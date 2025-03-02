https://ukraina.ru/20250302/1061464941.html

Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы

Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы - 02.03.2025 Украина.ру

Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы

Для Трампа борьба с предыдущей администрацией - вопрос буквально физического выживания. Трампа уже дважды пытались подвергнуть импичменту, несколько раз - посадить в тюрьму и даже убить. Поэтому Трамп жизненно заинтересован в победе над демократами США в широком смысле - то есть злейшими врагами России

2025-03-02T08:10

2025-03-02T08:10

2025-03-02T08:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш.- Евгений, главная тема последних дней — это скандал в Белом доме с участием Зеленского, Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса и переговоры России и США, хотя они пока не касаются урегулирования на Украине. Какого конкретно соглашения с США и Европой по Украине должна добиваться Россия, чтобы заявленные цели СВО были выполнены?- Показательно, что всего за месяц с вступления Трампа в должность президента Россия и США успели провести переговоры на высшем уровне, обменять заключённых и принять нового посла. Не так много, как, возможно, мечтали – но это уже доказывает, что у наших стран есть точки соприкосновения, общие взгляды хотя бы на некоторые вопросы и возможности сотрудничества. Если обратиться к истории международных отношений, Россия дважды помогала США – во время войны за независимость и Гражданской войны. А США помогали России в обеих мировых войнах. Напротив, Украина в лице ее лидера демонстрирует абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома, перед американской прессой. На таком фоне США не нужно быть нашими союзниками – достаточно просто желать договориться. Задачи СВО четко сформулировал Владимир Путин: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация”. Пока что текущее руководство Украины поступает строго наоборот.К счастью для нас, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории. Президент Украины даже не может подтвердить свою легитимность выборами. И запрещает переговоры с Россией самому себе. Как недавно отметил Путин, Зеленский является фактором разложения армии, общества и государства Украины.Сейчас в сети многие иронизируют, мол, вы думаете, “Трамп наш” - а он возьмет и поддержит Украину. Нет, Трамп не “наш”. Но ни один наш агент на посту президента США не принес бы нам столько пользы.Для Трампа борьба с предыдущей администрацией - вопрос буквально физического выживания. Трампа уже дважды пытались подвергнуть импичменту, несколько раз - посадить в тюрьму и даже убить.Поэтому Трамп жизненно заинтересован в победе над демократами США в широком смысле - то есть злейшими врагами России. Здесь наши интересы совпадают. Благодаря чудовищным размерам государственного долга США и дефициту бюджета, Трампу ради создания образа эффективного управленца уже приходится урезать расходы на пропаганду и оборону - что в интересах России.А личные выпады Зеленского в адрес президента США и вице-президента Вэнса делают эффективное сотрудничество Штатов и Украины невозможным.- Что именно вы будете считать разгромом украинской армии, если переговоры не сработают? Флаг России над развалинами офиса президента в Киеве?Много раз говорил и еще повторю - нам не нужны ни Киев, ни Украина в целом. Нам нужны мир и спокойствие на границах.К сожалению, аналогии из Великой Отечественной уже не работают. “Флаг над рейхстагом” - скорее исключение в современной истории войн, чем правило.Ядерное оружие сделало отношения между странами крайне сложными.Например, во время холодной войны Британия продала в СССР новейшие реактивные двигатели - что привело к огромным потерям авиации США в Корее. Никсон и Брежнев спокойно сидели рядом и решали вопросы дипломатии, пока советские ракеты сбивали американских летчиков, а бомбы США убивали советских моряков и зенитчиков во Вьетнаме. Позже СССР закупал зерно у США десятками миллионов тонн - пока ЦРУ везло зенитные ракеты в Афганистан.Нередко реальный победитель становился известен спустя многие годы - как в ирано-иракской или вьетнамо-китайской войне.Стоит отметить, что уже во Второй мировой многие страны, от Финляндии до Японии, оказавшись в безвыходной ситуации, тоже шли на переговоры. Несмотря на фанатизм их военного и политического руководства.Если мы посмотрим, чего добилась Украина за последние сорок лет, начиная с перестройки и обретения независимости, то увидим объективную картину. Резкое падение численности населения, безвозвратная утрата целых отраслей, нарастающая зависимость от внешнего финансирования и даже управления, и так далее. Чем дольше украинцы будут жить в мире фантазий - тем хуже будет их реальное положение.Уже президент США ставит вопрос “где наши деньги и на что они пошли?” Ответная реакция руководства Украины превзошла наши самые смелые фантазии.- На своей странице в ВК вы пишете, что после Великой Отечественной войны в обществе сложилось убеждение, что "любая война - для нас Святой Крестовый Джихад", который требует максимального напряжения сил. То есть специальная военная операция это наилучший, и самый щадящий вариант развития событий для российского общества?- Как и прежде - поскольку мы живы, то о худших вариантах развития событий просто не узнаем. Изучение реальных документов о прошлых войнах приводит меня и многих других исследователей к выводу, что, как правило - принимаемое решение не наилучшее. Просто другие варианты - еще хуже. Но поводы для оптимизма у нас есть.Наличие у России высокоточного оружия и развитый на мировом уровне ВПК делает ненужным копание женщинами рвов и стояние детей у станков, как в Великой Отечественной. Только “Ланцетов” отмечено на видео уже свыше трех тысяч случаев применения. А есть и другие образцы оружия и техники.Один из героев фильма “Чапаев” говорил: “Крепкий тыл решает окончательную победу”. И многие победы одержаны нами без единого выстрела. Россия предлагает миру дешевую массовую энергию - от передовых АЭС до новейших технологий нефтегазодобычи. Наличие энергии обеспечивает РФ удобрениями и продовольствием - которое мы успешно продаем более чем в 160 стран мира на десятки миллиардов долларов в год. От Латинской Америки до Африки и Китая - везде есть люди, заинтересованные в сотрудничестве с Россией.Напротив, “дружественная” нам Европа массово закрывает АЭС - самый стабильный источник энергии. Ветровые электростанции, “надежда” так называемой зеленой энергетики, не работают как в штиль, так и при сильном ветре. ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание экономики европейских стран еще с 60-х годов прошлого века. При этом европейцы через третьи руки закупают удобрения и нефтепродукты из российского же сырья, но дороже. Итог - закрытие целых отраслей, особенно энергоемких - машиностроения и химии. Причем Украина сама “отрубила” снабжение Европы через свою территорию, лишившись и доходов за транзит. Пожалуй, даже третий рейх не был настолько неадекватен в вопросах экономики.- Дроны не только уничтожают наземные цели, но и ведут воздушные бои между собой, как это было в годы Первой мировой войны. Повторяет ли развитие беспилотной авиации путь авиации пилотируемой, и станут ли дроны главным способом борьбы с себе подобными аппаратами? Каковы перспективы боевых лазеров в этом конфликте?- Как и в прошлых войнах - о наиболее эффективных методах мы узнаем еще нескоро. Воздушные дроны стремительно развиваются. С управлением по оптоволокну беспилотник может летать внутри укрытия или “нарезать круги” вокруг танка, пока оператор не торопясь выбирает наиболее выгодную цель. Еще недавно такие возможности не могли представить даже многие фантасты. Тогда как “Джавелины”, “Байрактары” и ракеты NLAW, на которые еще недавно буквально молились военные эксперты - вероятно, себя не оправдали.Любопытно, что наземные дроны пока не преодолели ключевые недостатки конструкции, над которыми безуспешно бьются еще с 1915 года - слабость ходовой части и малая мощность двигателей.При этом и дроны - не супероружие. Их развитие уже вызывает эволюцию мер противодействия. Например, беспилотник с автоматическим наведением на цель можно ослепить лучом лазера.Уже можно твердо сказать, что Россия применяет на поле боя лазеры - причем разных конструкций. “Задира” официально применяется еще с 2022 года. Проходят боевые испытания комплексы “Слепыш”, “Рать” и “Лучезар”. Надеюсь, когда-нибудь мы узнаем подробности их разработки и применения. Как и “Орешника”, например.- В Курской области ВС РФ освободили несколько населенных пунктов, держат под огневым контролем трассу на Суджу, вышли на территорию Сумской области. Что ждет ВСУ на российской территории? Котел или отступление? Смогут ли российские войска на плечах отступающего врага прорваться вглубь территории Украины, или есть опасность самим получить встречные удары? - Операция в Курской области - наглядный пример неадекватности украинского руководства. Фактически, ради захвата магазина “Пятерочка” в Судже Украина каждый день несет огромные потери в ценной технике - о людях наши “небратья” давно не беспокоятся. И эти потери уже подтверждены на регулярных видео с поля боя.Группировка у Суджи требует снабжения - и машины по пути “туда-обратно” попадают под удары дронов. Благодаря слабому ПВО противника в этом районе могут работать даже наши большие беспилотники класса “Иноходец”. Попытки прикрыть свои войска приводят к потерям украинских комплексов ПВО и артиллерии. Но украинцы раз за разом еще и пытаются наступать, не имея на поле боя в Курской области превосходства ни в чем.Именно поэтому мы ни в коем случае не должны брать пример с противника - требуя непременного флага там-то и там-то, наступления туда-то, “войны до последнего” и прочее.Такие операции красиво выглядят в интернете - но реальная война гораздо скучнее. И тяжелее. Руководство Украины имеет практический опыт игры на рояле. Руководство России - опыт восстановления страны из руин девяностых. Для меня выбор очевиден.О ситуации в зоне СВО Михаил Мягков: России надо готовиться к форсированию Днепра, а не отвлекаться на жонглирования Трампа

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, украина.ру, цру, впк