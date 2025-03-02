Зеленский превращает власти США в Рокфеллеров: Выдрин о том, что стоит за интересом Америки к редкоземам
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Новые американские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Сделка между Украиной и США о передаче Киевом редкоземельных металлов Вашингтону важна не реальной стоимостью и количеством полезных ископаемых. По словам собеседника издания, глупость здесь не в подписании, а в непонимании сути американского интереса.
“Новые штатовские власти сегодня возвращаются к классической схеме Рокфеллеров. По-моему, Рокфеллер тогда стал первым в мире миллиардером. А главные деньги он добыл не тем, что "пампил нефть". Большие деньги всегда виртуальны. И делают их не на недрах, а на ценных бумагах”, — заявил Выдрин.
Он напомнил, что Рокфеллер покупал нефтеносные участки и их оценочной стоимостью — всегда завышенной — надувал акционерный капитал фирмы.
“Умничка [Илон] Маск и его компания смогут скоро включить стоимость мифического украинского редкозема в акционерный капитал своих цифровых фирм. При этом отнюдь не занимаясь всяким трешем типа "пампинга" или "майнинга”. Могу поспорить, что в скором времени он станет первым в истории триллионером. Зеленский это не понимает”, — резюмировал Выдрин.
27 февраля, 11:53Economist: Зеленский не подпишет новое соглашение с США по редкоземамВладимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, касающееся сделки по редкоземельным металлам, если в него не включат гарантии безопасности. Об этом написало британское издание Economist со ссылкой на собственный анонимный источник