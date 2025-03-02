Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам - 02.03.2025 Украина.ру
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Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам
Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам - 02.03.2025 Украина.ру
Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам
Новые американские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах
2025-03-02T06:30
2025-03-02T06:30
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Сделка между Украиной и США о передаче Киевом редкоземельных металлов Вашингтону важна не реальной стоимостью и количеством полезных ископаемых. По словам собеседника издания, глупость здесь не в подписании, а в непонимании сути американского интереса.Он напомнил, что Рокфеллер покупал нефтеносные участки и их оценочной стоимостью — всегда завышенной — надувал акционерный капитал фирмы.“Умничка [Илон] Маск и его компания смогут скоро включить стоимость мифического украинского редкозема в акционерный капитал своих цифровых фирм. При этом отнюдь не занимаясь всяким трешем типа "пампинга" или "майнинга”. Могу поспорить, что в скором времени он станет первым в истории триллионером. Зеленский это не понимает”, — резюмировал Выдрин.Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
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новости, сша, америка, украина, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
Новости, США, Америка, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск

Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам

06:30 02.03.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP / Evan Vucci
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Новые американские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Сделка между Украиной и США о передаче Киевом редкоземельных металлов Вашингтону важна не реальной стоимостью и количеством полезных ископаемых. По словам собеседника издания, глупость здесь не в подписании, а в непонимании сути американского интереса.
“Новые штатовские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. По-моему, Рокфеллер тогда стал первым в мире миллиардером. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах”, — заявил Выдрин.
Он напомнил, что Рокфеллер покупал нефтеносные участки и их оценочной стоимостью — всегда завышенной — надувал акционерный капитал фирмы.
“Умничка [Илон] Маск и его компания смогут скоро включить стоимость мифического украинского редкозема в акционерный капитал своих цифровых фирм. При этом отнюдь не занимаясь всяким трешем типа "пампинга" или "майнинга”. Могу поспорить, что в скором времени он станет первым в истории триллионером. Зеленский это не понимает”, — резюмировал Выдрин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 11:53
Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземамВладимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности. Об этом написало британское издание Economist со ссылкой на собственный анонимный источник
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
 
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