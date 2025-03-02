У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт
© Public domain
© Public domain
В американских источниках есть много источников, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
Он заметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить украинскую войну и не устает повторять, что в ее начале и продолжении в течение 3 лет виноват его предшественник Джо Байден и его команда. Это хорошее введение в начало переговоров, считает собеседник издания.
“Уверен, что у российской стороны есть достаточное количество аргументов, фактов и документов, чтобы предоставить их американской стороне. Кстати, в американских источниках есть много информации по этой теме, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад”, — заявил Лозанский.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Она призвал их признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.
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