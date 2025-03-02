Туманный бастион. Британский министр уволилась из-за увеличения военных расходов - 02.03.2025 Украина.ру
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Туманный бастион. Британский министр уволилась из-за увеличения военных расходов
Туманный бастион. Британский министр уволилась из-за увеличения военных расходов - 02.03.2025 Украина.ру
Туманный бастион. Британский министр уволилась из-за увеличения военных расходов
Бывший президент Украины Зеленский встретился вчера, 1 марта, в Лондоне с британским премьер-министром – сразу после того, как его вашингтонские переговоры с американским политическим руководством были сорваны в результате острого дипломатического скандала.
2025-03-02T07:20
2025-03-02T07:20
великобритания
украина
россия
кир стармер
владимир зеленский
дональд трамп
the guardian
the times
the economist
эксклюзив
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Однако на Туманном Альбионе тоже разворачивается политический скандал, напрямую связанный с Украиной, и весьма неприятный для Кира Стармера.Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс громко ушла в отставку, мотивируя это тем, что Стармер принял решение увеличить расходы на оборону – с 2,3 до 2,5% от ВВП, за счет сокращения финансирования программ международной помощи, которые реализуются британским правительством.Доддс раскритиковала премьера в открытом письме, которое распространяется в соцсетях. По ее мнению, попытка урезать расходы на международную помощь "лишит еды и медицинской помощи отчаявшихся людей", и "нанесет серьезный ущерб" репутации Великобритании во всем мире.Как известно, Стармер рассчитывает сэкономить на этой инициативе около 6 миллиардов фунтов, чтобы укрепить британскую армию. А его решение было принято непосредственно по итогам переговоров в Париже, где европейские политики во главе с Эммануэлем Макроном рассуждали о возможности ввести свои войска на территорию Украины – с целью поддержки просроченного режима Зеленского.Кир Стармер является одним из главных сторонников военного вмешательства в украинский конфликт – заявляя, что готов привлечь для этого и военно-воздушные, и сухопутные силы – невзирая на угрозу прямого столкновения с Россией.Однако данное решение об увеличении расходов на оборону больше напоминает типичный пиар-ход, который не сможет принести к эффективному результату.Во-первых, британцы намерены увеличить планку военных расходов к 2027 году – в то время, как круговорот политических событий вокруг Украины стремительно развивается здесь и сейчас.Во-вторых, сэкономленные 6 миллионов фунтов – недостаточная сумма для того, чтобы создать современные вооруженные силы, способные полноценно заменить американские войска – на тот случай, если Дональд Трамп действительно придет к решению отстраниться от украинского кризиса и прекратит помощь Киеву.А именно такие задачи ставят перед собой сегодня европейские ястребы, выступающие промоутерами Зеленского.В-третьих, так называемая международная помощь Великобритании всегда была совершенно небескорыстной, и отнюдь не сводится к поддержке действительно нуждающихся людей.Она являлась важнейшим рычагом так называемой "мягкой силы", с помощью которой британское правительство продвигало свои интересы во всем мире – например, на Ближнем Востоке и в Африке.Часть этой помощи получают все те же украинские власти – о чем упоминается в письме Доддс. А решение Стармера способно нарушить работу этих давно отрегулированных механизмов.Наконец, демарш подавшего в отставку министра указывает на большой внутренний раздрай внутри Лейбористской партии, которую поддерживает сейчас не более четверти населения Великобритании – примерно столько же, сколько оппозиционную Партию реформ.Аннелиза Доддс – не рядовая политическая фигура в лейбористской команде. В 2021-2024 годах она занимала пост председателя партии. Многие считают, что сейчас министр просто старается вовремя отойти в сторону – учитывая возможность досрочных выборов в британских парламент. А они окажутся неизбежными в случае дальнейшего падения рейтингов лейбористов.