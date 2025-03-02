Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин

Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы

Президент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях