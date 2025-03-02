https://ukraina.ru/20250302/1061449339.html

Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам

Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам - 02.03.2025 Украина.ру

Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам

Новые американские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах

2025-03-02T06:30

2025-03-02T06:30

2025-03-02T06:30

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сша

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украина

владимир зеленский

дональд трамп

илон маск

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Сделка между Украиной и США о передаче Киевом редкоземельных металлов Вашингтону важна не реальной стоимостью и количеством полезных ископаемых. По словам собеседника издания, глупость здесь не в подписании, а в непонимании сути американского интереса.Он напомнил, что Рокфеллер покупал нефтеносные участки и их оценочной стоимостью — всегда завышенной — надувал акционерный капитал фирмы.“Умничка [Илон] Маск и его компания смогут скоро включить стоимость мифического украинского редкозема в акционерный капитал своих цифровых фирм. При этом отнюдь не занимаясь всяким трешем типа "пампинга" или "майнинга”. Могу поспорить, что в скором времени он станет первым в истории триллионером. Зеленский это не понимает”, — резюмировал Выдрин.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды

https://ukraina.ru/20250227/1061395501.html

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новости, сша, америка, украина, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск