Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин - 02.03.2025 Украина.ру
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Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин
Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин - 02.03.2025 Украина.ру
Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин
Америка, конечно, постарается "кинуть" Россию. Но в дзюдо есть прием, когда спортсмен "кидает кидающего". Это стоит увидеть не только на татами, но и в геополитике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-03-02T07:45
2025-03-02T07:45
новости
россия
москва
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
редкоземельные металлы
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По его словам, президент России Владимир Путин, как бывший разведчик, понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов: здесь можно заработать дважды. Во-первых, виртуально, участвуя в фондовой интриге и продавая лишь некоторую часть акционерного пакета, объяснил политолог. Во-вторых, подчеркнул он, организовывая реальную добычу сегодня критически важных, а ранее нерентабельных минералов.Ранее американский лидер Дональд Трамп в очередной раз напомнил Владимиру Зеленскому о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы у Москвы, но на других условиях: он хотел бы покупать у нее минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
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новости, россия, москва, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, редкоземельные металлы
Новости, Россия, Москва, США, Вашингтон, Владимир Путин, Дональд Трамп, редкоземельные металлы

Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин

07:45 02.03.2025
 
© AP / John McDonnell
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP / John McDonnell
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Америка, конечно, постарается "кинуть" Россию. Но в дзюдо есть прием, когда спортсмен "кидает кидающего". Это стоит увидеть не только на татами, но и в геополитике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По его словам, президент России Владимир Путин, как бывший разведчик, понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов: здесь можно заработать дважды. Во-первых, виртуально, участвуя в фондовой интриге и продавая лишь некоторую часть акционерного пакета, объяснил политолог. Во-вторых, подчеркнул он, организовывая реальную добычу сегодня критически важных, а ранее нерентабельных минералов.
“Штаты, конечно, постараются "кинуть" нашу страну. Но в дзюдо есть прием, когда спортсмен "кидает кидающего". Надеюсь увидеть это не только на татами, но и в геополитике”, — заявил Выдрин.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в очередной раз напомнил Владимиру Зеленскому о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы у Москвы, но на других условиях: он хотел бы покупать у нее минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.
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Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
 
НовостиРоссияМоскваСШАВашингтонВладимир ПутинДональд Трампредкоземельные металлы
 
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