Туманный бастион. Британский министр уволилась из-за увеличения военных расходов

Бывший президент Украины Зеленский встретился вчера, 1 марта, в Лондоне с британским премьер-министром – сразу после того, как его вашингтонские переговоры с американским политическим руководством были сорваны в результате острого дипломатического скандала.

Однако на Туманном Альбионе тоже разворачивается политический скандал, напрямую связанный с Украиной, и весьма неприятный для Кира Стармера.Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс громко ушла в отставку, мотивируя это тем, что Стармер принял решение увеличить расходы на оборону – с 2,3 до 2,5% от ВВП, за счет сокращения финансирования программ международной помощи, которые реализуются британским правительством.Доддс раскритиковала премьера в открытом письме, которое распространяется в соцсетях. По ее мнению, попытка урезать расходы на международную помощь "лишит еды и медицинской помощи отчаявшихся людей", и "нанесет серьезный ущерб" репутации Великобритании во всем мире.Как известно, Стармер рассчитывает сэкономить на этой инициативе около 6 миллиардов фунтов, чтобы укрепить британскую армию. А его решение было принято непосредственно по итогам переговоров в Париже, где европейские политики во главе с Эммануэлем Макроном рассуждали о возможности ввести свои войска на территорию Украины – с целью поддержки просроченного режима Зеленского.Кир Стармер является одним из главных сторонников военного вмешательства в украинский конфликт – заявляя, что готов привлечь для этого и военно-воздушные, и сухопутные силы – невзирая на угрозу прямого столкновения с Россией.Однако данное решение об увеличении расходов на оборону больше напоминает типичный пиар-ход, который не сможет принести к эффективному результату.Во-первых, британцы намерены увеличить планку военных расходов к 2027 году – в то время, как круговорот политических событий вокруг Украины стремительно развивается здесь и сейчас.Во-вторых, сэкономленные 6 миллионов фунтов – недостаточная сумма для того, чтобы создать современные вооруженные силы, способные полноценно заменить американские войска – на тот случай, если Дональд Трамп действительно придет к решению отстраниться от украинского кризиса и прекратит помощь Киеву.А именно такие задачи ставят перед собой сегодня европейские ястребы, выступающие промоутерами Зеленского.В-третьих, так называемая международная помощь Великобритании всегда была совершенно небескорыстной, и отнюдь не сводится к поддержке действительно нуждающихся людей.Она являлась важнейшим рычагом так называемой "мягкой силы", с помощью которой британское правительство продвигало свои интересы во всем мире – например, на Ближнем Востоке и в Африке.Часть этой помощи получают все те же украинские власти – о чем упоминается в письме Доддс. А решение Стармера способно нарушить работу этих давно отрегулированных механизмов.Наконец, демарш подавшего в отставку министра указывает на большой внутренний раздрай внутри Лейбористской партии, которую поддерживает сейчас не более четверти населения Великобритании – примерно столько же, сколько оппозиционную Партию реформ.Аннелиза Доддс – не рядовая политическая фигура в лейбористской команде. В 2021-2024 годах она занимала пост председателя партии. Многие считают, что сейчас министр просто старается вовремя отойти в сторону – учитывая возможность досрочных выборов в британских парламент. А они окажутся неизбежными в случае дальнейшего падения рейтингов лейбористов.Попытка разыграть битую украинскую карту является для Стармера одним из последних шансов избежать этого сценария.По сути, он повторяет стратегию консерваторов – начиная с Бориса Джонсона – которые пытались мобилизовать британский электорат под лозунгами противостояния с Россией. Только теперь британцев заодно призывают противостоять и Дональду Трампу.Многолетняя антироссийская пропаганда, в которой участвуют практически все британские СМИ – от консервативных таблоидов до либеральной The Guardian – конечно же, дает свои результаты.Согласно данным недавнего исследования YouGov, 48% британцев согласны с тем, что поддержка Украины важнее, чем хорошие отношения с США.Только 20% опрошенных имеют по этому поводу другое мнение. Несмотря на то, что общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и США составил в прошлом году 295 миллиардов фунтов – а общий объем торговли с Украиной не превышает полтора миллиарда.Однако, при всем при этом, любовь к Зеленскому еще ни разу не принесла британским политикам реальные политические дивиденды. Потому что британское общество все больше погружается в тяжелую борьбу с внутренними проблемами.Отчет известного британского доктора, лорда Ары Дарзи, опубликованный на сайте лейбористского правительства, рассказывает о том, что национальная служба здравоохранения Великобритании находится в критическом состоянии. Около 14 тысяч британцев ежегодно уходят из жизни из-за несвоевременной медицинской помощи – потому что на первичный прием к терапевту зачастую приходится записываться еще за полгода.Газета The Times писала о том 250 человек еженедельно умирают из-за длительных очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. А около полутора миллионов жителей Соединенного Королевства ожидали получения неотложной помощи более двенадцати часов.Не менее острой проблемой является взрывной рост криминала. Как сообщает национальная статистическая служба Великобритании, воровство в магазинах Англии и Уэльса достигло самого высокого уровня за последние двадцать лет и составляет около 430 тысяч краж в год. Причем, британцы чаще всего стараются прикарманить стремительно дорожающие продукты или товары первой необходимости.Дошло до того, что у лейбористского министра полиции Великобритании Дианы Джонсон украли сумочку с кошельком – в то время, пока она выступала в отеле, на конференции своего ведомства.Критически растет уровень уличного насилия, а его жертвами регулярно становятся несовершеннолетние."Более 500 детей были госпитализированы в Великобритании с ножевыми ранениями в 2024-м году, что на 8% больше, чем в 2023-м. Опрос показал, что 60% молодых лондонцев беспокоятся о своей безопасности, а четверть считают ношение ножа хорошим способом самозащиты.Эксперты сходятся во мнении, что насилие с применением ножей среди детей является исключительно британской проблемой", – констатирует The Economist.Все эти вызовы давно требуют безотлагательного решения. Никакие военно-пропагандистские маневры вокруг Украины не помогут справиться с тем, от чего действительно страдают сейчас большинство британцев.И хотя британские элиты по-прежнему стараются максимально затянуть украинский кризис, чтобы сохранить Украину в качестве военного бастиона против России, перспективы этой стратегии до сих пор остаются неопределенными и туманными.О том, почему именно в Великобританию вылетел в Вашингтон Зеленский - в статье Владимира Видеманна - "Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме"