Попытка разыграть битую украинскую карту является для Стармера одним из последних шансов избежать этого сценария.По сути, он повторяет стратегию консерваторов – начиная с Бориса Джонсона – которые пытались мобилизовать британский электорат под лозунгами противостояния с Россией. Только теперь британцев заодно призывают противостоять и Дональду Трампу.Многолетняя антироссийская пропаганда, в которой участвуют практически все британские СМИ – от консервативных таблоидов до либеральной The Guardian – конечно же, дает свои результаты.Согласно данным недавнего исследования YouGov, 48% британцев согласны с тем, что поддержка Украины важнее, чем хорошие отношения с США.Только 20% опрошенных имеют по этому поводу другое мнение. Несмотря на то, что общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и США составил в прошлом году 295 миллиардов фунтов – а общий объем торговли с Украиной не превышает полтора миллиарда.Однако, при всем при этом, любовь к Зеленскому еще ни разу не принесла британским политикам реальные политические дивиденды. Потому что британское общество все больше погружается в тяжелую борьбу с внутренними проблемами.Отчет известного британского доктора, лорда Ары Дарзи, опубликованный на сайте лейбористского правительства, рассказывает о том, что национальная служба здравоохранения Великобритании находится в критическом состоянии. Около 14 тысяч британцев ежегодно уходят из жизни из-за несвоевременной медицинской помощи – потому что на первичный прием к терапевту зачастую приходится записываться еще за полгода.Газета The Times писала о том 250 человек еженедельно умирают из-за длительных очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. А около полутора миллионов жителей Соединенного Королевства ожидали получения неотложной помощи более двенадцати часов.Не менее острой проблемой является взрывной рост криминала. Как сообщает национальная статистическая служба Великобритании, воровство в магазинах Англии и Уэльса достигло самого высокого уровня за последние двадцать лет и составляет около 430 тысяч краж в год. Причем, британцы чаще всего стараются прикарманить стремительно дорожающие продукты или товары первой необходимости.Дошло до того, что у лейбористского министра полиции Великобритании Дианы Джонсон украли сумочку с кошельком – в то время, пока она выступала в отеле, на конференции своего ведомства.Критически растет уровень уличного насилия, а его жертвами регулярно становятся несовершеннолетние."Более 500 детей были госпитализированы в Великобритании с ножевыми ранениями в 2024-м году, что на 8% больше, чем в 2023-м. Опрос показал, что 60% молодых лондонцев беспокоятся о своей безопасности, а четверть считают ношение ножа хорошим способом самозащиты.Эксперты сходятся во мнении, что насилие с применением ножей среди детей является исключительно британской проблемой", – констатирует The Economist.Все эти вызовы давно требуют безотлагательного решения. Никакие военно-пропагандистские маневры вокруг Украины не помогут справиться с тем, от чего действительно страдают сейчас большинство британцев.И хотя британские элиты по-прежнему стараются максимально затянуть украинский кризис, чтобы сохранить Украину в качестве военного бастиона против России, перспективы этой стратегии до сих пор остаются неопределенными и туманными.О том, почему именно в Великобританию вылетел в Вашингтон Зеленский - в статье Владимира Видеманна - "Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме"
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Игорь Сердюков
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
великобритания, украина, россия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, the guardian, the times, the economist, эксклюзив
Великобритания, Украина, Россия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, The Guardian, The Times, The Economist, Эксклюзив

