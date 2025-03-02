https://ukraina.ru/20250302/1061448358.html

Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска

Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска - 02.03.2025 Украина.ру

Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска

После освобождения территорий Курской области ВС РФ перейдут к наступательным операциям в Сумской области. Делать они это будут широким фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-02T07:15

2025-03-02T07:15

2025-03-02T07:15

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россия

курская область

сумы

сумская область

вооруженные силы украины

вс рф

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По его словам, наступление на Сумы должно быть активным.Он также добавил, что наступать ВС РФ нужно широким фронтом. Иначе они рискуют оказаться даже не в положении ВСУ под Курском, а в положении ВСУ в Крынках, подчеркнул собеседник издания.“Еще нужно понимать, с какой именно целью мы будем заходить в Сумскую область. Потому что "буферная зона" — это какая-то абстрактная цель. Это как "временное правительство", — отметил Ермаков.Кроме того, он предположил, что после освобождения Курской области российские войска активизируют “завязшее” наступление в Волчанске. Таким образом, ВС РФ еще больше отодвинут фронт от Белгородской области и освободят Купянск, заметил он.“Кстати, все прекрасно понимают, что Купянск — не самоцель. Чтобы освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, надо вернуть Изюм и Балаклею, а в идеале дойти до Барвенково. Наверное, именно этим мы займемся после освобождения Курской области. Потому что освобождение Донбасса у нас в приоритете”, — резюмировал Еврмаков.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

россия

курская область

сумы

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новости, россия, курская область, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф