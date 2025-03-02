Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска - 02.03.2025 Украина.ру
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Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска
Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска - 02.03.2025 Украина.ру
Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска
После освобождения территорий Курской области ВС РФ перейдут к наступательным операциям в Сумской области. Делать они это будут широким фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-02T07:15
2025-03-02T07:15
новости
россия
курская область
сумы
сумская область
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, наступление на Сумы должно быть активным.Он также добавил, что наступать ВС РФ нужно широким фронтом. Иначе они рискуют оказаться даже не в положении ВСУ под Курском, а в положении ВСУ в Крынках, подчеркнул собеседник издания.“Еще нужно понимать, с какой именно целью мы будем заходить в Сумскую область. Потому что "буферная зона" — это какая-то абстрактная цель. Это как "временное правительство", — отметил Ермаков.Кроме того, он предположил, что после освобождения Курской области российские войска активизируют “завязшее” наступление в Волчанске. Таким образом, ВС РФ еще больше отодвинут фронт от Белгородской области и освободят Купянск, заметил он.“Кстати, все прекрасно понимают, что Купянск — не самоцель. Чтобы освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, надо вернуть Изюм и Балаклею, а в идеале дойти до Барвенково. Наверное, именно этим мы займемся после освобождения Курской области. Потому что освобождение Донбасса у нас в приоритете”, — резюмировал Еврмаков.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
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курская область
сумы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сумы, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Сумы, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Наступление на Сумы или активизация в Волчанске: эксперт о том, что куда направляются ВС РФ после Курска

07:15 02.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После освобождения территорий Курской области ВС РФ перейдут к наступательным операциям в Сумской области. Делать они это будут широким фронтом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
По его словам, наступление на Сумы должно быть активным.
“Иначе ВСУ будут и дальше осуществлять различные провокации на приграничье. А ведь мы эти провокации получаем с 2023 года. То рейд на Брянщину, то рейд на Белгородчину, а в итоге получили вторжение в Курскую область. Просто так это оставлять нельзя. Мы уже попробовали, и это плохо закончилось”, — объяснил военкор.
Он также добавил, что наступать ВС РФ нужно широким фронтом. Иначе они рискуют оказаться даже не в положении ВСУ под Курском, а в положении ВСУ в Крынках, подчеркнул собеседник издания.
“Еще нужно понимать, с какой именно целью мы будем заходить в Сумскую область. Потому что "буферная зона" — это какая-то абстрактная цель. Это как "временное правительство", — отметил Ермаков.
Кроме того, он предположил, что после освобождения Курской области российские войска активизируют “завязшее” наступление в Волчанске. Таким образом, ВС РФ еще больше отодвинут фронт от Белгородской области и освободят Купянск, заметил он.
“Кстати, все прекрасно понимают, что Купянск — не самоцель. Чтобы освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, надо вернуть Изюм и Балаклею, а в идеале дойти до Барвенково. Наверное, именно этим мы займемся после освобождения Курской области. Потому что освобождение Донбасса у нас в приоритете”, — резюмировал Еврмаков.
Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
 
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