У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт - 02.03.2025 Украина.ру
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У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт
У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт - 02.03.2025 Украина.ру
У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт
В американских источниках есть много источников, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
2025-03-02T06:00
2025-03-02T06:00
новости
сша
украина
запад
дональд трамп
джо байден
редкоземельные металлы
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Он заметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить украинскую войну и не устает повторять, что в ее начале и продолжении в течение 3 лет виноват его предшественник Джо Байден и его команда. Это хорошее введение в начало переговоров, считает собеседник издания.Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Она призвал их признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, запад, дональд трамп, джо байден, редкоземельные металлы
Новости, США, Украина, Запад, Дональд Трамп, Джо Байден, редкоземельные металлы

У Трампа есть доказательства: Лозанский заявил, что в США знают, кто разжег украинский конфликт

06:00 02.03.2025
 
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В американских источниках есть много источников, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
Он заметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить украинскую войну и не устает повторять, что в ее начале и продолжении в течение 3 лет виноват его предшественник Джо Байден и его команда. Это хорошее введение в начало переговоров, считает собеседник издания.
“Уверен, что у российской стороны есть достаточное количество аргументов, фактов и документов, чтобы предоставить их американской стороне. Кстати, в американских источниках есть много информации по этой теме, прямо доказывающих, что в войне на Украине виноват Запад”, — заявил Лозанский.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Она призвал их признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.
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Полный текст интервью Эдуарда Лозанского: США расколоты на две части, только время покажет, справится ли Трамп с несогласными
 
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