впрочем, термин "новый" не совсем корректен — политически Зеленский переориентировался на Братанию ещё в начале своего президентства.Стармер Зеленского встретил у входа в резиденцию крепким рукопожатием и объятиями, вновь повторив, что Британия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", под чем с 2022 года подразумевается "до тех пор, пока украинцы не закончатся". Встреча, как пишут СМИ, закончилась тёплым прощанием без пресс-конференции. Стармер похлопал Зеленского по спине, проводил до машины Range Rover, обнял и затем помахал рукой на прощание. К Зеленскому, как и к Трампу, Стармер тоже подлизался: гостя встречала ликующая толпа, что не могло не потешить гипертрофированное эго главаря киевской власти.Из деталей встречи известно лишь о предоставлении Британией Украине займа почти на 3,3 млрд долларов "для укрепления обороны Украины", который киевская власть потратит (точнее распилит) на производство оружия на территории Украины. Кредит выдан в лучших традициях последнего года — он будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов.***Британский поэт Джон Харингтон известен не столько изобретением унитаза, сколько эпиграммой "Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе". Разрыв отношений с США ничем хорошим ни для Зеленского лично, ни для Украины не закончится. И одно дело если бы этот разрыв был обусловлен исключительно упрямством Зеленского, который, в порыве желания доказать всем, что он не лох, перенёс в политику и межгосударственные отношения КВНовский конкурс капитанов как ультимативный способ убеждения своих оппонентов. Но на упрямстве и любви в хуцпе — беспрецедентная и обезоруживащая наглость — сыграли британцы и не только — список поддержавших Зеленского не исчерпывается Макроном, Шольцем и коллективной евробюрократией.Интерес этих людей понятен: они вновь считают возвращение Трампа сбоем в американской политике, а не новым состоянием этой системы. Для борьбы с ней им нужен смертник, тот самый лох, которого не жалко. Зеленский на роль лоха подходит идеально: упрямый, тщеславный и утративший способность выйти из роли Голобородько. Для европейской бюрократии Зеленский — символ истинности выбранного в феврале 2022 года курса на прокси-войну с Россией.Сам же Зеленский делает ставку на то, что ему удастся продержаться ещё 2 года в надежде (и эту надежду целиком разделяет евробюрократия) на то, что на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс вернутся демократы и стреножат Трампа, вновь откатив до "заводских настроек" США.Политически внутри страны Зеленскому ничего не угрожает — он подавил всю оппозицию и проводить выборы не планирует. ЕС обеспечил внешнее финансирование до конца года, НБУ накопил солидный объём ЗВР. Кое-какие запасы оружия сформированы, что-то передаст Европа.России в таком случае остаётся лишь продолжать СВО — бить ВСУ и дальше, в надежде на переход изменений из количества в качество как при проведении собственных наступательных действий, так и в части деградации украинской армии — и задействовать катализаторы в виде уничтожения украинской энергетической инфраструктуры, включая газовую. ВСУ фронт пока держат, но в какой-то момент он посыпется, однако когда это будет — решительно непонятно и непрогнозируемо.А вот украинскому народу в этой ситуации можно лишь посочувствовать — он стал заложником актёра и тирана, который продолжит курс на войну до последнего украинца и руинизацию страны. А значит вместо ужасного конца граждан Украины ожидает и без того порядком затянувшийся ужас без конца с совершенно неизбежной катастрофой поистине библейского масштаба.О том, почему глава украинского неонацистского режима отправился из США в Великобританию - в статье Владимира Видеманна "Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, ес, вооруженные силы украины, минфин, эксклюзив