https://ukraina.ru/20250302/1061448718.html

У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт

У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт - 02.03.2025 Украина.ру

У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт

В американских источниках есть много источников, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

2025-03-02T06:00

2025-03-02T06:00

2025-03-02T06:00

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Он заметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить украинскую войну и не устает повторять, что в ее начале и продолжении в течение 3 лет виноват его предшественник Джо Байден и его команда. Это хорошее введение в начало переговоров, считает собеседник издания.Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Она призвал их признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными

https://ukraina.ru/20250227/1061395233.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, запад, дональд трамп, джо байден, редкоземельные металлы