Туманный бастион. Британский министр уволилась из-за увеличения военных расходов

07:20 02.03.2025
 
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© REUTERS / Henry Nicholls
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Бывший президент Украины Зеленский встретился вчера, 1 марта, в Лондоне с британским премьер-министром – сразу после того, как его вашингтонские переговоры с американским политическим руководством были сорваны в результате острого дипломатического скандала.
Однако на Туманном Альбионе тоже разворачивается политический скандал, напрямую связанный с Украиной, и весьма неприятный для Кира Стармера.
Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс громко ушла в отставку, мотивируя это тем, что Стармер принял решение увеличить расходы на оборону – с 2,3 до 2,5% от ВВП, за счет сокращения финансирования программ международной помощи, которые реализуются британским правительством.
Доддс раскритиковала премьера в открытом письме, которое распространяется в соцсетях. По ее мнению, попытка урезать расходы на международную помощь "лишит еды и медицинской помощи отчаявшихся людей", и "нанесет серьезный ущерб" репутации Великобритании во всем мире.
Как известно, Стармер рассчитывает сэкономить на этой инициативе около 6 миллиардов фунтов, чтобы укрепить британскую армию. А его решение было принято непосредственно по итогам переговоров в Париже, где европейские политики во главе с Эммануэлем Макроном рассуждали о возможности ввести свои войска на территорию Украины – с целью поддержки просроченного режима Зеленского.
Кир Стармер является одним из главных сторонников военного вмешательства в украинский конфликт – заявляя, что готов привлечь для этого и военно-воздушные, и сухопутные силы – невзирая на угрозу прямого столкновения с Россией.
Однако данное решение об увеличении расходов на оборону больше напоминает типичный пиар-ход, который не сможет принести к эффективному результату.
Во-первых, британцы намерены увеличить планку военных расходов к 2027 году – в то время, как круговорот политических событий вокруг Украины стремительно развивается здесь и сейчас.
Во-вторых, сэкономленные 6 миллионов фунтов – недостаточная сумма для того, чтобы создать современные вооруженные силы, способные полноценно заменить американские войска – на тот случай, если Дональд Трамп действительно придет к решению отстраниться от украинского кризиса и прекратит помощь Киеву.
А именно такие задачи ставят перед собой сегодня европейские ястребы, выступающие промоутерами Зеленского.
В-третьих, так называемая международная помощь Великобритании всегда была совершенно небескорыстной, и отнюдь не сводится к поддержке действительно нуждающихся людей.
Она являлась важнейшим рычагом так называемой "мягкой силы", с помощью которой британское правительство продвигало свои интересы во всем мире – например, на Ближнем Востоке и в Африке.
Часть этой помощи получают все те же украинские власти – о чем упоминается в письме Доддс. А решение Стармера способно нарушить работу этих давно отрегулированных механизмов.
Наконец, демарш подавшего в отставку министра указывает на большой внутренний раздрай внутри Лейбористской партии, которую поддерживает сейчас не более четверти населения Великобритании – примерно столько же, сколько оппозиционную Партию реформ.
Аннелиза Доддс – не рядовая политическая фигура в лейбористской команде. В 2021-2024 годах она занимала пост председателя партии. Многие считают, что сейчас министр просто старается вовремя отойти в сторону – учитывая возможность досрочных выборов в британских парламент. А они окажутся неизбежными в случае дальнейшего падения рейтингов лейбористов.
Попытка разыграть битую украинскую карту является для Стармера одним из последних шансов избежать этого сценария.
По сути, он повторяет стратегию консерваторов – начиная с Бориса Джонсона – которые пытались мобилизовать британский электорат под лозунгами противостояния с Россией. Только теперь британцев заодно призывают противостоять и Дональду Трампу.
Многолетняя антироссийская пропаганда, в которой участвуют практически все британские СМИ – от консервативных таблоидов до либеральной The Guardian – конечно же, дает свои результаты.
Согласно данным недавнего исследования YouGov, 48% британцев согласны с тем, что поддержка Украины важнее, чем хорошие отношения с США.
Только 20% опрошенных имеют по этому поводу другое мнение. Несмотря на то, что общий объем торговли товарами и услугами между Великобританией и США составил в прошлом году 295 миллиардов фунтов – а общий объем торговли с Украиной не превышает полтора миллиарда.
Однако, при всем при этом, любовь к Зеленскому еще ни разу не принесла британским политикам реальные политические дивиденды. Потому что британское общество все больше погружается в тяжелую борьбу с внутренними проблемами.
Отчет известного британского доктора, лорда Ары Дарзи, опубликованный на сайте лейбористского правительства, рассказывает о том, что национальная служба здравоохранения Великобритании находится в критическом состоянии. Около 14 тысяч британцев ежегодно уходят из жизни из-за несвоевременной медицинской помощи – потому что на первичный прием к терапевту зачастую приходится записываться еще за полгода.
Газета The Times писала о том 250 человек еженедельно умирают из-за длительных очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. А около полутора миллионов жителей Соединенного Королевства ожидали получения неотложной помощи более двенадцати часов.
Не менее острой проблемой является взрывной рост криминала. Как сообщает национальная статистическая служба Великобритании, воровство в магазинах Англии и Уэльса достигло самого высокого уровня за последние двадцать лет и составляет около 430 тысяч краж в год. Причем, британцы чаще всего стараются прикарманить стремительно дорожающие продукты или товары первой необходимости.
Дошло до того, что у лейбористского министра полиции Великобритании Дианы Джонсон украли сумочку с кошельком – в то время, пока она выступала в отеле, на конференции своего ведомства.
Критически растет уровень уличного насилия, а его жертвами регулярно становятся несовершеннолетние.
"Более 500 детей были госпитализированы в Великобритании с ножевыми ранениями в 2024-м году, что на 8% больше, чем в 2023-м. Опрос показал, что 60% молодых лондонцев беспокоятся о своей безопасности, а четверть считают ношение ножа хорошим способом самозащиты.
Эксперты сходятся во мнении, что насилие с применением ножей среди детей является исключительно британской проблемой", – констатирует The Economist.
Все эти вызовы давно требуют безотлагательного решения. Никакие военно-пропагандистские маневры вокруг Украины не помогут справиться с тем, от чего действительно страдают сейчас большинство британцев.
И хотя британские элиты по-прежнему стараются максимально затянуть украинский кризис, чтобы сохранить Украину в качестве военного бастиона против России, перспективы этой стратегии до сих пор остаются неопределенными и туманными.
О том, почему именно в Великобританию вылетел в Вашингтон Зеленский - в статье Владимира Видеманна - "Зеленский в Большой игре. Почему он отправился именно в Лондон после скандала в Белом доме"
 
ВеликобританияУкраинаРоссияКир СтармерВладимир ЗеленскийДональд ТрампThe GuardianThe TimesThe EconomistЭксклюзив
 
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