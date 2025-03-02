Когда США захотят “кинуть” Россию по сделке с редкоземами, Москва использует прием из дзюдо — Выдрин
© AP / John McDonnell
© AP / John McDonnell
Америка, конечно, постарается "кинуть" Россию. Но в дзюдо есть прием, когда спортсмен "кидает кидающего". Это стоит увидеть не только на татами, но и в геополитике. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По его словам, президент России Владимир Путин, как бывший разведчик, понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов: здесь можно заработать дважды. Во-первых, виртуально, участвуя в фондовой интриге и продавая лишь некоторую часть акционерного пакета, объяснил политолог. Во-вторых, подчеркнул он, организовывая реальную добычу сегодня критически важных, а ранее нерентабельных минералов.
“Штаты, конечно, постараются "кинуть" нашу страну. Но в дзюдо есть прием, когда спортсмен "кидает кидающего". Надеюсь увидеть это не только на татами, но и в геополитике”, — заявил Выдрин.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в очередной раз напомнил Владимиру Зеленскому о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы у Москвы, но на других условиях: он хотел бы покупать у нее минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.
26 февраля, 10:31Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмыПрезидент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях